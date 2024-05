Stāstiņi par ežiem un lapsām

Ezīši - bārenīši

Pēc maniem novērojumiem ežu Latvijā kļūst aizvien mazāk. Savā mūžā ar viņiem esmu ticies daudzreiz. Kādu vasaru savās tēva mājās, no rīta izejot dārzā, saklausīju kaut kādus pīkstienus. Nonākot pie tuvākā pīkstētāja, zālē atradu pavisam mazu eža bērniņu. Adatiņas viņam tik tikko sāka dīgt, bija maziņas un mīkstas. Ejot pārējo pīkstētāju virzienā, salasīju septiņus "raudošus" bārenīšus. Viņu māte acīmredzot bija gājusi bojā. Vēlāk atradu arī bārenīšu tukšo ligzdiņu, kas bija ierīkota pērnās zāles kaudzītē. Mēģināju ar pipetīti ežuļus pabarot ar govs pienu, taču viņi no šīs barības atteicās un drīz vien visi aizgāja bojā. Līdz šim nebiju dzirdējis, kā pīkst eža bērniņš, jo pieaudzis ezis šņākuļo un, barību meklēdams, skaļi pukst.

Uz šosejām redz daudz sabrauktu ežu. Taču ne vienmēr var vainot šoferus, jo eža skrējiens ir neprognozējams. Parasti šis dzīvnieciņš skrien diezgan ātri, un šoferis, rēķinot, ka skrējiens turpināsies, izvēlas virzienu, lai ezis paliktu starp riteņiem vai tiem blakus. Bet, sajūtot mašīnas tuvošanos, ezis pēkšņi apstājas, ko šoferis nav paredzējis. Un atkal pasaulē ir par vienu ezīti mazāk.

Lapsas gudrība

Lapsa satikusi ezi dīķmalā, šis, protams, savilcies kamolā. Bet lapsa ar ķepām ievēlusi savu upuri ūdenī. Viņai cits nekas neatlicis, kā atritināt kamolu un peldēt uz krastu. Lapsa šinī brīdī ezi veikli satvērusi aiz neaizsargātā purniņa un beigas ezītim bija. Tā jau saka, ka lapsa esot viens no gudrākajiem dzīvniekiem.

Ezi varot pieveikt arī ūpis, ielaižot savus garos nagus viņa adatainajā kažociņā.

Kāds cilvēks esot novērojis, kā lapsa atbrīvojas no blusām. Viņa izplūc no sava kažoka prāvu vilnas kušķi, paņem to zobos un lēni, stāvot uz pakaļkājām, brien ūdenī. Blusas, sajūtot slapjumu un aukstumu, bēg no kažoka uz augšu, kamēr nonāk vilnas vīkšķī, kas lapsai mutē. Tajā brīdī lapsa palaiž kušķi vaļā, un visas blusas - atā! - aizpeld.

Ir uzskats, ka dzīvnieki nav spējīgi domāt. Es šim uzskatam nepievienojos, jo esmu pieredzējis daudzus gadījumus, kas liecina pretējo.