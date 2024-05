Putnu draugi baro meža pīles

Šoziem sakarā ar ūdens līmeņa svārstībām Cieceres upē un salu upi klāj kārtains ledus. Tas ļoti apgrūtina ziemojošos ūdensputnus, galvenokārt - meža pīles. Tās pret asajām ledus šķautnēm bieži savaino pleznas.

Upe daudzviet ir aizsalusi, un meža pīļu bari grozās mazās tekoša ūdens lāmiņās, pārlidojot no viena ūdens laukuma uz citu. Tie cilvēki, kas dzīvo netālu no Kalnsētas parka, aukstajās decembra nogales dienās un jaunā gada sākumā regulāri baro meža pīles. Bet ir arī tādi ļautiņi, kas uzjautrinās, sitot uzticīgos putnus, kuri, pieraduši pie cilvēku labestības, droši nāk klāt, gaidot ēdienu. Tādēļ putnu draugiem nākas ne vien ēdināt spārnotos brāļus, bet arī aizsargāt no ļaundariem. Kādā vēlā vakarā divi drosminieki ielenca pīļu sitējus un vienu pat aizturēja.

31. decembra pēcpusdienā sala, ka zaķim acis no pieres sprāgst ārā. Domāju — visi mājās gatavojas Jaungada sagaidīšanai, droši vien pie upes neviena pīlīšu barotāja nebūs. Sagatavoju barības maisiņu un gāju uz Kalnsētas parku. Gandrīz pie pašas upes ievēroju man pa priekšu ejošu jaunu cilvēku. Nonācis pie upes, viņš bēra pīlēm graudus. Kļuva silti un labi, salu vairs nejutu. Te pienāca kāds vīrs ar suni un apmierināti sacīja: “Šodien pīles gan labi paēdušas. Mana sieva izvārīja viņām veselu katlu ar biezputru, to visu nupat atdevu — lai pīlēm svētku maltīte.” Pēc brītiņa pie upes atnāca mans kolēģis Vilnis Leja ar papīra turzu. Esot atnesis vārītus zirņus, kas vēl karsti. Likās, ka pīles kļūst “domīgas” — tas nu gan neparasti, ka cilvēki atnesuši siltas vakariņas!

Meža pīles garāmgājēji piebaro arī pie pasta tilta un sporta nama. Kas nu kuram līdzi — lai putni ēd, lai viņiem vieglāk izturēt ziemas aukstumu!