1964. gada 1. februārī

Kopsaimniecības "Druva" siltumnīcās nekas neliecina, ka laukā būtu ziema. Te zied puķes, zaļo sīpolloki, dienu no dienas garumā stiepjas gurķi. Abās brigādēs siltumnīcas aizņem 520 kvadrātmetru lielu platību. Ik pārdienas Saldus ēdnīca-restorāns un komisijas veikals no šejienes saņem 20 - 25 kg sīpolloku.

Aicina Pampāļu ciems, kur aug jaunas mājas, aug cilvēki, ir labi darba darītāji. Uz ciemu vislabāk aizbraukt vakarā - centrā tāds uguņu mirdzums kā pilsētā.

Kolhozā plašumā vēršas komunistiskā darba kustība, jau iegūti pirmie komunistiskā darba trieciennieku nosaukumi - par 950 hektāriem mīkstā aruma. Uz Pampāļu skolu ceļo vēstules no visas plašās Padomju Savienības - no Kamčatkas, no Tuvas autonomās republikas, no Irkutskas, Kazahijas... Plašumā vēršas pašdarbība - tautas nama zāli pilnu ar skatītājiem pulcē sieviešu ansamblis. Pampāļu vīri dzied vīriešu ansamblī.

Informāciju sagatavoja

Agrita Maniņa