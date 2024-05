Vācu karavīru kapos turpinās pārapbedīšana

Oktobra sākumā Novadnieku pagastā, Tērpju kapos, pārapbedīs vēl 1200 kritušo karavīru mirstīgās atliekas.

Latvijā šādi Vācu karavīru kapi ir Olainē, Valkā, Daugavpilī. Tiek veidoti arī Rīgā un Jelgavā. Vācu karavīru kapu apvienības pārstāvji, kas strādāja mūsu rajonā, tagad pārcēlušies uz Vidzemi, Ogrē.

Vācu kapus Novadniekos izbūvēja p/s "Saldus Laukceltnieks". Par šo kapu aprūpi gādā Laukceltnieka darbinieks Gunārs Rozenfelds. Šajā memoriālā pārapbedītas 24 tūkstošu karavīru mirstīgās atliekas, bet Vācu karavīru kapu apvienības pārstāvji paredz šeit pavisam pārapbedīt 30 000 Otrajā pasaules karā kritušos. Gunārs Rozenfelds gan šaubās, vai būs iespējams atrast visas līdzšinējo apbedījumu vietas, jo vairs nav daudz dzīvu liecinieku, kas varētu šīs vietas parādīt.

Kāpēc kopā ar vācu karavīriem Novadniekos tika pārapbedīti arī latviešu karavīri? "Tādēļ, ka tikai pēc tam, kad vācu armijas karavīru mirstīgās atliekas jau bija pārapbedītas, no Vācijas tika saņemta apstiprinoša identifikācijas informācija. Vienīgi tie karavīri, kuriem bija pazīšanās zīmes, kas liecināja, ka viņi cīnījušies latviešu leģionā, tika apbedīti Lestenē," stāsta G. Rozenfelds.

"Caur vācu karavīru kapu apvienību es saņemu uzdevumu nolikt vainagus un iededzināt svecītes vācu karavīru cīņas biedru piemiņai. Daudzi bijušie karavīri, kas to vēlētos izdarīt, ir veci un nespēj šurp atbraukt. Viņi atsūta tikai vainagu lentas."

Šovasar kapus apmeklējuši vairāk nekā 2000 kritušo piederīgie un tūristi. Bijuši arī ekskursanti no Vācijas, latvieši no Austrālijas, Kanādas, Zviedrijas, kā arī cilvēki no dažādām Latvijas malām, kuri, ceļojot pa Kurzemi, iegriežas šajā memoriālā un piemiņas muzejā.

Šovasar piederīgie uzzināja, ka šeit atdusas Voldemārs Miķelsons. Tādēļ publicējam arī pārējo latviešu karavīru uzvārdus. Tiesa, ir daļa, par kuru apbedīšanas konkrēto vietu šajos kapos nav apstiprinošas informācijas - vien tik, ka viņi noteikti pārapbedīti tieši šajos kapos un apglabāti kā nezināmie vācu karavīri.

Latvieši, kas apglabāti vācu karavīru kapos

Vladimirs Balcers (11. 10. 1924. - 07. 01. 1945.), Julijs Germanis (15. 01. 1910. - 15. 10. 1944.), Arvīds Jansons (01. 08. 1911. - 26. 04. 1945.), Arvīds Kārkliņš (18. 08. 1919. - 18. 08. 1944.), Alfons Krauze (06. 11. 1919. - ?), Edmunds Krings (24. 03. 1906. - 11. 12. 1944.), Bruno Martens (05. 04. 1919. - 28. 12. 1944.), Velis Leinbergs (24. 05. 1922. - 25. 03. 1945.), Karlins Lūsis (21. 05. 1923. - 07. 09. 1944.), Arturs Martinsons (21. 03. 1917. - 25. 04. 1945.), Johans Matčevs (24. 06. 1915. - 24. 03. 1945.), Aloizs Matuška (22. 06. 1923. - 27. 12. 1944.), Matīss Mergens (30. 06. 1913. - 04. 01. 1945.), Jānis Muktupavuls (15. 02. 1909. - 05. 01. 1945.), Aloizs Nestrois (30. 04. 1919.- 18. 09. 1944.). Alfons Nitkovskis (01. 02. 1922. - ?), Andrejs Olehno (? - 24. 03. 1945.), Vladislavs Osovskis (11. 02. 1907. - 31. 01. 1945.), Staņislavs Pavlovičs (22. 11. 1919. - 25. 12. 1944.), Alfons Pikos (05. 07. 1924. - 11. 01. 1945.), Janis Prods (21. 09. 1918. - 19. 08. 1944.), Eduards Purviņš (19. 05. 1922. - 08. 08. 1944.), Pauls Purviņš (22. 04. 1921. - ?), Jāzeps Romanovskis (20. 10. 1914. - 27. 04. 1945.), Kristaps Stepens (20. 07. 1911. - 26. 04. 1945.), Jānis Švarcs (18. 08. 1918. - 26. 04. 1945.), Ernests Ulmanis (25. 10. 1924. -?).

Kā arī - Arnolds Baumanis (29. 12. 1912. - 23. 01. 1945.), Rūdolfs Bitinieks (29. 03. 1910. - 16. 08. 1944.), Vasilijs Bogdanovs (24. 11. 1919. - 03. 08. 1944.), Eriks Briedis (01. 03. 1910. - 14. 09. 1944.), Jānis Dreijers (? - 19. 08. 1944.), Jānis Augusts Gobiņš (03. 12. 1917. - 21. 08. 1944.), Visvaldis Kadilis (15. 08. 23. - 02. 08. 1944.), Bruno Kreja (17. 09. 1918. - 07. 03. 1945.), Imants Langmanis (? - 11. 04. 1945.), Visvaldis Linde (13. 01. 1909. - 28. 12. 1944.), Eduards Mačkus (?- 19. 08. 1944.), Idomins Mankovskis (? - 24. 05. 1944.), Edgars Meisners (02. 11. 1916. - 11. 1944.), Egidius Merts (30. 08. 1911. - 13. 10. 1944.), Edgars Mešters (28. 02. 1914. - 19. 10. 1944.), Oskars Miezītis (31. 11. 1903. - 22. 10. 1944.), Aloizs Mišels (23. 08. 1924. - 24. 11. 1944.), Alfons Mikuļskis (20. 12. 1925. - 01. 11. 1944.), Rudolfs Netels (25. 08. 1924. - 08. 03. 1945.), Pēteris Skeranskis (23. 08. 1915. - 07. 12. 1944.), Viesturs Spulle (28. 06. 1923. - 23. 03. 1945.), Jānis Uzāns (23. 09. 1918. - 07. 01. 1945.), Francisks Voits (08. 02. 1923. - 20. 10. 1944.), Arvīds Zariņš (21. 01. 1915. - 03. 10. 1944.), Uldis Eduards Lapsevskis (02. 11. 1922. - 22. 11. 1944.), Arvīds Muguris (29. 09. 1921. - 23. 10. 1945.), Ignats Neisers (23. 07. 1904. - 16. 11. 1944.), Aloizs Nestroiss (30. 04. 1919. - 18. 09. 1944.), Donāts Ozoliņš (20. 02. 1912. - 31. 12. 1944.), Raimonds Pfalkenpleits (05. 04. 1918. - 14. 12. 1944.), Jūlijs Preiss (31. 05. 1906. - 06. 01. 1945.).