"Gribu sagaidīt sava darba galarezultātu."

SARUNA AR PAŠVALDĪBAS UZŅĒMUMA "SALDUS SILTUMS" DIREKTORU LEONU ŽUTAUTU

Kur ir tava dzimtā puse?

- Esmu dzimis Limbažos, bet ļoti agrā bērnībā ar vecākiem pārcēlos uz Saldus rajonu un visu apzinīgo bērnību un jaunību esmu pavadījis Nīgrandē.

Ja šodien dzirdu vai lasu kaut ko par notikumiem manās bērnības un jaunības vietās, šī informācija man ir sirdij tuva, jo tās ir manas dzimtās vietas. Un tas nekas, ka Limbažus kā bērns es neatceros. Toties šajos laikos esmu turp aizbraucis. Par Nīgrandi man ir vissiltākās atmiņas. Tur ir jaunības draugi, visādi piedzīvojumi bijuši.

Vai arī tu bērnībā esi sapņojis par kosmonauta, jūrnieka, šofera un citām mazu zēnu iekārotām profesijām?

- Cik atceros, man vienmēr gribējies būt tuvāk zemei, neesmu sapņojis lidot pa gaisu vai peldēt dziļās jūrās. Tēvs bija galdnieks, un vienu brīdi iedomātā profesija asociējās ar galdniecību. Bet sirds tomēr vairāk vilka uz tehniku - mani ļoti interesēja viss, kas kustas un brauc. Tā kā dzīvoju laukos, izvēlējos lauksaimniecības mehanizācijas specialitāti.

Tava pirmā darba vieta?

- Kolhozs "Straume". Tur strādāju jau skolas brīvlaikā. Atceros - man bija 16 gadu, tiesības šajā vecumā vēl nevarēja dabūt, bet Burtnieks man uzticēja vasarā braukt ar traktoru. Par to biju ļoti lepns, tas man bija liels pagodinājums. Centos katru vasaru iet strādāt. Pirmkārt, tā bija iespēja nopelnīt brīvpusdienas. Bet otrs - man patika kaut ko darīt, būt klāt procesā.

Pēc armijas strādāju Šķēdē, sovhozā "Viesturi", par ekpluatācijas inženieri. 1980. gada rudenī man piedāvāja pārcelties uz Saldu un strādāt siltumražošanā.

Ilgi šaubījies, kad tev piedāvāja strādāt gluži citā jomā?

- Jā, es domāju - pieņemt vai nepieņemt šo piedāvājumu. Taču mani vilināja, ka arī te būs saistība ar tehniskiem jautājumiem. Beigās nospriedu, ka nezināmais, kas mani gaida, nav nekas nepārvarams. Ja ir vēlēšanās, apgūt var visu. Tā sāku strādāt par galveno inženieri toreiz vēl valsts uzņēmumā. Pirmais kantoris atradās tagadējā domes ēkā, bija diezgan liela šaurība. Tagadējā kancelejas kabinetā bija grāmatvedība un citi darbinieki, tam pretī esošajā kabinetā - direktors un galvenais inženieris.

Mazliet vēlāk pilsētā sākās gazifikācija, tas atkal bija kaut kas jauns. Viss notika ar lielu vērienu un tajā laikā progresīvām tehnoloģijām. Projektu vadīšana un darbu organizēšana man bija patīkams pārbaudījums. Kaut gan daudz bija jāskrien, jādara un jāorganizē, es sapratu, ka varu to izdarīt. Šī apziņa deva papildu enerģiju.

Darbs siltumražošanā tomēr būtiski atšķīrās no tā, ko darīji pirms tam. Kā šo jauno jomu apguvi?

- Bija jāsāk no pašiem pamatiem - jālasa literatūra, jāapmeklē kursi, jākārto atestācijas, jo šajā nozarē ir augstas prasības gan drošības tehnikas, gan tehniskā ziņā. Daudz ko apguvu darba gaitā. Mājās vakaros daiļliteratūras vietā nācās lasīt tehnisko literatūru, kursu laikā - pildīt mājas darbus, studēt tehniskās instrukcijas. Šajā laikā es sapratu, ka siltumražošana un siltumenerģētika ir interesantas nozares, kam ir lielas perspektīvas.

Kā tevi, gados jaunu speciālistu, uzņēma kolektīvā? Vai neskatījās ar aizdomām - ko tāds jauns un šajā nozarē nestrādājis darbinieks spēj izdarīt?

- Man varbūt ir paveicies, ka uzņēmums pats par sevi bija jauns, bet tā darbinieki komplektēti no dažādu nozaru speciālistiem. Bija arī labs kolektīvs. Es jutu atsaucību, pleca izjūtu. Tajos laikos rajona izpildkomitejai bija komunālā nodaļa, kas reizi nedēļā visu uzņēmumu speciālistus aicināja kopā, lai pārspriestu, kā virzās mūsu projekti un dzīve pilsētā vispār. Arī no šīs puses nejutu, ka būtu nobīdīts malā. Tas, kā izturas pret tevi, daudz atkarīgs arī no tevis paša - kā tu izturies pret citiem. Ja kolektīvā jāsāk domāt par savstarpējām iekšējām ķildām, tad nav vairs laika domāt par darbu.

Vai tu kā vadītājs centies šo draudzīgo garu uzturēt arī tagadējā kolektīvā?

- Jā. Pa šiem gadiem ir mainījušies darbinieki. Bet ir arī vecbiedri, tā es gribētu viņus nosaukt, kas uzņēmumā strādā kopš tā dibināšanas dienas. Tas vien pierāda, ka uzņēmums cilvēkam ir tuvs un darbs tajā - saistošs, viņš te ieguldījis lielu savas dzīves daļu. Protams, arī mēs neiztiekam bez strīdiem, kādreiz varbūt jāpasaka stingrāks vārds. Bet tas nav ar ļaunu. Mums ir ļoti labs un spēcīgs kolektīvs, uz kuru var paļauties. Es lepojos ar savu kolektīvu.

Tagad tu pieņem darbā speciālistus. Vai nebaidies uzticēties gados jauniem cilvēkiem?

- Pēdējā laikā mums ir maza kadru mainība. Bet, ja būtu vajadzība, es nebaidītos. Jaunieši nāk ar jaunām un interesantām idejām, viņiem ir vispusīgas zināšanas. Arī ārpus darba esmu daudz runājies ar jauniešiem. Var just, ka viņiem ir tāds potenciāls iekšā! Es uzskatu, ka, pieņemot darbā jaunu speciālistu, nedrīkst viņu vienu uzreiz iemest svešā vidē pilnīgi bez jebkāda atbalsta un pēc tam teikt - redz, viņš netika galā! Ļoti svarīgi ir jauno atbalstīt, pasniegt viņam palīdzīgu roku. Uz jauniešiem balstās mūsu nākotne.

Bet tiem, kas gaužas, ka visi šodienas jaunieši bez izņēmuma ir slikti, es silti ieteiktu atcerēties sevi šo jauniešu gados. Vai mēs tajā laikā vecākajai paaudzei nelikāmies atšķirīgi? Vai tāpēc šodien esam sliktāki, ka skrējām uz ballītēm, audzējām garus matus, nēsājām platas bikses? Tas ir normāli, ka jaunietis, kam ir divreiz vairāk enerģijas, to kaut kur izliek. Lai viņi tusējas, klausās mūsu izpratnē kaitinošu mūziku. Protams, man nav pieņemama narkomānija, nežēlība. Taču ne visi jaunieši ir tādi. Bet, paklausoties lielos kritizētājus, dažkārt liekas, ka viņi paši nekad nav bijuši jauni.

Kad tev piedāvāja vadīt uzņēmumu, vai uzreiz piekriti? Un vai šodien neesi nožēlojis savu izvēli?

- Apmēram pusgadu strādāju par direktora vietas izpildītāju. Bija arī šaubu periods. Taču kolektīvs man uzticējās, teica, ka direktora amats jāuzņemas. Tāpēc arī piekritu.

Dzīvē neko nevajag nožēlot, kas ir izdarīts. Mans vadmotīvs ir, ka nevajag dzīvot pagātnē, jo tā ir vakardiena, kas pagājusi un ko vairs nevar atgriezt. Drīzāk ir jādzīvo uz priekšu. Ir bijuši brīži, kad esmu domājis - nu kāpēc man viss jāpacieš? Esmu ar visu sirdi un dvēseli darījis, brīžiem pat vairāk, nekā iespēju robežās, taču kādam atkal nepatīk, nav labi. Tādās reizēs liekas - varbūt jāizkāpj no šī kuģa un jāļauj citam pamēģināt. Nezinātājam no malas varbūt liekas, ka te ir zelta bedre, ka te ir viegli, nekas nav jādara. Es pat no nopietniem cilvēkiem esmu kaut ko līdzīgu dzirdējis. Bet... Iesākti dažādi interesanti projekti, un man gribas šos procesus novest līdz galam, jo es zinu, kādam jābūt galarezultātam. Nekas jau nemainīsies, ja es aiziešu prom. No tā siltums nekļūs lētāks, nekas nebūs par velti. Tāpēc es tomēr te esmu. Man gribas redzēt sava darba rezultātu - tas ir viens no galvenajiem iekšējiem dzinējspēkiem. Otrs ir kolektīvs.

Kas visvairāk nosit vēlmi strādāt?

- Meklēt naudu un virzīt projektus - tas ir darbietilpīgs un sarežģīts process, bet ne smagākais. Visvairāk traucē tas, kad tu redzi - cilvēks visu saprot un zina, taču viņš domā vienu, bet runā pavisam ko citu. Tik ļoti traucē šī divkosība, šī politika, kur nedrīkst citādi runāt, kaut domā pavisam savādāk. Un tu vari stāstīt un pierādīt, bet... nav izdevīgi tevi saprast. Kad sākas šīs spēlītes, brīžam zūd vēlme kaut ko darīt un censties. Bet galu galā problēma tik un tā būs jāatrisina. Atbildību neviens neuzņemsies, tā beigu beigās tāpat būs tikai vienam cilvēkam - uzņēmuma vadītājam.

Iekšēji jau es saprotu, kāpēc tas notiek. Bet tik un tā bijuši tiešām ļoti smagi brīži. Tādās reizēs man ļoti palīdzējuši draugi. Mums jau daudzus gadus ir ļoti laba draugu kompānija, ne daudziem tāda ir. Zinu, ka grūtā brīdī ir, kas tevi vismaz morāli atbalsta. Šo atbalstu esmu izjutis arī no sava darba kolektīva. Tas palīdz tikt pāri smagajiem brīžiem, kad tevi sit ne par ko.

Kā izturies pret baumām, ka Žutauts sarausies zelta kalnus?

- Kur tad tie ir? Esmu dzirdējis par īpašumiem, kurus it kā esmu iegādājies uz vecmāmiņas vārda. Man diemžēl nav paveicies redzēt dzīvas savas vecmāmiņas. Tenkas brīžam pat iekšēji uzjautrina. Nu lai jau runā - man pieder tas, ko pats esmu nopelnījis, nevienam neko neesmu nozadzis vai atņēmis. Kādam, kas šīs baumas sāk, varbūt ir nepieciešamība izlādēties, lai justos gandarīts. Es nezinu. Bet tur nav jēgas kaut ko iebilst.

Tu apmeklē dažādus kursus. Kāpēc?

- Es gribu pats iet laikam līdzi, nevis gaidīt, ka mani kāds pavilks, bet varbūt - arī nepavilks līdzi. Pēc dabas neesmu malā sēdētājs, man patīk būt procesā iekšā. Straujā un dinamiskā.

Skolā mācījos vācu valodu, bet darbā to var izmantot ļoti minimāli. Tāpēc gribu apgūt angļu valodu. Personības izaugsmes kursi man nāca pašā laikā. Pagājušais gads bija ļoti smags, jutos iztukšots, biju nepārtrauktā stresā. Un tad nāca piedāvājums uz kursiem. Tie ilga visu ziemu un man daudz ko deva. Stabilitāti. Izpratni par daudzām situācijām. Iemācījos daudz ko vienkāršāk uzņemt. Ieguvu iekšēju mieru, sakārtotību.

Ko tev nozīmē mājas?

- Māja ir tā vieta, kas dod enerģiju un atpūtu. Brīžam gribas būt tikai tur un nekur citur. Garīgai atpūtai mājas ir ļoti svarīgas. Bērnībā dzīvoju lauku mājās. Esmu dzīvojis arī dzīvoklī. Bet tur es nejutos īsti labi, nespēju atpūsties. Piemēram, ir sestdiena, ārā līst, nav, ko darīt. Staigājot pa dzīvokli, iekšēji kļūstu nervozs, jo nav, kur sevi izlikt. Man ir vajadzīga sava saliņa, kur var iziet arī ārā. Tāpēc man ir sava māja, sēta, dārzs, siltumnīca. Te gan sniegs jānorok, gan sēta jānoslauka, gan zālīte jānopļauj, gan malciņa jāsakrauj. Te varu vienkārši tāpat iziet ārā un papriecāties par sakoptu vidi.

Kādu tu gribētu redzēt savu māju pēc gadiem?

- Man patīk dažkārt pabraukāt pa privātmāju ieliņām un paskatīties. Mani priecē sakopta vide, kur cilvēks pielicis savu roku. Šo to nošpikoju savai mājai. Man prātā ir izstrādāta nākotnes vīzija (kā šodien moderni mēdz teikt) par to, kādu es gribētu redzēt savu māju. Lēnu garu cenšos šo vīziju īstenot. Tas ir patīkams process un dod iekšēju līdzsvaru. Nemaz negribu visu izdarīt uzreiz, jo, ko tad darīšu pēc tam?

Vai bieži domā, kā tu kā priekšnieks izskaties, kā ģērbies?

- Neuzskatu, ka tāpēc man katru dienu jāstaigā baltā kreklā un šlipsē. Ir, protams, attiecīgas situācijas, kad tam jābūt. Bet ikdienā mans ģērbšanās stils ir tāds, lai es justos ērti - ne pārāk uzkrītoši un pārspīlēti. Tas gan ir obligāts nosacījums, ka ārienei jābūt sakoptai. Vairāk esmu klasiskā stila piekritējs. Kaut gan brīžam mani saista arī sportiskais stils.

Kādi cilvēki tev patīk un kādi - nepatīk?

- Nepatīk cilvēki ar divām sejām - divkosīgi, liekulīgi. Ja redzu, ka kāds tikai tāpēc ar mani runā, ka tas viņam ir izdevīgi. Nepatīk nodevība aiz muguras, tenkošana. Ja viņš man par otru stāsta klačas, zinu, ka nākamajam viņš stāstīs par mani. Man patīk atklāti cilvēki, lai arī varbūt pasaka man nepatīkamas lietas, bet tā viņi domā. Lai es varētu cilvēkam uzticēties. Katrs cilvēks šajā pasaulē dzīvo tādu dzīvi, kāda viņam patīk. Ja mēs pēc savas sapratnes sākam koriģēt citu cilvēku dzīvi, aizejam šķībi. Es dzīvoju pēc principa - nejaukties citu cilvēku dzīvē. Ja kādam veicas, tas mani iepriecina. Skaudība man ļoti nepatīk.

Vai tev ir vaļasprieks?

- Vairākus gadus regulāri braucām ar laivām. Diemžēl laika trūkuma dēļ tagad tas izpaliek. Man patīk ceļot, paskatīties, kā cilvēki dzīvo citur. Izmantoju visas iespējas, lai varētu kaut kur aizbraukt. Priecē, ka Rietumeiropas valstīs cilvēki dzīvo sakārtotā vidē, bez stresiem, nekašķējas. Pa ielu iet smaidīdami. Mēs arī esam pelnījuši tādu dzīvi. Bet pie mums bieži dominē negācijas, ļaunums, dusmas. Tas bremzē, neļauj pašam neko darīt un traucē arī citiem. Ja mēs prastu nomest malā pret citiem vērstās negācijas, mums būtu vieglāk dzīvot.

Vai tev ir nepieciešama atpūta?

- Ir laiks, kad cilvēks priekšplānā noliek biznesu, kā dēļ nežēlo sevi. Tas ir lielākais ļaunums, ko nodari pats sev. Materiālais ieguvums neatsver līdzsvaru, ko iegūsti atpūšoties. Varbūt atpūtai jābūt ne tik daudz fiziskai, cik garīgai, lai var atslēgties no darba. Pats esmu izjutis, ka slodze ir par lielu. Pēc stresainām un smagām dienām pa nakti neesmu atpūties, tāpēc pieceļos ne visai labā omā un tāds eju uz darbu. Situācija, kuru varētu raksturot šādi, - priekšniekam nav labs garastāvoklis. Tā jau ir pirmā pazīme, ka nepieciešama atpūta. Tu it kā darbu izdari, bet jau sāc darīt pāri sev un citiem. Pats brīžam nemaz nejūti to iekšējo robežu, bet citi uzreiz mana izmaiņas tevī. Tāpēc apzinos, ka man ir jādabū līdzsvars starp darbu un atpūtu, kaut ne vienmēr vēl man tas sanāk. Bet es cenšos.

Kā rūpējies par savu veselību un labsajūtu?

- Es nesmēķēju. Armijā gan vienu laiku nodomāju - visi pīpē, man arī jāpīpē. Pamēģināju pāris mēnešus, bet man nepatika. Jutu - tas nav priekš manis. Varu kādreiz uzpīpēt kompānijas pēc, bet smēķēšana mani nesaista. Esmu sapratis - tā ir mana vērtība, ka es nepīpēju, jo es nebeidzu savu veselību un tas nenoņem manu enerģiju.

Bet visvairāk veselību bendē stress. No tā sākas lielākā daļa slimību. Arī es, šo darbu darot, biju tuvu robežai. Pagājušajā gadā pat biju spiests meklēt speciālistu padomu, un beigās izrādījās, ka visas veselības problēmas radījis tikai stress. Esmu sapratis, ka no stresa jāizvairās, vismaz - cik tas ir manos spēkos.

Mēs sev darām pāri, par maz sportojot. Visvienkāršākais un vieglākais aizbildinājums, kāpēc neaizgāju uz vingrošanas zāli, ir darbs. Esam ar kolēģiem pārrunājuši - vajadzētu iet. Labi, šodien nevaru, darīšu rīt. Beigsies vasara, tad iešu. Tā pienāk rītdiena, pienāk rudens un ziema, bet labais nodoms nav īstenojies. Patiesībā tas ir tavs slinkums, kas kavējis iet. Tā jau nav, ka es neko nedaru - mazliet pavingroju, bet gribētos aktīvāk.