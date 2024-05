"Man patīk ātras un "aplamas" idejas."

VITA ZVIEDRE: "Dažreiz jāizlien caur adatas aci, bet jāpierāda sev un citiem - to es varu!"

Tikai pusgadu par Zirņu pagasta ""Kurzemes" gala" kultūras darba organizatori strādāt VITA ZVIEDRE. Būtībā tā bija turienes iedzīvotāju vēlēšanās, jo ne vienmēr iespējams un gribas braukt uz centrā rīkotiem kultūras pasākumiem.

Vitai iesākumā bijis bail no atbildības. Pēc sešu gadu pārtraukuma, kas pavadīts mājās, "iziet cilvēkos" un sākt strādāt nepavisam nav bijis viegli. Dažādi pagasta padomes lēmumu par otra kultūras darbinieka algošanu uz pusslodzi vērtēja arī pārējie pagasta iedzīvotāji, uzskatot - kāpēc gan nepieciešami divi kultūras darbinieki? Taču tagad, kad šaipusē notikuši vairāki interesanti pasākumi, visi ir apmierināti.

Vēlas atpūsties tuvāk mājām

"Būtnāros ir laba aura," saka Vita. "To teica arī Saldus M. Lutera draudzes mācītājs Uldis Gailītis pēc garīgās mūzikas koncerta, kas notika pie mums un kuru apmeklēja negaidīti daudz cilvēku," atceras Vita. Viņa un Būtnāru bibliotekāre Vilma Jurševska uzskata, ka šo auru rada lielie vecie ozoli, dodot spēku un enerģiju. "Lai gan katram cilvēkam ir viņa koks, savējo var just, kad stumbram tuvina roku. Ja pretim strāvo siltums, skaidrs - tas ir manējais." Vitas koks esot liepa, tādēļ ap savu māju iestādījusi liepas. Savukārt bibliotekārei, kas pirms koplīgošanas nopinusi 40 vainagus, pēc tam nācies meklēt sirdszāles - no ilgstošās saskarsmes ar ozolu enerģijas iegūts par daudz.

"Cilvēki ir savdabīgi," domās dalās kultūras darba organizatore. "Ir tādi, kas tālāk par savas mājas pagalmu, dārzu un kūtiņu nevēlas iet. Taču, kad vienreiz atnākuši uz kopēju lustēšanos, pēc laiciņa taujā, kad būs nākamā. Mūsējie labprāt atpūšas un izklaidējas iespējami tuvāk savai dzīvesvietai. Īpaši svarīgi tas ir vecākiem cilvēkiem - nav jārēķinās ar transportu, ja vēlas, tūlīt pēc koncerta iet uz mājām. Ja ir noskaņojums, kādu stundu paballējas. Starp citu, būtnārnieki ir lieli dancotāji. To pierādīja Līgo balle. Pēdējie danču placi atstāja ap puspieciem no rīta."

Acīmredzot bija nepieciešams radīt iespēju labi pavadīt brīvo laiku savas dzīvesvietas tuvumā. Neilgā laikā Vita ar savām palīdzēm - Kurzemītes pamatskolas skolotājām - izveidoja līnijdeju grupu, kurā izkustēties nāk pat pensionāres. Nodarbības vada Inga Beijere (viņa dejo "Bandavā"). Grupa paspējusi jau vairākas reizes uzstāties. "Dejotāju dzīvesbiedriem, kuri iesākumā par savu sievu aizraušanos smīkņāja, redzot, cik atraktīvi mūzikas ritmiem ļaujas viņu otrās puses, acis zibēja vien," stāsta Vita. "Mums ir dāmu klubiņš, vokālais ansamblis un nu jau visi tā sasparojušies, ka gatavi spēlēt arī teātri. "Apetīte" un rosība iet plašumā. Viena jau es nevarētu neko, bet man ir labi palīgi - citi "trakie" - bibliotekāre Vilma Jurševska, skolas direktore Vineta Vovere un pārējās skolotājas, pagasta padomes deputāts Gunārs Štīgners, mans vīrs Agris..."

Visi liek galvas kopā

Vitas priekšrocība ir tā, ka viņai ir pieredze, darbojoties Kurzemītes pamatskolas vecāku padomē. "Esmu vadījusi projektu nedēļu. Mums, dažām mammām, Skolotāju dienā tika atstāti visi skolēni, jo skolotāji aizbrauca uz Jaunpili pieredzes apmaiņā. Kamēr vecākās klases skolēni gāja pie mazajiem mācību stundās, mēs veidojām radioraidījumu, sienasavīzi, uzvedumu. Sadomājām, ka būtu jāaizsūta mūsējiem uz Jaunpils skolu telegramma," atceras Vita. "Skolotāji vēlāk stāstīja, ka viņiem kājas kļuvušas aukstas, telegrammu saņemot, jo iesākumā domājuši - skolā kas slikts atgadījies."

Projektu nedēļā Vita Zviedre kopā ar skolēniem veidojusi skolas apzaļumošanas projektu. Uztaisījuši pat baseinu ar maziem krokodilīšiem, bet kokos tupējuši papagaiļi. Daudz jautru brīžu sagādājuši konkursi, kuros piedalās skolēni kopā ar vecākiem. "Man ir tik daudz dažādu ieceru, ka visas nav reāli izpildīt. Sarunās viens pamet vienu ideju, otrs... Idejām bagāto un atsaucīgo cilvēku mums ir daudz. Pensionāres, šķiet, kļūst jaunākas, kad viņas aicinu dziedāt, dejot. Mums ir ļoti atsaucīgu, enerģisku un aktīvu cilvēku kodols. Es nevaru iedomāties, kas būtu Būtnāri bez Vilmas Jurševskas. Lai gan viņa ir ātra un daudz ko izdara neapdomājoties, taču vienmēr gatava palīdzēt, izdomāt dažādas ēvarģelības."

Viens no otra mācās

"Kad likvidēja abus Zirņu pagasta kolhozus - "Rosmi" un "Kurzemi" -, vienubrīd cilvēkus māca apātija un vienaldzība," atceras Vita. Viņai ir grāmatvedes izglītība, kolhozu laikā strādājusi par sekretāri, grāmatvedi, pārdevēju, bijusi arodbiedrības priekšsēdētāja.

Pēdējos sešos gados, lai savilktu galus, skolotu trīs bērnus, abiem ar vīru bijis daudz jāstrādā. Vitai - pa mājām, saimniecībā. "Diemžēl mūspusē ir cilvēki (par laimi - mazākums), kuri paši nekustina ne pirkstiņu, lai gādātu par saviem bērniem. Žēl skatīties, kā bērni ubago. Vecākiem piedāvā strādāt pagasta uzkopšanas darbos, lai vismaz bērniem skolā brīvpusdienas nopelnītu, bet viņi - nē. Tad jau labāk iedzer."

Vita nemitīgi atkārto, ka bez čakliem un atsaucīgiem cilvēkiem šeit neko nebūtu iespējams izdarīt. Labs paraugs ir "lipīgs". Kad viens kaimiņš sāka uz palodzes audzēt petūnijas, cits noskatījās, un tagad petūnijas podos vai kastēs balkoniņos un uz palodzēm redzamas arī citiem. "Kad braucu no centra un ieraugu, ka Ināra Bergmane sākusi appļaut savu zālienu, zinu, ka pavisam drīz to darīs arī citi kaimiņi. Mums te ierīkots dīķis ar saliņu, vīri pirms Lieldienām uztaisīja šūpoles. Pavisam drīz pie skolas būs pašu iekārtots futbola laukums..."

"Esmu traka uz krustvārdu mīklām."

Vita uzskata, ka katrā cilvēkā ir gan labais, gan sliktais. Viņa domā, ka jāsaka labi vārdi pat tādam, kas tos it kā nav pelnījis: "Varbūt cilvēkam paliks kauns un viņš kļūs labāks. Ja es kašķētos un kliegtu, sliktais kā vampīrs pārvērstu cilvēkā visu labo ļaunajā."

Vitai nav kultūras darbinieces izglītības, taču viņai ir "uguntiņa", "nags" un azarts uz dažādu pasākumu rīkošanu. Kopā ar draugiem katru sestdienu brauc pie kāda uz pirti. Viņsvētdien bijuši Lutriņos, bet Jāņos lutriņnieki līgojuši Būtnāros. Četrreiz bijusi kāzās vedēja. Kad sabrauc radi, pie Zviedriem vienmēr iet jautri. Arī meitas un dēls jau no mazotnes pieraduši, ka mājas svētkos tiek izpušķotas un kas interesants izdomāts. Vislabākie svētki Vitai ir Jāņi un Ziemassvētki, lai gan tiek svinētas arī dažādas radu un draugu jubilejas.

"Aizpērn Līgovakarā no ganiem vedām mājās pušķotu govi," atceras Vita. "Iesaistījās arī kaimiņi. Bērni uzģērba tautastērpus, kaimiņiene sagaidīja ar alus krūzi un sieru. Viss notika gandrīz kā uzvedumā."

Gan Vita, gan vēl piecas citas kurzemnieces ir azartiskas krustvārdu mīklu minētājas. "Mēs varētu dibināt savu klubiņu," Vita stāsta, ka pati un arī pārējās nereti apņemoties - nepirkšu vairs nevienu krustvārdu mīklu žurnālu, tie taču ir dārgi! Tomēr, līdzko nāk tuvāk kārtējā žurnāla iznākšanas datums, sāk urdīt nemiers un galugalā žurnāls vai avīze tiek nopirkta.

Vēl viens uzlādēšanās avots Vitai ir grāmatas. Tādēļ viņa bieži nāk uz bibliotēku. Patīk - par ievērojamiem cilvēkiem. Nesen izlasīta grāmata par princesi Diānu, Mudītes Šneideres - par aktrisi Antru Liedskalniņu.

Viens darbiņš padarīts, nākamais jau prātā

Nolīgoti Jāņi. Vita priecājas, ka cilvēki pēc Līgonakts nav atstājuši "cūkrakumus". Jau tiek prātots par sporta svētkiem augustā. Vita nebēdā par naudu - diplomus uztaisīšot pati, medaļas no koka palūgšot izgatavot pazīstamam cilvēkam, kas to prot. Un - aiziet!

Vita nezina, cik ilgi būs šis darbs, vai pēc teritoriālās reformas, kad Būtnāri būs vairs tikai pilsētas nomale, šeit saglabāsies līdzšinējās iestādes un darbavietas. Taču viņa uzskata, ka tikai katra paša ziņā ir - ierauties sevī, činkstēt vai arī būt cilvēkos un ar cilvēkiem, aprunāties, palīdzēt. Un tad pienāk brīdis, kad palīdz tev. Viss notiek it kā pats no sevis - kā uz burvju mājiena tiek uzcelta improvizēta lauku vasaras estrāde, top sporta laukums.

"Daudzi no mums nevar atļauties aizbraukt uz teātriem, tādēļ šeit ar izrādi aicināju Druvas amatierteātri, Saldus Tautas teātri. Mūsu skatītāji ir atsaucīgi, lai gan patīk, ka ikreiz, kad kādu satieku, atgādinu - tevi gaidu!

Nākamgad Kurzemītes skolu beigs Vitas jaunākā meita. Viņai esot laba galva, tādēļ gan māsa, kas dzīvo Liepājā, gan brālis saka - jāmācās vidusskolā un pēc tam augstskolā. Vita uzskata, ka gan dēlam, gan jaunākajai meitai noteikti jāiegūst augstākā izglītība, tāpat, kā to jau izdarījusi vecākā māsa.

"Lai gan ne tikai izglītība rada labu cilvēku, taču nākotnes iespējas - gan," Tādēļ Vitai sevišķi žēl to bērnu, kas aug ģimenēs, kur ne vien nerūpējas par viņu skološanu, bet pat par to, lai mazie būtu paēduši. "Žēl, redzot neiejūtību, kas veidojas tādās ģimenēs. Gar sētu iet vecākā māsa, kas jau strādā, kopā ar jaunāko," stāsta Vita. "Lielā ēd saldējumu, mazā kāri skatās un saka, ka arī grib. Lielajai māsai tas vienaldzīgi. Viņa noskalda: "Aizej uz veikalu un paprasi uz parāda, vai arī ej un palūdz kādam naudu."

Pretstats tam ir cilvēki, kas izlasa nopirktās grāmatas, avīzes un žurnālus un atnes uz bibliotēku, lai lasa arī citi.

"Cik cilvēku, tik domu un attieksmju. Gan pret darbu, pret sevi un citiem, bērnu audzināšanu. Dažs domā, ka par viņa bērniem jāgādā pagastam un deputātiem. Cits dzīvos pusbadā, bet uz pagastu pabalstu lūgt neies nemūžam," Vita uzskata, ka sociālajam darbiniekam, tāpat kā kultūras darbiniekam, ir labi jāpazīst cilvēki, jāzina, kam un kā palīdzēt un iepriecināt.