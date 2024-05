1981. gada 6. jūnijā

Mūsu rajona tiesas darbinieki atgriezušies no pieredzes brauciena uz Bausku. Tur popularitāti ieguvis pilsoņu tiesiskās audzināšanas klubs. Lai "viena otra domstarpība izpaliktu, sabiedriskās kārtības pārkāpums nepāraugtu noziedzīgās izdarībās, ja cilvēks laikus būtu izpratis, kādas viņa rīcībai var būt sekas", izveidoja klubu, kura uzmanības lokā pilsoņu tiesiskā audzināšana. Piemēram, žūpības un parazītisma sekcija sadarbojas ar sabiedriskajiem kārtības sargiem un iekšlietu daļas darbiniekiem un piedalās kopīgos reidos; pusaudžu likumpārkāpumu sekcija sadarbojas ar pedagogiem un nepilngadīgo lietu inspekciju un organizē pārbaudes, vai skolēni stundu laikā neklīst pa pilsētu, kā viņi pavada vakarus utt.

Vīriešu pasēs tiek iespiests speciāls zīmogs, kas apliecina, ka to īpašnieki ir alimentu maksātāji. Bargs sods sagaida to, kurš šo spiedogu mēģinājis no pases izdzēst.