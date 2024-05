1934. gada 15. maija apvērsums

Apvērsums notika Kārļa Ulmaņa un nelielas domu biedru grupas vadībā, galvenokārt balstoties uz Aizsargu organizāciju.

Kārlis Ulmanis nenoliedzami bija ievērojamākā personība Latvijā un aktīvi darbojās tās labā 25 gadus. 1917. gadā viņš bija Vidzemes vicegubernators un nodibināja Latviešu zemnieku savienību (LZS). 1918. gada 18. novembrī K. Ulmanis kļuva par Latvijas pirmo Ministru prezidentu.

Viņam bija lieli nopelni brīvības cīņu laikos. Kopā ar topošo Latvijas armiju viņš atkāpās līdz Liepājai, kādu brīdi atrazdamies uz kuģa "Saratov". Visu cīņu laiku Ulmanis nenogurdams uzturēja sakarus ar sabiedrotajiem un gādāja armijai tik ļoti nepieciešamo apbruņojumu un apģērbu. Bermonta karaspēka atvairīšanas laikā Ulmanis kā vienkāršs kareivis ieņēma savu vietu Daugavmalas ierakumos, šeit arī viņu ievainoja kājā. Lāčplēša kara ordeņa zemāko pakāpi Ulmanim piešķīra kā vienam no pašiem pēdējiem. Par šo laika posmu diez vai kādam veras mute kaut ko pārmest Ulmanim.

Citāds stāvoklis veidojās 1934. gadā. Lauku ļaudis uzskatīja Ulmani par savu Vadoni, un viņš to centās attaisnot, atbalstīja laukus. Veidojās spēcīga vidusšķira, kuras tik ļoti mums pietrūkst šodien.

1922., 1925., 1928. un 1931. gadā notika četru Saeimu vēlēšanas. Saeimas prestižs strauji kritās, jo Saeimas vēlēšanu likums deva iespēju tikt ievēlētam gadījumā, ja viņa saraksts (grupa, biedrība, partija) bija ieguvusi vismaz 1% no kopējā balsu skaita. Tā 4. Saeimas vēlēšanās piedalījās politiskie grupējumi no 103 sarakstiem. Lielās partijas (sociāldemokrāti un LZS) vairs nespēja izveidot vairākumu, lai apstiprinātu jaunus, dzīvē vajadzīgus likumus. Atsevišķi ievēlētie deputāti tirgojās ar savām balsīm vai arī cīnījās par personīgām interesēm. Tauta to redzēja, un neapmierinātība auga. Bijušie brīvības cīnītāji izrādījās atstumti malā. No 1929. līdz 1932. gadam pasaulē valdīja ekonomiskā krīze. Daļēji tas iespaidoja arī Latviju un deva Ulmanim spēcīgu trumpi rokā. Pēdējās Saeimas vēlēšanās viņš faktiski bija zaudējis un gaidīt nākamajās pilnīgu sagrāvi būtu aplam.

1934. gada naktī no 15. uz 16. maiju K. Ulmanis izdarīja valsts apvērsumu. Tas bija labi izplānots un sagatavots. Par to zināja tikai 4 valstsvīri: K. Ulmanis, J. Balodis, V. Gulbis un A. Bērziņš. Ģenerālis Balodis ilgi svārstījās, viņam bija savi plāni, bet laiks negaidīja.

Apvērsums 15. maijā sākās pulksten 23. Uzticamas karaspēka daļas ieņēma visas nozīmīgākās ēkas. Uz Rīgu ātrā tempā devās 10 tūkstoši aizsargu, kuri ātri un precīzi ieņēma savus posteņus. Aizturēja ap 800 personu bez starpgadījumiem, ja neskaita Saeimas deputāta Bruno Kalniņa vienu simbolisku pistoles šāvienu griestos. Arestētajiem bija izveidota nometne Liepājā, tai ar Krievijas un Vācijas nometnēm nebija nekādas līdzības. Apsardze bija simboliska, pārtika laba, un tika atļauta tikšanās ar tuviniekiem. Dažu mēnešu laikā visus atbrīvoja.

16. maijā pulksten 8 Rīgas radio tika nolasīts manifests.

"Pilsoņi! Apzinoties savu atbildību tautas un vēstures priekšā, valdība atzinusi par nepieciešamu izsludināt izņēmuma stāvokli visā valstī un spert ārkārtējus soļus valsts iekšējās kārtības sargāšanā". Tika solīts radīt valstī veselu garu, radīt vienprātību un celt nacionālo apziņu.

Ulmanis likvidēja visas politiskās partijas un pakāpeniski koncentrēja savās rokās visu politisko un saimniecisko varu. 1936. gada 11. aprīlī notika valsts prezidenta maiņa. A. Kviesim neatlika nekas cits, kā ar speciālu lēmumu atdot savu vietu K. Ulmanim.

K. Ulmanis laika posmā no 1934. - 1940. gadam veica lielu saimniecisko darbu, lielu vērību veltīja izglītībai. Tai pašā laikā viņš pieļāva, ka tiek pārlieku slavināts un dēvēts par Vadoni. Ulmanis ieviesa stingru cenzūru. Nenoliedzami K. Ulmanis cīnījās pret minoritātēm (vācu, krievu, ebreju), kuras ignorēja valsts likumus un necienīja valsti, kurai viņi ilgu mūžu neparedzēja. K. Ulmanim pretinieki krājās, bet viņš to neņēma vērā, brauca un gāja bez apsardzes.

Lielu kļūdu K. Ulmanis pielaida, nemeklējot draugus, kas varētu palīdzēt militāra uzbrukuma gadījumā. Lai gan valsts militārām vajadzībām atvēlēja 25% no budžeta, aizsardzībā tika pieļautas nopietnas kļūdas. Baltijas valstis kopā varēja veidot 300 000 vīru armiju, kā arī piesaistīt Somijas un Polijas armijas. Bet mūsu prezidents izlikās, ka nekādas briesmas nedraud. Ir noskaidrots, ka viņš zināja, kas noticis padomjzemē ar latviešiem no 1936. līdz 1939. gadam. Līdz pat pēdējam brīdim K. Ulmanis uzstājās ar kareivīgām runām un mierināja tautu. Par Molotova - Ribentropa parakstīto līgumu viņam paziņoja savlaicīgi, bet cilvēkiem, kam draudēja droša nāve, tika noliegts izsniegt ārzemju pases.

K. Ulmanis arī neizpildīja solījumu, kuru bija devis 15. maijā, proti, sasaukt jaunu Satversmi un ievēlēt jaunu Saeimu. Esmu pārliecināts, ka no 100 vīriem vairums būtu par pretošanos. Tā K. Ulmanis pazudināja Latvijas brīvību, par kuru tik varonīgi un pašaizliedzīgi bija cīnījies.

Daudzi latvieši, kuri dzīvojuši Ulmaņa vadonības laikā, to atceras kā "zelta laiku". Daudz tika celts, izzuda nabadzība, latvieši kļuva izglītotāki. Tomēr daudzi jau toreiz saprata, ka neitralitāte valsti neglābs un gaidāmi grūti laiki. Domāju, ka pēdējos valdīšanas gados K. Ulmanis jau vairs nevarēja rīkoties patstāvīgi. Uzskatu, ka pienāks laiks arhīvu atvēršanai un mēs uzzināsim daudz vairāk par šo strīdīgo jautājumu.