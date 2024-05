Ar kaķi - no vienas bļodas

"Katru rītu nesu ēst uz malkas šķūnīti diviem kaķiem," raksta mūsu lasītāja Ņina. "Vienurīt skatos, ka kaķi tādi tramīgi. Liels bija mans pārsteigums, kad ieraudzīju ezi, kas ar pilnu muti ēda kaķiem domātās reņģes galvu. Ezis no manis nebaidījās un drīz vien ēda no vienas bļodas ar kaķiem. Skats bija jauks. Acīmredzot ezis bija uzodis, ka te var dabūt gan pienu, gan zivis. Es zināju, ka eži ir kukaiņēdāji, bet to, ka tie ēd arī zivis, redzēju pirmoreiz."