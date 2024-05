Vārna kārto ziedus

Mūsu piederīgo atdusas vieta ir Čāpātāju kapos. Tajos gadalaikos, kad ūdens vāzēs var sasalt, ziedus liekam uz kopiņām. Par vienīgi pareizo ziedu kārtošanas veidu to ir atzinusi galvenā kapu saimniece... vārna. Pirms kādiem gadiem pavasarī viņa apzinīgi un centīgi cēla no traukiem laukā narcises un izvietoja uz kopiņām. Kādu laiku čaklā strādātāja netika manīta, bet nu atkal sarosījusies. Tagad vārna izcēlusi no vāzēm lielas, smagas gladiolas. Kādu piepūli un spēku kārtību mīlošajam putnam tas prasījis! Vai daudz tādu, kas par svešu kapu pareizo, labo izskatu tā gādā?