"Kas cits darīs, ja ne es pati!"

Uz Lutriņu pagasta "Saulītēm" nav iebraucamā ceļa, un pat pastnieks pie ANNAS ĶEZBERES kājo tieši pāri pļavai. Tāpat kājām pāri pļavai pirms Annām uz "Saulītēm" ejam arī mēs.

"Kas tad tur ko neatnākt! Es arī braucu ar savām k2, un ne vainas," skaidro Anna. "Tāda jau tā dzīve laukos ir."

Pēc seriāliem neilgojas

Anna todien rosās savā labības lauciņā, ar nazi nogriezdama aizlūzušās vārpas, kuras vēlāk tiks vistām nokulšanai, jo pļaujot tās nolūst un paliek zemē. Kaut kur ēnainā ābeļdārza dziļumos rosās viņas divas vistas un divas kaķenes. Tā ir visa Annas saimniecība un sabiedrība, jo Anna "Saulītēs" mīt viena. Par sabiedrības trūkumu vai garlaicību nesūkstās. Lai gan nākamgad viņai paliks apaļi 70, brīžam uz nūjas atbalstīdamās, citreiz bez tās dārziņā un pļavā rosās kā atspole. Jauniem būtu krietni jāpasvīst, lai darbos Annai turētu līdzi.

"Saulītēs" nekad nav bijusi elektrība, un Anna nekad pēc tās nav īpaši kārojusi. Televīzijas seriāli viņu nesaista, jaunākās ziņas uzzina no "Saldus Zemes" un pagasta avīzes, bet radio, viņasprāt, tikai novērstu uzmanību no darba. Apmierināta teic, ka no elektrības rēķinu maksāšanas esot brīva. Vienreiz gan pār pļavu "Saulītēs" esot ienākusi kāda kundze un lūgusi saimniecei, lai pasaka, cik elektrības notērēts. Nākdama nemaz neesot ievērojusi, ka uz "Saulītēm" līnija nav ierīkota. Anna savā brīžam šerpajā manierē sacījusi, ka vēl jau neesot pat stabi ierakti, ko tur par tēriņiem runāt. Kundze apvainojusies. "Dzīvoju bez elektrības un tādēļ nemaz neesmu beigta palikusi."

Anna stāsta, ka govi neturot nu jau gadus deviņus - kam viņai vienai tik daudz piena? Noejot pēc piena uz kaimiņmāju, pie reizes parunājoties par dzīvi. Olas izdējot abas vistiņas, un viņai pietiek. Vēl maize, putraimi, kartupeļi, kāds gaļas gabaliņš, cūku pupas, kas garšo kopš bērnības. Šogad sadēstījusi divus litrus pupu. Kad kaimenes kreņķējušās, ka noēd laputis, Anna tikai atteikusi: ja Dieviņš dos, izaugs sēklai, un arī man kas paliks. Un devis arī - uzradušās bizmārītes, ka biezs, un lielu daļu laputu iznīdējušas. Pārējie kukaiņi pazuduši pēc pirmajām lielajām lietavām.

Savulaik bijis arī savs zirgs, bet vienurīt atradies nobeidzies. Bijušas aitas, un saimniece vilnu pati gan vērpusi, gan šķeterējusi. Bet aitām tuvākajā apkaimē nav bijis precinieku, tādēļ nācies likvidēt. Tomēr aitas viņai noteikti būšot, šovasar siens sapļauts, sagubots.

Uz centra dzīvokli neietu

Pagastā sacīja, ka Anna pērn darījusi pavisam trakas lietas - savos gados rāpusies uz mājas jumta un to labojusi. Tā ir skaidra patiesība - saka Anna un ved palūkoties, kāda ir viņas māja, ko tēvs uzbūvējis 1930. gadā. Šajā mājā viņa ienesta vēl zīdaiņa vecumā, un Annai tā ir bezgala dārga. Bet nav līdzekļu, lai māju sakārtotu un uzturētu labā stāvoklī. Reiz esot lūgusi kolhoza valdei kādu šīfera loksni jumtam, bet lūgums noraidīts. Lai ejot dzīvot uz centru. Anna pretī - nemūžam uz centru neies. Labāk tēva mājā, kamēr pienāks laiks doties uz mušu muižu. Žēl tikai, ka "Saulīšu" pils brūk.

"Kas cits darīs, ja ne es pati," Anna atvaicā, kad jautāju, vai nebija bail kāpt uz jumta. "Jumts jau bija tik slikts, ka lietus laikā ūdens tecēja gultā." Un Anna rāda, ka pa garajām trepēm rāpusies uz jumta un situsi jumta dēlīšus vienu pie otra, vienu virs otra. "Kas tur ko nemācēt! Jāskatās, lai stūri nepaliek gaisā," skaidro saimniece. Dēlīši noklāti jumta lielākajai daļai, un līdz rudenim būšot pabeigts.

No "Saulīšu" kalna paveras brīnum jauks skats tālu pāri pļavām un laukiem. "Redz, kur ganās divi bebri," gardi smejot, saimniece rāda uz makšķerniekiem tālu lejā pie dīķīšiem. Tur viņas mīļais avots un lauku virtuve. Ejam arī. Akmeņu krāvuma plīts ar katliņiem. Te saimniece labā laikā kurina sīkākus žagarus un gatavo ēst. Te atpūšas un paskatās pāri laukiem uz balto pasaulīti.

Tas bija arestanta, ne vīrieša darbs

"Saulītes" ir bijusi jaunsaimniecība ar 18 hektāriem, un abām ar māsu Almu te ir tēva mājas. "Man skola tikpat, cik vistas kājai gaļa - divarpus skolas gadi. Mācīties sāku pirms kara, turpināju pēc kara. Tēva saimniecībai uzlika lielus nodokļus, arī meža normu. Māsa jau bija aizgājusi pie saimnieka strādāt, un man bija jāiet tēvam palīgā meža normu pildīt, strādāt ar otru zirgu. Norma tik liela, ka viens to nemaz nevar izdarīt. Tas bija nevis vīrieša, bet arestanta darbs. Man bija trīspadsmitais gads. Vairāk skolā netiku gājusi. Ja nebūtu izpildīta visa meža norma, arī piena, graudu norma, 1949. gadā mūs visus aizdzītu uz plašo Sibīriju.

Tēvs negribēja stāties kolhozā. Bet pienāca ielūgums uz kopsapulci pagastmājā. Bija vien jāstājas. Palika kolhozam lopi, iesētā labība, kartupeļi. Man pavasarī jāiet kolhozā strādāt. Cik ilgi pie tēva, mātes galda sēdēsi? Pirmais gads bija smags - viss darbs lauku brigādē ar rokām, un pirmajā rudenī izvesto saimnieku lauki deva ļoti labu ražu. Nākamgad, kad jau sēja kolhozs, darba bija mazāk.

Kolhozs paņēma lielo daļu tēva zemes, mums, trim cilvēkiem, palika pavisam mazs gabaliņš. No tā bija jāiztiek. Ļāva turēt tikai vienu govi, jaunlopu līdz gada vecumam, bet gada norma jānodod - 300 kilogramu kartupeļu, 300 litru piena, 180 olas. Normas beidzās, kad kolhozi sāka maksāt algu naudā.

Lauku brigādē nostrādāju 18 gadus. Tā kā nebiju precējusies, gadā jāizstrādā 300 izstrādes dienas. 6 gadus kopu zirgus "Pēķos", tad "Plaužos" sešus gadus bez brīvdienām slaucu govis. Sākumā ar rokām 12 govis. Kad ievilka elektrību, tad jau 20, bet algu nogrieza uz pusi.

Vienreiz elektrība pazūd, slaucam katra 20 govis ar rokām. Piens saskābst, jo dzesēšanai ūdeni bez elektrības arī nevaram sapumpēt. Tomēnes par sodu algā saņēmām 30 rubļus. Ja nebūtu slaukušas nemaz, vai būtu labāk?

Esmu palikusi viena kā puļķis, un man vīra vēl nav bijis," saka Anna. Vai žēl? Nepavisam. Bijuši divi ņēmēji, bet neviens nav gribējis nākt par saimnieku laukos. Tā tajā dzīvē iet.