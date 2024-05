Kristīgā mācība - iespēja bērniem mācīties mīlēt

Mīļie lasītāji, es gribētu, lai mēs visi padomātu par to, cik svarīgi bērnā pēc iespējas agrāk iesēt sirdī ticības sēklu, drošību par rītdienu, uzticēšanos mīlošam Dievam - mūsu Radītājam, kas veido mazā cilvēkbērnā īstu sirdi, kura mīlēs.

Skolās tas ir iespējams caur kristīgo mācību. Mūsu rajonā savas durvis svētībai ir atvērušas Cieceres internātpamatskola, Saldus sākumskola, Lutriņu, Zirņu, Sātiņu, Jaunauces, Nīgrandes pamatskola un Druvas vidusskola. Paldies šo skolu direktoriem (paldies arī Lutriņu bērnudārza vadītājai, kas arī atvērusi durvis svētībai)! Paldies kristīgās mācības skolotājiem, kas ir liels palīgs vecākiem un audzinātājiem!

Vecāki, atbalstiet skolas! Paldies tiem, kuri pamudināja savu bērnu izvēlēties šo svarīgo priekšmetu - kristīgo mācību. Tajā bērnu veido pats labākais Skolotājs - Dievs! Viņš māca piedot, nevis atriebties; būt pazemīgam, nevis lepnam; būt draugam, nevis ienaidniekam; palīdzēt, nevis būt vienaldzīgam; būt paklausīgam, nevis nepaklausīt; uzklausīt un sadzirdēt, nevis nedzirdēt; māca mīlēt... Par to liecina bērnu vārdi, kas nāk no sirds. (Izrakstīju dažu bērnu domas no rajona Bībeles olimpiādes darbiem.)

"Dievs vienmēr ir Draugs! Man Viņš ir ļoti vajadzīgs. Lai arī kāda būtu dzīves situācija, Dievs allaž ir bijis ar mani. Tad, kad neviens neuzklausa, nepalīdz, es varu smelties mieru pie Dieva. Es zinu, ka Viņam es varu stāstīt par savām problēmām jebkurā laikā un vietā un saņemšu palīdzību. Dievs vienmēr nomierina mani, dāvājot cerību, ka viss tomēr būs labi!"

Elīna, Druvas vidusskola

"Paldies Dievam par to, ka Viņš mani veido! Es gribu būt tāda, kādu Dievs grib mani redzēt. Dievs ir mīlestība. Es vienmēr gribu būt ar Dievu, es gribu mīlēt! Lūdzu Dievu, lai visi cilvēki mīlētu!"

Laura, Lutriņu pamatskola

"Ar Dievu esmu piedzīvojusi prieku un laimi. Dievs mūsu ģimenei dod žēlastību katru dienu. Mēs visi ģimenē ticam. Paldies par ticību, jo bez tās mēs nemantosim Dieva valstību."

Simona, Sātiņu pamatskola

"Dievs, palīdzi visiem bērniem, lai viņi būtu laimīgi. Tikai Tu vari to!"

Edīte, Cieceres internātpamatskola

"Dievs, es Tev lūdzu, dod pasaulē mieru!"

Jānis, Druvas vidusskola

"Dieviņ, lūdzu, lai katram cilvēkam būtu mājas un maizīte, ko ēst!"

Anete, Jaunauces pamatskola

"Es biju slima. Dievs man palīdzēja izveseļoties, jo es lūdzu Viņam. Tagad esmu vesela un no tā brīža es ticu Dievam vēl stiprāk."

Justīne, Lutriņu pamatskola

"Kad mēs ar tēti braucām mašīnā, bija ledus, mēs varējām iebraukt grāvī, bet Dievs mums palīdzēja, jo mēs katru rītu lūdzam mājās Dievu, lai Viņš mums palīdz. Tagad es lūdzu, lai Dievs man uzdāvina riteni."

Ilva, Saldus sākumskola

"Ar Dievu esmu pārvarējusi bailes. Ar Dievu es nekad nejūtos vientuļa. Es Viņam varu uzticēties un kalpot."

Ina, Sātiņu pamatskola

"Mieru un mīlestību mēs iegūstam caur Jēzu Kristu. Tā ir dāvana. Es varu paļauties uz Dievu, Viņš mani uzklausa."

Armands, Druvas vidusskola

"Paldies Tev, mīļais Dievs, ka Tu mums esi devis silto sauli un katru jauko dienu! Pateicos, ka esi devis brīžus jaukos, pateicos, ka Tu mūs mīli!

Agnese, Druvas vidusskola

"Paldies Tev, Dievs, par katru koku, puķīti, zālīti, lietus lāsīti! Paldies par cilvēkiem, kas atrodas mums apkārt!"

Ita, Jaunauces pamatskola

"Skolotāja mums iemācīja pašu svarīgāko lūgšanu, un es to atceros un lūdzu tā: "Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds. Lai atnāk tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos, āmen!"

Kristaps, Lutriņu pamatskola