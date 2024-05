Veselīgi !!!

Turpinām publicēt Svara vērotāju Saldus grupas vadītājas RAMONAS BEINAROVIČAS receptes.

Viņa šīs receptes iesaka izmēģināt tiem, kuriem garšo kartupeļi un kas rūpējas par figūru. Visas receptes paredzētas 4 personām.

7 kartupeļi, sīpols, 2 olas, 200 ml vājpiena, 100 ml kviešu miltu, 2 daiviņas ķiploka, 1 tējk. sāls, šķipsniņa melno piparu.

Nomizo un sarīvē kartupeļus un sīpolu. Visas sastāvdaļas samaisa vienmērīgā masā. Pankūkas cep uz teflona pannas.

720 g miltainu kartupeļu, 4 olas dzeltenumi, 75 g kartupeļu vai miežu cietes, 50 ml cukuram atbilstošu saldinātāju, 4 tējk. margarīna cepešpannas ieziešanai.

Pildījums: 6 āboli, sagriezti šķēlēs, 50 g rozīņu vai 1 - 1,5 l ogu, vai 1 - 1,5 l nomizotu rabarberu gabaliņos, 1 ēd. k. kanēļa, 100 ml cukura vai cukura aizstājēja, 4 tējk. izkausēta margarīna.

Nomizotus kartupeļus vāra mazsālītā ūdenī. Tad ūdeni nokāš un kartupeļus ar mikseri - sasmalcinātāju samaļ biezenī. Ļauj biezenim atdzist. Kartupeļu biezenim pievieno olu dzeltenumus, saldinātāju, kā arī iesijā kartupeļu cieti. Apaļas formas cepešpannu ieziež ar margarīnu. Mīklu ar miltainām rokām iemīca formā. Cep cepeškrāsns apakšējā daļā 2000 C temperatūrā aptuveni 10 min. Tajā laikā sagatavo pildījumu. Temperatūru samazina līdz 1750 C un izņem formu no krāsns un pievieno pildījumu. Uzliek ābolu šķēlītes, ogu vai rabarberu gabaliņus uz mīklas. Kanēli samaisa ar margarīnu un uzklāj uz ābolu šķēlītēm. Pievieno saldinātājus. Pīrāgu cep 30 - 40 minūtes, kamēr gatavs.