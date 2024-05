Apkaltās zosis

Ļoti interesanta ir mājputnu vēsture, un tajā ir tik daudz negaidītību, ka var tikai pabrīnīties par šo slikti lidojošo spārnaiņu spējām un apķērību.

Izrādās, ka mājas zosis, kuras ir pavisam sliktas lidotājas, agrāk pārvarējušas lielu attālumu. Tās ne tikai dzītas no ganībām uz kūti un atpakaļ, bet arī viss bars - uz tirgu, un, ja vajadzēja, tās pārdzina arī uz citām zemēm. Lai garajā ceļā neciestu zosu pleznas, tās apkala, protams, mazliet citādi nekā zirgus. Uz ceļa izlēja piķi, bet gabaliņu tālāk izbēra smiltis. Kad zosis bija pārsoļojušas piķa klājumam un smilšu joslai, to pleznas bija sagatavotas garam pārgājienam. Vācijā tādi apkaltu zosu bari tika dzīti no vienas pavalsts uz otru. Tiesa gan, kad cepešiem paredzētie putni bija nokļuvuši galamērķī, tie bija kļuvuši stipri vāji, tā ka saimniekam nācās tās atdot pircējam par pusvelti.

Arī mājputnu vidū mēdz būt ilgdzīvotāji. Pagājušajā gadsimtā Francijā kāda zoss mirusi dabīgā nāvē savā 25. dzīves gadā (taču klīst leģendas, ka zosis spējot sasniegt trīstik ilgu mūžu). Vistām ilgdzīvotājas statuss piešķirams pēc 13 gadu sasniegšanas, taču arī tās spēj nodzīvot pat 25 gadus. Pirms pāris gadiem arī Saldū kādai saimniecei gaili nācās nokaut, kad tas bija sasniedzis cienījamu vecumu- 13 gadus.

Lai gan vista dienā parasti izdēj vienu olu, mākslīgi saīsinot dienas un naktsmiera periodus ar apgaismojumu, zinātnieki eksperimentā panākuši, ka vistas dēj diennaktī divas olas, bet rekordiste izdējusi pat četras.

Izrādās, ka apzīmējums "putna piens" nav nejaušība vai izdomājums. Tāds tiešām ir baložiem - gan tēviņiem, gan mātītēm, un tie ar šo putna pienu - īpašu sekrētu - baro mazos putnēnus pirmās 7 līdz 9 dienas. Turklāt baložu tēviņiem putna piena ir pat vairāk nekā mātītēm.

Publicēšanai sagatavoja

Tamāra Kļaviņa