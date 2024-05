Svēts brīdis - pavada cilvēku

Ošenieku iedzīvotājs VOLDEMĀRS CIELAVA ilgus gadus ir bijis Meiru kapu sargs. Abas ar Lutriņu evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieci Skaidrīti Olbačevsku devāmies pie viņa izprašņāt par apzvanīšanas tradīcijām.

Pārņēma amatu

Cielavas kungam ir 82 gadi, un savas vecumdienas viņš vada Cāzeru ģimenes mājās, Brīvzemniekos. Kādreiz bijis saimnieks pats savās Cielavās. Tolaik - gan veterinārais, gan cilvēku feldšeris. Pie viņa devās arī tad, ja kāds nomira, - lai apzvana. Meiru kapos Voldemārs Cielava zvanīja no 1985. līdz 2000. gadam.

Amatu pārņēmis no iepriekšējā kapu sarga Ādama Šūlberga. "Viņš vienu reizi pielaida paprovēt - tā visa mācīšanās. Kad Brīvzemnieku saimnieks pie viņa gāja, lai apzvana dēlu, Šūlbergs bija tik savārdzis, ka ziemas aukstumā un sniegā nevarēja uz kapiem tikt. Teica, lai runā ar mani, - ka esmu zvanījis un man zvanīšana iet. Tā arī iesāku," - atceras sirmais vīrs.

Bet, kad viņš beidzis zvanīt, iztaujājies un nevienu nav varējis dabūt savā vietā. Atbildīgs darbs. Ja bēres, tad ir jāzvana, lai vai kas. Pirms tam jāsapošas. Tas ir svēts brīdis - tiek pavadīts cilvēks.

Tagad Meiru kapos zvana Ēriks Klēģeris.

Apzvana trīs reizes

Skaidrīte saka: dzirdējusi, ka Voldemārs zvana ļoti ilgi. Pats viņš stāsta: "Man kādreiz sacīja: ja vairāk samaksā, zvana pusstudu, ja mazāk - 15 minūtes. Es to lietu tūlīt pārtraucu, jo visi cilvēki ir vienādi. Zvanīju pusstudu, stundu arī esmu dabūjis zvanīt - tā lūdza. Nogurdinoši? Nē, nepavisam. Rokas nemainīju, zvanīju ar labo vien. Ausis gan bāzu ciet, jo ir diezgan liels troksnis."

Pirmoreiz kapos tiek zvanīts, tiklīdz paziņo, ka cilvēks miris. Pēc tam apzvana kapu, kad tas izrakts, un visbeidzot - bērēs. Tā pieteic Dieviņam mirušā dvēseli - skaidro Cielavas kungs. Kapos zvana arī svecīšu vakaros un kapusvētkos.

"Ir visādi bijis," - tā stāstītājs, "vienreiz gribēja, lai zvanu savādāk - vienu sitienu izņemu un situ reti. Es domāju - kā nu būs? Bet dikti labi bija, izdevās."

Meiru kapos esot zvanīts visos laikos, arī padomju gados. Vienīgais žēlums - ka 80-os gados izrāva no kapiem lielo krustu. Vietējie to izmeklējušies, izmeklējušies, galugalā kolhozā izgatavots jauns koka krusts. Jo tādam ir jābūt katros kapos. Jauno krustu iesvētīja toreizējais Lutriņu draudzes mācītājs Jānis Vanags.

Starp zvaniem ir lielas atšķirības - skaņu nosaka gan materiāls, gan zvana lielums. Pirmais Meiru zvans bijis no misiņa - ar skaļu un jauku skaņu. Bet to I pasaules kara laikā nācies atdot krieviem. Tagad cits zvans, tam arī esot diezgan laba skaņa - uzskata V. Cielava. Bet Jaunmuižas kapu mazajam zvanam, viņaprāt, švaka skaņa - glinkš, glinkš...

Luterāņi krustu liek pie galvas

"Kā ta nav, ir," - smej zvanītājs par neparastiem atgadījumiem. "Vienreiz atbrauca bērinieki no Kuldīgas, glabāja vecu mežsargu. Es zvanu, bet viņi nes kapos zārku. Te skatos - to noliek otrādi. Tur, kur jābūt galvai, noliek kājgalu. Kā topu no zvanīšanas vaļā, eju teikt, lai neaprok otrādi. Labi - apsola.

Pienāk laiks, kad zārku laiž iekšā. Ielaiž kādu gabalu - kas tad nu? -, ceļ ārā. Kaut ko tādu nebiju redzējis. Zārks neiet iekšā, neder, jo bedre par mazu. Tie jau nu nebija racēji, kas rakuši bez mēra. Un nekad jau kapu nerok līdzīgi, bet laiž virsū. Nu šie pagrabina malas, laiž iekšā atkal. Stop, atkal aizķeras. Velk otrreiz ārā, jārokas no jauna. Beigās ieskatos - viņi nemaz nav apgriezuši zārku..."

"Luterāņi tradicionāli krustu liek pie galvas," - skaidro S. Olbačevska, "bet mācītājs Grigols man sacīja, ka pie kājām likts krusts pēc Bībeles arī ir pareizi uzlikts. Tapēc nav jāuzspiež, bet ir jāliek, kā tuvinieki vēlas. Kad cilvēku krista un svētī, tad krusta zīmi liek pie galvas. Kapos liek arī pie kājām - lai pastarā dienā, kad mirušais celsies, viņam būtu, pie kā pieturēties."

Kapi gan pulcē, gan atsvešina

Ir cilvēki, kam kapos baisi, bet Voldemārs Cielava kapos juties kā mājās. Kolhozu laikos pa dienu nav varējis uz tiem aiziet, tāpēc turp gājis vakaros. Vasarās kapos bijis līdz pulksten 2 - 3 naktī. Staigājis, vērojis, kā tuvinieki kopj savu mirušo atdusas vietas. Ja kāds nav kopis, tam aizrādīts, jo kapu sargam jārūpējas par kapiem kopumā. Lielākie darbi parasti ir pirms kapusvētkiem - tad jāappļauj, jānogrābj. Viens otrs palīgs bijis, bet lielākoties cilvēki talkās nenāk - apkopj savu kopiņu, un viss.

Kapusvētki ir sirsnīga pulcēšanās reize, tomēr gadās, ka tie, kuri dzīvo kapiem līdzās un kam nebūtu nekādu ceļa izdevumu, uz šiem svētkiem neierodas. Toties tie, kas dzīvo 100 un vairāk kilometru attālu, jau iepriekš interesējas, kad būs kapusvētki, un atbrauc.

"Esmu dzirdējusi teicienu: "Ja tu gribi zināt, kāds cilvēks, apskaties viņa tuvinieka kapus. Acīmredzot mīlestība pret tuviniekiem ir sirdī," - prāto Skaidrīte. "To laikam ieaudzina. Tāpēc ir svarīgi uz kapiem nākt kopā ar bērniem un viņiem mācīt kopt kapus un tos iemīlēt tāpat kā dzimto vietu."