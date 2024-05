“Mēs emocionāli postām savus bērnus un savu pagastu.”

Pie manis redakcijā vērsās vairāku Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas mazāko klašu skolēnu mammas ar lūgumu uzklausīt viņu viedokli par skolu.

Sievietes stāstīja, ka uz Nīgrandi braukšot televīzija, lai pēc dažu Kalnu ciema iedzīvotāju aicinājuma gatavotu negatīvu sižetu par pagasta skolu. Mammām, kas vērsās pie manis, esot pavisam cits viedoklis. Viņas teica, ka filmēšanas dienā brauks uz skolu ar savu klātbūtni morāli atbalstīt direktori. Viņa to neesot lūgusi, kā tiekot tenkots pagastā, taču mammas šādu rīcību uzskatot par savu pienākumu pret skolu, kurā mācās arī viņu bērni. Saldus Zemē viņas vērsās, jo ir uztraukušās par nepatieso informāciju, kas izskanēs pa visu Latviju.

Pēc raidījuma LTV ziņās braucu uz Nīgrandi tikties ar mammām. Sarunā piedalījās arī Nīgrandes pagasta pārvaldes vadītāja Antra Jermuša, bija domāts, ka būs Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas (turpmāk tekstā — skolas) direktore Ineta Gangnusa, bet viņa nevarēja ierasties, jo skolā pēc kāda tēva aizsūtītas sūdzības Izglītības kvalitātes valsts dienestam bija ieradusies šīs institūcijas pārbaude. Ar direktori tikos vēlāk tajā pašā dienā.

“Mums vajadzēja par to publiski runāt jau pirms diviem gadiem, bet visu laiku cerējām, ka dažu cilvēku kurinātās negācijas pret skolu un tās direktori norimsies. Diemžēl tas nenotika,” teica mammas. Sarunā piedalījās Sintija Čīma, Ilona Sarģele, Gunita Satkus no Nīgrandes ciema, Santa Ozola no Kalnu ciema, Ineta Uļska un Ilma Kamkovska no Zaņas.

Piebildīšu tikai, ka runa ir par VIENU skolu, kas atrodas divās ēkās (Kalna ielā 4 Kalnos un Ventas ielā 1 Nīgrandē) VIENĀ pagastā. Strīds ir par to, ka daļa Kalnu ciemata vecāku gribētu, lai jaunāko klašu bērni mācītos tur nevis Nīgrandē.

Dienu pirms mana brauciena uz Nīgrandi (kā uzzināju vēlāk, pagastā jau pāris dienu bija klīdušas runas, ka skolas direktore esot mani izsaukusi, lai viņai gatavotu pozitīvu publisko tēlu) pie manis redakcijā ieradās Ģirts Niedols no Nīgrandes pagasta Kalniem, jo viņam esot kas stāstāms par skolas direktori. Viņš man arī atstāja mapi ar vairāku dokumentu kopijām, starp kuriem arī viņa iesniegums Izglītības kvalitātes valsts dienestam. Turpmākās publikācijās — Ģ. Niedola viedoklis, kā arī intervija ar Nīgrandes pagasta pārvaldes vadītāju Antru Jermušu un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas direktori Inetu Gangnusu, šodien par šo tēmu esmu noorganizējusi sarunu ar Saldus novada domes priekšsēdētāju Māri Zustu un Izglītības pārvaldes pārstāvēm.

Ja citādi nevarēs, vedīs uz Saldu

Ilma Kamkovska: “Tas ir optimāls variants, ka Zaņas bērniem ir šāds attālums līdz Nīgrandei nevis jābrauc uz Saldu. Kāpēc es nelaistu bērnu uz Kalniem, ja Nīgrandes ēkā skolas vairs nebūtu? Manā izpratnē Kalni ir pavisam nomalē, tad labāk es vestu bērnus uz Saldu.

Kamēr nedzīvoju Zaņas centrā, pusotru kilometru pati vedu bērnu līdz autobusam. Tas bija pašsaprotami, jo gādāt, lai bērns mācītos, ir mans pienākums. Kāpēc es vedu bērnus uz skolu Nīgrandē nevis uz Pampāļiem? Tāpēc, ka šeit divreiz pēcpusdienā ir autobuss. Tas ir liels pluss.

Vecāku padomes pārstāves, kas dzīvo Kalnos, sapulces Nīgrandē boikotē. Tā tiek parādīta attieksme pret tām mammām, kas nedzīvo Kalnos. Man šķiet būtiski, ka mēs esam vecāku padomē, lai meklētu sadarbību starp vecākiem un skolu. Ja vecāki nepiedalās, šaubos, vai kāds svešs domās par mūsu bērniem.

Mūs ar vīru māc bažas: vai tiešām šo negāciju dēļ būs jāmaina bērniem skola? Nebūšu pārsteidzīga un neņemšu bērnus ārā no pamatskolas, bet man negribas laist bērnu uz vidusskolu Kalnu ēkā, jo neesmu pārliecināta, ka negatīvisms, kas nāk no dažiem Kalnu iedzīvotājiem, neatsauksies kaut kādā veidā uz manu bērnu.”

Bērni jūt negācijas

Ilona Sarģele: “Mēs nekliedzam pa stūriem, ka skolas direktore, pagasta pārvaldes vadītāja ir slikta tikai tāpēc, ka bērns uz skolu jāved mazliet tālāk no mājām. Esam viena skola, tikai divās adresēs, tas būtu jāsaprot. Ja man būtu personiski iemesli, kāpēc negribu vest uz šo skolu, sameklētu skolu citā pagastā.

Dzīvoju abiem ciematiem pa vidu un pati vedu savus bērnus uz skolu un mājās. Varu aizsūtīt arī uz autobusu. Ar to izvadā bērnus no durvīm līdz durvīm.

Sāpina, ka visu laiku viss tiek pasniegts negatīvi un stāstīta nepatiesība: ka tiek pārkāptas bērnu tiesības, ka bērniem Nīgrandē kaut kas netiek dots, viņiem slikti kabineti, jāiet dažus simtus metru uz sporta zāli. Ideāli nav nekur, bet Nīgrandē bērniem viss ir: siltas telpas, transports, atbilstoši kabineti. Direktore tiešām ļoti daudz dara, lai abās skolas adresēs būtu labi.

Mēs šajā situācijā esam šodien un nevaram atgriezties pagātnē kaut ko mainīt. Mēs vēl nezinām, kas būs nākotnē, tāpēc ļoti gribas šodien dzīvot draudzīgi. Mūsu bērni mācās šajā skolā, un viņi jūt negācijas. Arī Kalnu adresē bērni jūt negatīvismu, ģimenē šīs lietas tiek pārrunātas, un bērni to dzird. Man ļoti žēl, ka pašā pamatā tiek iedzīta nepatika vienam pret otru. Es šeit esmu ienācēja, neesmu mācījusies nevienā Nīgrandes pagasta skolā. Kad pirms vairākiem gadiem te atnācu, jau tad varēja just šīs negācijas, un šobrīd tās turpinās. Mēs te esam atnākušas mammas, kas cenšas saskatīt pozitīvo.

Mums katram ir ļoti dārgi mūsu bērni, bet mēs nevaram būt tik šausmīgi egoisti — manam bērnam vajag to un šito! Arī Zaņas vecākiem vajag, arī tiem, kam bērni dzīvo Dzirās, Meldzerē, Ezeres pagastā. Taču visiem nevar iedot skolu pie mājām, lai bērnam atliek tikai pāriet ielai. Tad ir jāpārceļas dzīvot tur, kur tā ir.”

Sākumā nepieņēma izmaiņas

Santa Ozola: “Esmu no Kalnu ciema, mans bērns mācās trešajā klasē Nīgrandē. Kalnu ciemā dzīvojam piecās paaudzēs. Esmu absolvējusi Kalnu vidusskolu.

Kad 2016. gadā apvienoja abas skolas un pirmo klasi atvēra Nīgrandē, piecām Kalnu mammām, kas gatavojās bērnus laist pirmajā klasē, bija liels satraukums, netrūka arī negāciju. Es arī biju šo mammu skaitā. Gāju pie skolas vadības, jautāju, analizēju atbildes. Gāju atkal, jautāju, vai tiešām nav risinājuma, lai mans bērns varētu mācīties Kalnu adresē. 1. septembrī ieradāmies Nīgrandē — visas piecas mammas ar bērniem.

Kad bērnu pavadīju uz autobusu (pirmajā gadā tas bija pulksten astoņos, otrajā un trešajā — 8.10) bērns jautāja: “Kāpēc man jābrauc uz citu skolu, ja ir tepat?” Stāstu vienu reizi, otru. Pagāja nedēļa, un jutu, ka viss nokārtojas. Divos pēcpusdienā viņš pārbrauc mājās, paspēj vēl pārģērbties, un tad dodas uz Nīgrandes mūzikas skolu, kas ir Kalnu ciemā. Nodarbības ir četras reizes nedēļā, un viņš paspēj. Pulciņus neapmeklē, jo ir mūzikas skola, bet, ja gribētu, varētu apmeklēt arī tos. Visu, ko vēlas, bērns saņem.

Pēc pusgada piedalījās dabaszinību olimpiādē, uzstājās koncertos. Mājās daudz ar bērnu runājām par skolu. Viņš stāsta, ka patīk klase, skola, skolotājas. Vīrs arī vienmēr teicis: “Nu ko tu vari ņemties, ja viņam viss kārtībā?” Un viņam ir taisnība. Galvenais, ka bērnam ir labi. Uzskatu, ka daudzi vecāki vispār nerunā ar bērnu, neprasa, kā viņš skolā jūtas. Neesmu kavējusi nevienu vecāku sapulci, esmu bijusi uz visiem bērna koncertiem, un esmu laimīga, ka mans bērns ir laimīgs.

Šogad pirmajā klasē Nīgrandē sāka iet radinieces meitiņa. Pēc nedēļas jautāju viņas mammai, kā skolā jūtas meita. Viņa atbild — ļoti labi. Pēc dažām dienām uzzinu, ka viņa stāv televīzijas kameras priekšā un stāsta, cik viņas bērnam Nīgrandē slikti. Problēmas nav bērniem, problēmas ir vecākiem. Lai realizētu savas ambīcijas, viņi manipulē ar bērnu, izmanto viņu kā ieroci. Man tobrīd bija tāds kauns to vecāku priekšā, kas skatījās šo raidījumu un kam bērni nemācās tikai septiņus kilometrus no mājām, kur pagastā vispār likvidēta skola.

Man sagādā prieku palīdzēt skolai. Pagājušajā vasarā pēc darba kopā ar māsu izremontējām trīs internāta istabiņas. Mums iedeva krāsu, mēs izdarījām, kaut man nav nekāda sakara ar internātu. Darīju dēļ tiem bērniem, kas tur dzīvos. Es tik labi jutos, to darot. Ja katrs kaut mazumiņu izdarītu, mēs varētu kalnus gāzt.

Vasarā mums pie bibliotēkas trešo gadu darbojas štābiņš, kur bērni var interesanti pavadīt laiku. Pieteicos organizēt sporta aktivitātes. Bija vecāki, kas tikai dēļ manis savus bērnus nelaida. Jā, man ir savs viedoklis, es nebaidos to izteikt skaļi, bet nekad nelikšu to just bērniem. Gājām ar bērniem caur ciematu uz stadionu vai pārgājienā, un redzēju, cik žēli noskatījās tie bērni, kam neļāva nākt. Viņiem sāpēja sirsniņa. Tas pats turpinās šobrīd. Izteicu vēlēšanos katru piektdienu pēc darba turpināt ar bērniem sporta aktivitātes, bet ir bērni, kuriem vecāki neļauj nākt, kad nodarbības vadu es. Man žēl šo bērnu. Ar šo visu jau kuru gadu mēs emocionāli postām savus bērnus un savu pagastu.”

No sarunas ar mammām

 Kam skolas ēka Nīgrandē ir apgrūtinoša — bērniem vai vecākiem? Bērniem noteikti nav.

 Cik kilometru būs jābrauc Zaņas bērniem, ja skolu no ēkas Nīgrandē pārcels uz Kalniem? Pašreizējiem 11 — 12 būs vēl klāt septiņi.

 Direktore nekad nav atraidījusi, ja vecāki zvana. Man pagājušogad bija gadījums, kad zvanīju pusvienos naktī. Viņa atbildēja, kaut varēja nedarīt. Pie direktores katrs var iet ar savu bēdu, visu izrunāt un risināt, ja vien cilvēks vēlas kaut ko risināt.

 Mēs, daļa mammu, darbojamies skolas vecāku padomē. Kad izveidoja vienu skolu, sākumā arī vecākiem bija cēls mērķis: strādāsim kopā! Vecāku padomes sēdes notiek pamīšus Nīgrandē un Kalnos. Uz Nīgrandi, izņemot dažas mammas, Kalnu vecāki nebrauc. Aizbildinājās, ka neesot nodrošināts transports. Neatbrauca arī tad, kad padomes priekšsēdētāja piedāvāja atvest ar savu mašīnu.

 Pēc mēneša skolai ir akreditācija, un visas negācijas, kas tiek vērstas pret direktori, neko labu nenesīs ne skolai, ne skolēniem, tostarp arī tiem bērniem, no kuru vecākiem nāk negācijas un sūdzības. Brīžam šķiet, ka tas ir speciāli, lai maksimāli nosistu direktorei darba spējas. Ja skola neizies akreditāciju, tās vairs nebūs.

 Ja kādu dienu mums patiešām būs jāsaiet kopā vienā ēkā, būs ļoti grūti šāda naida apstākļos. Pieļauju, ka daļa vecāku savus bērnus vedīs citur.

 Nav ne Kalnu, ne Nīgrandes, ne Zaņas, ne Ezeres vai citu bērnu. Viņi visi ir mūsu — Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas bērni.

 Trūkst cieņas pret otru cilvēku, tikai rej, rej un rej. Pirms noniecini otru, vispirms paskaties, ko pats esi izdarījis skolas labā.

 Paldies par atjaunoto vestibilu Nīgrandē! Bērni 3. septembrī bija laimīgi, kad ieraudzīja gaišu vestibilu un garderobi.

 Man ir kauns, ka citu novadu vecākiem televīzijas ziņās tas viss jāredz, jo viņi jau nezina, kāda ir patiesā situācija. Par to neviens nepastāstīja.

