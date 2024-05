Kā vārna kaķi uzveica

Kādu vakaru gāju cauri pilsētas skvēram. Ievēroju, ka skvēra malā sastājies bariņš cilvēku un kaut ko aktīvi vēro. Piestāju arī es un ieraudzīju patiesi uzmanības vērtu skatu.

Tur notika divcīņa starp kaķi un... vārnu. Tieši tā. Abu cīņas arēna tajā brīdī bija mājas žogs. Vārna kaķim nemitīgi laidelējās apkārt un acīmredzami izaicināja "mājas tīģeri". Pēdējais, protams, nevēlējās zaudēt cieņu vārnas un savās acīs, tāpēc iekarsa arvien vairāk. Šajā brīdī abi līdzinājās Spānijas vēršu cīņas dalībniekiem, un vārna kaķa acīs bija kā sarkana lupata vērsim.

Vārna no žoga ielaidās blakus augošajā vītolā, kaķis tai pakaļ. Vārna no viena zara uz otru, kaķis - tāpat. Lai arī sākumā izskatījās, ka vārnai tā ir tikai nevainīga izklaidēšanās ar dumjo kaķi, tad tagad arī viņa kļuva agresīva. Vairs ne tikai vilināja mājas nezvēru, bet uzbruka tam. Vienkārši pielaidās no mugurpuses un ar knābi iesita kaķim pakausī. Otrais raunds vairs nelikās kaķim tik labvēlīgs kā pirmais, tomēr viņš vēl cīnījās. Vairākas reizes uzbrukusi, vārna starp koka zariem deva vēl pēdējo triecienu svītrainajam, un tas padevās. Laikam uzbrukums bija pārāk sāpīgs, kaķis ievēlās garajā zālē un no "cīņas laukuma" pazuda.

Klātesošajiem tā bija interesanta izrāde, bet iespējams, ka vārna sniedza mums drošsirdības stundu. Visticamāk, ka kaut kur tuvumā bija viņas bērni un vārna no tiem atvairīja iespējamo slepkavu.