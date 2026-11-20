Ķermenis kā puķe — ziedēs, ja lolosi
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Saldeniece IRĒNA LAGŪNA ir skolotāja pēc aicinājuma. Visu darba mūžu strādājusi skolā, ilgus gadus vadījusi Kursīšu pamatskolu, bet tagad, kad aktīvā darba gaitas beigušās, kļuvusi par starptautiskās organizācijas “The Art of Living” (AOL) skolotāju un dalās zināšanās par jogu.
Kāda bija jūsu pirmā sastapšanās ar jogu?
“Kad mācījos vidusskolā. Manās rokās nonāca žurnāls ar jogas asanām — pozām, kuras cilvēks ieņem noteiktā kustībā. Izveidoju no tām pati savu kompleksu un vingroju, taču, būdama bez zināšanām, pārcentos un nodarīju sev pāri. Tā praksē izdzīvoju vienu no jogas padomiem — saplūsti ar dabu, tur viss notiek bez piepūles: puķe necenšas ziedēt, koks necenšas augt. Tikai mums šķiet, ka viss jāsasniedz grūtībās un cīņā. Kad cilvēks uz jautājumu “Kā tev iet?” atbild: “Cīnos!”, tas skan skumji.
Kādu laiku no jogas biju attālinājusies — studēju, audzināju bērnus, strādāju. Tad padzirdēju par meiteni, vārdā Anna, kas brauca uz Saldu vadīt jogas nodarbības. No viņas vairāk uzzināju par jogas fizisko pusi, bet plašāku ieskatu šajā apjomīgajā mācībā guvu AOL pamatkursā Brocēnos. Toreiz skolotājs teica: ja esat šurp atnākuši, jūsu dzīve mainīsies. Par sevi varu teikt — jā! Pirms tam man bija nopietnas veselības problēmas, ārsts prognozēja, ka būs jāārstējas vismaz gadu. Pēc divām nedēļām viņu satiku un pārsteidzu viņu sakot, ka man nekas nekaiš. Nenotika nekādi brīnumi, palīdzēja kursā iemācītas asanas, elpošanas tehnikas un meditācija, kā arī zināšanas, kas būtiski mainīja dzīvesveidu un dzīves uztveri. Esmu pēc specialitātes bioloģe un pēc rakstura diezgan skeptiska, bet tas, ko kursā ieguvu, strādāja ļoti labi. Nelielīšos, ka uzreiz kļuvu par apzinīgu jogotāju, — kad sajutos labāk, paslinkoju un praktikas nepildīju, tad palaikam atkal saņēmos… Visādi bija.”
Kāpēc no skolnieces kļuvāt par skolotāju?
“Kad uzzinu kaut ko vērtīgu, ļoti gribu, lai arī citi to zinātu. Laikam tādēļ esmu arī pēc profesijas skolotāja. It īpaši šajā sarežģītajā laikā mums nepieciešams turēties pie senajām zināšanām — šī apziņa rosināja nebūt ne vieglā procesā iegūt prasmes un tiesības mācīt citus.”
Vai jogu var apgūt jebkurā vecumā?
“Katrā ziņā! Es pat teiktu, ka jauni cilvēki bez tās iztiek vieglāk, bet senioru vecumā ātri var pārliecināties par ieguvumiem no jogas. Piemēram, tā māca: jo lokanāks prāts, jo lokanāks ķermenis. Pildot asanas, no sākuma varbūt tā kustību amplitūda ir pat niecīga, bet, ja savā prātā cilvēks strādā no sirds, ar katru izelpu izdodas aizvien labāk. Un ķermenis atsaucas — pieņem jūsu ticību, ka spējat, un patiešām spēj.
Un elpa! Par to biju skeptiska, jo elpa taču notiek vienmēr, miegā vai nomodā, kāpēc tai būtu jāpievērš uzmanība? Mēs par to iedomājamies, kad aizelšamies pārpūlē vai lielās emocijas “aizsit elpu”, vai ne? Taču liela daļa nezina, ka tāpat kā mūsu izjūtas un emocijas ietekmē elpa, iespējams arī pretējs process — ka apzināta elpošana spēj izmainīt emocijas un izjūtas. Piemēram, kad esat uztraukušies, stresā, jāelpo tā, ka izelpa ir garāka par ieelpu, un drīz vien pamanīsiet, ka atgūstat mieru. Ir vēl citas spēcīgas elpošanas tehnikas; es, piemēram, emocijas viegli spēju savaldīt ar dažām udžaji elpām — mazliet sēcoši, ar paceltu mēles sakni, tā, kā mēs elpojam miegā.”
Elpošanas tehnikas ietekmē asinsspiedienu, vai nav risks tās izmantot bez zināšanām?
“No elpošanas miegā asinsspiediens nepaaugstināsies, un arī citas elpošanas tehnikas, pareizi izpildītas, to normalizē, nevis pārlieku paaugstina vai pazemina. Starp citu, paaugstinātu (bet ne ļoti augstu) asinsspiedienu var normalizēt ar fizisku piepūli — darbu dārzā vai intensīvu pastaigu. Es pati tā daru. Augsts asinsspiediens rodas, kad caur sašaurinātiem asinsvadiem asinis plūst ar lielu pretestību. Bet uz piepūli ķermenis reaģē, paplašinot asinsvadus, un asins plūsma kļūst mierīgāka.
Daudz kas atkarīgs no tā, kā pret sevi izturamies. Ja sakām paldies ķermenim par to, ka esam kaut kur tikuši, kaut ko izdarījuši, ka tas kustās un mums klausa, tas nudien kļūst stiprāks un lokanāks. Kā ar puķi — ja lolosiet, ziedēs. No rīta vai pa dienu, atguļoties atpūsties, der pievērst uzmanību katrai ķermeņa daļai un pateikties: pēdām, jo staigā, ceļiem, ka kustas, sirsniņai, ka pukst, gurniem, rokām, kaklam… Skan varbūt neticami, bet ķermenis uz to reaģē.”
Te jau mēs nonākam pie kvantu fizikas!
“Jā, AOL cieši sadarbojas ar zinātniekiem, kas pēc organizācijas ierosinājuma pētījuši jogas ietekmi — meditāciju, elpošanas tehnikas un daudz ko citu. Senu zināšanu sasaistīšana ar mūsdienu zinātni droši vien ir viens no iemesliem, ka AOL 45 pastāvēšanas gados sapulcinājusi vairāk nekā miljardu dalībnieku 186 pasaules valstīs.”
Pastāstiet par meditāciju! Vai meditēt drīkst tikai lotosa pozā?
“Nē, var iekārtoties tā, lai ērti, galvenais — ar taisnu mugurkaulu (kaut vai spilvenos balstītu). Smagi slimnieki var meditēt arī guļus.
Meditācijā nekas nav jādara. Viegli teikt, vai ne? Tiklīdz ķermenis ir mierā, tā sāk joņot prāts. Galvenais, necīnīties ar domām, bet ļaut tām būt — ja domu neapkaro vai neturpina, tā ilgi neuzkavējas. Varbūt vieglāk ir klausīties vadītu meditāciju un sekot skolotājam. Jūtubā ir AOL skolotāju vadītas meditācijas angļu un krievu valodā, un arī Latvijas skolotāji tās ieraksta. Lieliski, ja cilvēki apmeklē AOL meditācijas kursu un iegūst savu individuālo mantru, ar to meditācija kļūst ievērojami efektīvāka.”
Cik daudz laika aizņem joga, ja to iekļauj dienaskārtībā?
“Meditācija — aptuveni 20 minūtes. Ja pilda visu kompleksu, ko iemāca AOL pamatkursā, — ar asanām, elpošanas tehnikām un meditāciju — paies apmēram stunda. Taču tagad pieejama daudzveidīga literatūra, ikviens var sastādīt arī pats savu jogošanas programmu. Vai arī nākt pie mums uz pamatkursu, iemācīties šīs tehnikas un, ja ir vēlēšanās, vēl daudz ko citu, un darīt kopā.”
Irēna Lagūna par kāju veselību
It īpaši mūža otrajā pusē ļoti svarīga kļūst kāju veselība. Sēdošs darbs un mazkustīgs dzīvesveids nodara veselībai ne mazāku kaitējumu kā, piemēram, uzturēšanās smēķētāju klātbūtnē jeb pasīvā smēķēšana.
Atceramies, ka kājas ir vistālāk no sirds, tās lielā mērā signalizē par asinsrites stāvokli. Un, lai cik dīvaini izklausītos, kājas ļoti reaģē uz cilvēka pārdzīvotām emocijām; ne velti lielā stresā vai izbailēs sāk ļodzīties kājas (nevis, piemēram, kakls, kas taču galvai vistuvāk).
Ikra muskuli mēdz saukt par otru sirdi — tik svarīgs tas ir asinsritei. Uz vecumdienām muskuļu masa sarūk; ja tos nenodarbina, ķermenis rīkojas pēc taupības principa: neuztur to, ko nelieto, un muskuļi kļūst vāji. Tāpēc sēdoša darba darītājiem būtu jāatceras vismaz reizi stundā piecelties, pašūpoties no pirkstgaliem uz papēžiem, ja iespējams, pasist ar papēžiem pret zemi. Pamēģiniet un izjūtiet siltumu, kas uzreiz rodas kājās! Lieliski, ja šādas kustības kļūst par ikdienas rutīnu.
Zinātniski pierādīts, ka efektīvs muskuļu treniņš ir tad, kad kustības notiek pretēji gravitācijai — kāpjot pa trepēm vai kalnā, pildot pietupienus vai soļojot uz vietas un augstu cilājot kājas. To pašu var panākt ar ātru pastaigu. Arī lēna staigāšana, protams, ir laba, taču tā vairāk der sirds veselībai, bet neietekmē muskuļu spēku.
Mēs pieceļamies no krēsla (gultas, tualetes poda u. t. t.) vairākas reizes dienā. Darām to, neatbalstoties ar rokām! Arī šāds paradums nāks par labu kāju veselībai.
Cilvēka fiziskajai veselībai un smadzeņu darbībai nozīmīga ir līdzsvara izjūta. Jaunībā nostāvēt uz vienas kājas ir nieks, bet kad to esat mēģinājuši pēdējo reizi? Sākumā var būt grūti, tāpēc ieteicams nostāties pie sienas vai stūrī, lai būtu, kur atbalstīties. Ar laiku stāvēšana pārmaiņus uz vienas un otras kājas var kļūt par ieradumu dažādās sadzīviskās situācijās, piemēram, tīrot zobus. Šis smadzeņu un ķermeņa sadarbības treniņš ir īstas brīnumzāles, kas pieejamas par velti!
Un vēl — mēs esam sabiedriskas būtnes. Lieliski, ja ir sava interešu kopa, kurā regulāri vingrot vai citādi izkustēties, bet tikpat labi var sarunāt, piemēram, ar draudzeni — darām! Un regulāri pārrunāt, kā veicies. Ar sevi vienmēr var sarunāt paslinkošanu, taču atzīties otram jau ir sarežģītāk.
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