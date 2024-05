1992. gada 11. jūlijā

* Valsts firmā "Saldus labība" pieņemts lēmums, ka, sākot no jūlija, tiem, kuri nostrādājuši uzņēmumā 20 gadus un ir pelnītā atpūtā, ik mēnesi piemaksās no firmas līdzekļiem 1000 rubļus katram. Lai kaut vai šādi pasargātu savus bijušos kolēģus no dzīves dārdzības triecieniem.

Ezeres muitas kontrolpostenī aizturēja Saldus putnu fabrikas automašīnu, kura uz Lietuvu mēģināja izvest olas 27 tūkstošu rubļu vērtībā. Tā kā par šīs kravas izvešanu nebija nokārtoti attiecīgi dokumenti, kravu nācās vest atpakaļ.

Pēdējā laikā muitnieki arvien biežāk pārliecinājušies, ka uz Lietuvu olas izved vairumā. Tur šī produkcija ir dārgāka nekā pie mums.

Informāciju sagatavoja

Agrita Maniņa