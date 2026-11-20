Mūža garumā ar dziesmu sirdī un deju solī
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Ir cilvēki, kuriem gadi nenozīmē vēlmi piebremzēt. Tieši tāda ir jaunlutriņniece RASMA LIEKMANE — sieviete, kuras dzīvē vienmēr bijusi vieta dziesmai, dejai un rosībai.
Arī pensijas gadi nav kļuvuši par iemeslu apstāties. Jau 22 gadus Rasma vada senioru deju kopu “Senlejas”, mācās jaunas dejas, dodas uz koncertiem un iedvesmo pārējās dejotājas. Viņas stāstā daudz darba, mīlestības un pārliecības, ka dzīvesprieku vislabāk uztur kustība un kopā būšana.
Saknes, kas paliek sirdī
Rasmas bērnība aizritēja Jaunlutriņu pagasta Ošeniekos, dzimtajās mājās. Viņa par saviem bērnības gadiem runā ar pateicību, lai gan lauku bērna ikdiena nebūt nebija viegla. “Domāju, ka man bija laimīga bērnība. Jāstrādā gan bija daudz, kā jau laukos,” teic Rasma. Mājās bija lopiņi — govis, cūkas, vistas, aitas un pat divi zirgi. Darbi sekoja cits citam. Pēc kolhoza darba pieaugušie steidzās mājās, kur gaidīja nākamie pienākumi. Arī bērniem vajadzēja palīdzēt. Reizēm gan gribējies labāk skriet rotaļās, nevis doties siena talkā, īpaši tad, ja draudēja lietus. Tagad, atceroties tos laikus, Rasma par šīm bērnu dusmām pasmaida.
Ģimenei netrūka darba, taču netrūka arī rūpju un siltuma. Naudas daudz nebija, tomēr galdā vienmēr atradās ēdiens, un vecāki bērniem neliedza klases ekskursijas. Rasma ar īpašu mīļumu atceras savu ģimeni — tēti, mammu un abus brāļus. Vēlāk pašai piedzima trīs dēli, un viņa allaž joko, ka visu mūžu jutusies mīlēta, jo apkārt gandrīz vienmēr bijuši vīrieši.
Arī skolas gaitas palikušas atmiņā. Uz Jaunlutriņu skolu nācies mērot septiņus astoņus kilometrus, bet ziemās bērni dzīvojuši internātā. Tur vakaros mācījušies petrolejas lampas gaismā. Elektrības nebija, tāpēc četratā sastūmuši kopā divus solus un nolikuši lampu pa vidu. Īpašs notikums ģimenē savulaik bijis tēta nopirktais televizors. Pie tā pulcējušies arī kaimiņi, kuri mērojuši vairākus kilometrus, lai noskatītos teātra izrādi vai daiļslidošanas pārraidi. Dažkārt mājupceļš pēc pusnakts veda pat pa dubļainiem ceļiem.
Dziesmas un dejas
Jau skolas gados Rasma iemīlēja dejošanu un dziedāšanu. Uz tautisko deju mēģinājumiem Ošeniekos viņa mēdza skriet vairākus kilometrus, jo vēlēšanās dejot allaž izrādījās stiprāka par nogurumu. Mūzikas mīlestību viņa mantojusi no vecākiem, kuriem pašiem patika dziedāt. Vēlāk Rasma devās uz Liepājas Mūzikas vidusskolu, kur apguva kordiriģēšanu. Mācību laikā viņu uzaicināja uz Bunku vadīt sieviešu dziedāšanas ansambli. Tur darbojās arī vīru ansamblis, kurā iesaistījās viņas nākamais vīrs, tikko atgriezies no dienesta. Dziedāšana abus satuvināja, un pēc Rasmas studiju beigšanas viņi apprecējās. Bunkā pāris nodzīvoja aptuveni divarpus gadus. Vēlāk abi atgriezās Jaunlutriņos, kur vīrs sāka strādāt par autobusa šoferi, bet Rasma pievērsās kultūras darbam vietējā tautas namā, kļūstot par vadītāju. Viņas pārziņā bijuši dažādi kolektīvi un pasākumi — koris, teātris, dejas, ansambļi un balles.
Tajos laikos lauku kultūras dzīve lielā mērā balstījās uz cilvēku pašu uzņēmību. Ja neizdevās atrast kādu, kurš vadītu kolektīvu, nācās uzņemties pašai. Daudzi darīja vairāk, nekā prasīja amata pienākumi, jo vienkārši patika būt kopā un radīt svētkus citiem. Darba dienas bieži ievilkās līdz vēlam vakaram. Rasma atceras, ka arī bērni daudz laika pavadījuši tautas namā. Kad piedzima trešais dēls, viņa nolēma no kultūras darba aiziet, lai vairāk laika veltītu bērniem. Meklēja iespējas “Izmēģināju dažādus darbus — kādu laiku strādāju pastā, skolā un internātskolā par skolotāju, kā arī aizvietoju dziedāšanas skolotāju. Galvenais, lai varētu izvadāt dēlus uz mūzikas skolu Saldū.”
“Senlejas” — otra ģimene
Ideja par senioru dejām Jaunlutriņos radās, kad Rasma ar citām vietējām sievietēm uzzināja par Eiropas senioru dāmu dejām. Sākumā viņas aizbrauca ciemos pie Šķēdes dejotājām, taču drīz vien saprata — kāpēc gan pašām neveidot savu kolektīvu? Sākumā astoņas sievietes sanāca kopā, lai pamēģinātu ko jaunu. Telpas mēģinājumiem atradās skolā, bērnudārzā un citviet. Nebija ne lielas pieredzes, ne pārliecības, kā viss izdosies, taču bija vēlēšanās darboties. Rasma, būdama cilvēks, kurš pieradis uzņemties atbildību, nolēma apgūt vadītājas prasmes. Brauca uz kursiem, semināriem un mācījās gan Rīgā, gan Jūrmalā, gan citviet Latvijā. Deju soļu nosaukumi un kombinācijas sākumā sagādāja grūtības, taču pamazām nāca pieredze un pārliecība. Arī šodien mācīšanās turpinās. Kad parādās jauna deja, Rasma to apgūst pati, citreiz, skatoties video, lai soļus varētu parādīt pārējām.
Nu jau 22 gadus “Senlejas” pulcē sievietes, kuras vieno kustība, draudzība un vēlme būt aktīvām. Pašlaik kolektīvā dejo deviņas dalībnieces. Ar gadiem izveidojusies cieša draudzība ar Šķēdes deju kopu ‘”Pogas”. Kolektīvi kopā dodas uzstāties, viesojas cits pie cita un svin svētkus. “Mēs esam kā viena ģimenīte,” par savām dejotājām saka Rasma. Vasarās viņas ceļo pa Latvijas estrādēm, uzstājušās Olainē, Iecavā un citviet. Arī nākamajai vasarai jau padomā jauni galamērķi. Dejošana devusi ne tikai kustību prieku, bet arī plašu draugu loku. Vadītāji un dejotāji no dažādām Latvijas vietām kļuvuši par savējiem.
Vienmēr kustībā
Kad jautāju, kur viņa smeļas enerģiju, Rasma pasmaida. Jau jaunībā viņai paticis būt kustībā, doties uz mēģinājumiem un pasākumiem. Savulaik domājusi — kad pienāks pensija, vakarus pavadīs mājās. Taču pensijā aizvadīti jau 19 gadi, bet mierīgāka dzīve tā arī nav sākusies. “Reizēm, kad vakarā tumšs un jāiet uz mēģinājumu, nodomāju — ai, negribas. Bet, kad aiziet, tad nekas vairs nesāp. Visas kopā, un atkal labi!” viņa atklāj. Arī ģimene vienmēr bijusi muzikāla. Vīrs spēlē saksofonu, muzicē ballēs kopā ar dēlu un citiem vietējiem. Mūzikas mīlestība pārmantota arī nākamajās paaudzēs. Viens no dēliem spēlē ballēs, abi ar sievu dzied ansamblī “Saldava”, bet jaunākais strādā par sporta skolotāju Rīgā, taču nepieciešamības gadījumā labprāt iesaistās arī skolas muzikālajā dzīvē — nodrošina pasākumu muzikālo pavadījumu, rūpējas par skaņošanu un palīdz organizēt dažādus svētkus un ballītes. Rasma ar lepnumu stāsta par saviem trim dēliem, vienpadsmit mazbērniem un mazo mazmazdēliņu. Ģimene allaž bijusi viņas lielākais balsts un prieka avots. Vēl viena neatņemama ikdienas daļa — dārzs. No bērnības pierastā darbošanās zemē nav zudusi. Arī tagad Rasma audzē dārzeņus, zemenes, tomātus, ar kuriem labprāt iepriecina bērnus un mazbērnus.
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