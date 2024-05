Mūsmājās ārstē putnus

Tas notika vasaras nogalē. Pārnācu no riekstošanas un ieraudzīju, ka mātei kaut kas ir rokās. Tas bija jauns krauķis, bet es to vēl nezināju - domāju, ka tā ir melnā vārna. Putnam bija lauzts kreisais spārns. Skolotāja Jansone man sagādāja informāciju par melno vārnu un krauķi, bet es tomēr nespēju viņus atšķirt. Kad tuvojos slimniekam, viņš vārniski ķērca. Izdomāju sūtīt vēstuli Latvijas Ornitoloģijas biedrībai, lai noskaidrotu, kas tas par putnu. Tomēr izrādījās, ka tas ir krauķis. To pateikt varot pēc baltā laukuma zem knābja.

Kad krauķis atveseļojās, ar vieglu sirdi palaidu viņu brīvībā.