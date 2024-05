Šodien Saeimā aizstāv upju tiesības

Valsts Zivsaimniecības pārvaldes speciālisti šodien Saeimas tautsaimniecības komisiju iepzīstina ar noteikumu projektu par upēm un upju posmiem, kur turpmāk nav pieļaujama jaunu hidroelektrostaciju un citu mehānisku šķēršļu būvniecība.

Piektdien noteikumu projekts tika iesniegts Ministru kabinetam. Valsts Zivsaimniecības pārvaldes vecākā referente GUNTA OZOLIŅA "Saldus Zemei" pastāstīja, ka saraksts tapis, pamatojoties uz zivju resursu izpēti un īpaši aizsargājamo zivju sugu pētījumiem, kā arī, apkopojot ziņas par zivju krājumiem un sugām no vides aizsardzības speciālistiem, makšķernieku organizācijām, no zinātniekiem. Izmantojot šo informāciju, tapa to upju saraksts, kurās dzīvo un nārsto augstvērtīgu sugu zivis.

Latvija ir pievienojusies starptautiskām konvencijām zivju aizsardzībā, arī lašveidīgo zivju aizsardzībā, un Latvijas likumos un noteikumos veiktas izmaiņas, kas atbilst starptautiskām konvencijām. Viens no svarīgākajiem ir sugu un biotopu aizsardzības likums.

Pie īpaši aizsargājamām zivīm nosaukti laši, taimiņi, nēģi, alatas, foreles, salates un vēl vairāku sugu zivis. Ņemot vērā Latvijas starptautiskās saistības un agrāk pieņemtos normatīvos aktus zivju aizsardzībā, tika izstrādāts noteikumu projekts par upēm (upju posmiem), uz kurām aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostacijas un veidot jebkāda veida mehāniskus šķēršļus.

"Noteikumu projekts paredz, ka jaunās prasības neattieksies uz jau uzbūvētajām vai atjaunotajām HES un tām, kurām pirms noteikumu stāšanās spēkā būs saņemtas Ekonomikas ministrijas atļaujas būvniecībai. Jau esošās HES varēs palielināt elektroenerģijas ražošanas jaudas, ja vien netiek mainīti to ekspluatācijas noteikumi un jaudas palielināšana nav saistīta ar ūdens līmeņa krasām svārstībām," komentē Gunta Ozoliņa.

Upju saraksts veidots, grupējot tās pēc lielo upju baseiniem. Kopā sarakstā ir 220 upes un upju posmi. No Ventas baseina upēm iekļautas 38, bet no mūsu rajona ūdenskrātuvēm minētas Ciecere, Ezeres upe, Imula, Losis, Šķēde, Vadakste no grīvas līdz Vadakstes HES, Venta un Zaņas upe (upes, kurām nav minēts atsevišķs posms, ierobežojumi attieksies uz visu upes garumu).