Pensijā ir lieliska dzīve
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Var apbrīnot saldenieces AUSTRAS OZOLAS darbīgumu — viņa strādā dārzā, no dabas materiāliem gatavo dažādus dekorus, pin grozus, taisa stabules, auž un tamborē, dzied folkloras kopā “Medainis”, vingro, iet pārgājienos, brauc ekskursijās...
Pavasarī pēc Rozentāla skrējiena līdz manīm nonāca ziņa, ka kāda kundze, kas regulāri iet vingrot pie treneres Madaras Dzalbes, astoņdesmit gados nopelnījusi savu pirmo medaļu. Izrādās — tā bija Austra.
“Man dzīvē bija smags posms, sapratu, ka no tā kaut kā jātiek ārā,” stāsta Austra. “Izlasīju par Eiropas Savienības finansētām vingrošanas nodarbībām un aizgāju uz Saldus stadionu. Sāku kopā ar Madaru Dzalbi iet pārgājienos. Pirmie bija piecus kilometrus gari, pēc tam jau padsmit. Garākais bija kopā ar Ēvaldu Kārkliņu — septiņspadsmit kilometru. Kompānija saradās no sievietēm, kas vingroja. Sapazināmies un esam kļuvušas par tuviem ļaudīm. Kad ir kāds vingrošanas projekts, piedalāmies, braucam arī uz pagastiem. Es esmu auto stūrmanis, sariktējam ekipāžu un prom.
Madara mums tagad ir kā meita. Bija Rozentāla skrējiens — saprotams, vingrotājām jāpiedalās. Manuprāt, tas bija loģisks lēmums. Piemiņas medaļu saņēma visi, kas veica maršrutu. Ļoti skaista! Kad apsēdāmies, lai paēstu pusdienas, pie mums pievienojās dziedātājs Intars Busulis, arī viņš skrēja. Es paņēmu rokās medaļu un teicu: “Pirmo reizi mūžā — astoņdesmit gados.” Tā es kustos un daudzas sievietes esmu “ievilkusi” vingrošanā.”
Saldū Austrai daudzi saka paldies, ka bērniem un jauniešiem iemācījusi dzīvei noderīgas prasmes. Strādājot Jauno tehniķu stacijā, pēc tam Saldus sākumsskolā un Druvas vidusskolā viņa vadīja konstruēšanas pulciņus. “Kāda mamma man teica: “Paldies par maniem trim dēliem! Tikai pateicoties tev, viņi izvēlējās profesijas.” Kādreizējie puikas, kas nu jau pieauguši, uz ielas sveicina un atceras kopīgi gatavotos gaisa pūķus. Pūķi ir ļoti skaista lieta. Nesen pat sapņoju par tiem. Ir plakanie, rotējošie un varen lieli kastveida pūķi. Tos man iemācīja gatavot un rasējumus iedeva kāds rīdzinieks, viņš arī parādīja, kā gatavot Taivānas pūķus, kas ļoti labi lido. Atceros, ka gājām lidināt pūķus uz Saldus pilskalnu. Skējām, skrējām pa kalnu, ar seju iekritu kurmju rakumā, bet nelidoja. Tā mēs sākām, vēlāk braucām uz Liepājas pusi aiz “Lauktehnikas”, kur nebija vadu, arī uz Gaiķiem, kur plašs lauks ar lopiem. Buļļi sāka par mums interesēties, tāpēc dabūjām ātri skriet uz mašīnu un braukt prom. Vēlāk iemācījāmies, ka nav nekur jāskrien — pūķi var palaist, stāvot uz vietas. Saldus sākumsskolā pūķus taisīt varēja nākt ikviens, neatkarīgi esi vai neesi pulciņā. Katru gadu ar bērnu pilnu autobusu braucām uz Valmieru, kur notika republikas lidmodelistu un gaisa pūķu sacensības. Esmu vizuālās mākslas bakalaurs, par noformējumu mums vienmēr bija pirmās vietas. Bērniem patika un savu laiku tam veltīju. Šis bija ļoti patīkams laiks. Kad Valmierā privatizēja lidlauku, sacensības turpinājās Talsos — braucām turp.
Tehniķu stacijā nostrādāju divpadsmit gadu, gatavoju metodiskos materiālus, rīkoju sacensības, biju lidmodeļu sacensību tiesnese, braucu uz semināriem un mācībām. Man šis darbs ļoti patika. Sākumsskolas pulciņā visu ko taisījām, arī no koka, mācīju mājturību un vizuālo mākslu. Vīrs sagādāja materiālus, un es strādāju ar bērniem.
Kad likvidējās sākumsskola, taisīju pūķus ar druveniekiem. Tad “Ripo auto!” darbnīcas vadītājs Zigmunds Zaļenko mani “saindēja” ar kuģīšu modeļiem. Vēl tagad mājās ir vesela kaste ar kuģīšiem. Saglabājusies arī liela kaste ar pūķu gatavošanas materiāliem, ja būtu kāds projekts, labprāt bērniem varētu iemācīt tos gatavot.” Austra ar tādu aizrautību stāsta par saviem darba gadiem un salīdzina, ka kādreiz no klases varbūt viens bērns neprata uztaisīt stabulīti, tad tagad — prot tikai viens, pārējiem ir jāpalīdz. Šovasar Austra stabulītes mācīja gatavot arī Brīvdabas muzejā, jo viņa dzied folkloras kopā “Medainis”.”
Ne viens vien reiz apmeklējis Austras rokdarbu izstādes. “Ļoti gribēju iemācīties aust, ilgu laiku gāju uz studiju pie Veronikas Briezes. Man ir daudz darbu, notika vietējās izstādes, piedalījos arī valsts mēroga. Audu dažādās tehnikās, bet visvairāk patika mākslinieciski darbi, kur jāieliek sava doma. Piemēram, spilventiņš, kuru pati izdomāju. Kad izveidojās pinēju grupa, pieteicos. Man ir darbiņi no klūdziņām un saknītēm.
Rīgā beidzu Ritas Garaissils floristikas skolu, taisījām apjomīgus vides objektus. Sākumsskolai nebija lielās zāles, tāpēc pasākumus rīkoja Saldus kultūras namā, skolēnu namā, Saldus 2. vidusskolā un Avotu ielas zālē. Man vajadzēja tās noformēt. Grūti bija staipīties augšā pie griestiem, bet man patīk apjomīgi darbi. Tie man mīļākie.”
Esot pensijā, Austra ar saviem mākslas darbiem izdaiļo dārza mājas apkārtni. Kaimiņienes sakot, ka brauc skatīties. Joprojām viņa palīdz noformēt telpas, piemēram, kādai radiniecei Mārupes bērnu dārzā. Lielos darbus bieži atdodot māsas meitai “Īkstītē”. Kad pirms intervijas sazvanījāmies, Austra tamborēja zīles, ar kurām izdaiļoja mazdēlam domātu dāvanu (grozu ar pašas ražojumiem — piparmētru un cidoniju sīrupu, dzērveņu kompotu, tējām un garšvielām, paliktnīšus un pledu), jo bija jābrauc ciemos skatīties kāzu fotogrāfijas.
“Katru vasaru kaut kur ceļoju, šovasar biju Slovēnijā, pagājušajā — Austrijā, bet nākamajā jau esmu pieteikusies uz Čehiju,” ar sajūsmu stāsta Austra. “Ar draugu kopu ir arī vietējie braucieni pa Latviju. Piemēram, maija sākumā bijām foršā divu dienu ekskursijā Rūjienas apkārtnē. Tūlīt iešu maksāt par nākamo, brauksim uz Ziemassvētku rotājumu muzeju, cepsim pīrāgus. Ir arī citas ekskursijas, bet visur nevar aizbraukt, jo maks par “īsu”. Apmeklēju arī Saldus bibliotēkas pasākumus. ”
Klausos iedvesmojošajos stāstos un domāju — cilvēkam pensijā ir lieliska dzīve.
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