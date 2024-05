Iestaigāsim jauno Pampāļu ceļa asfaltu!

Laikraksta Saldus Zeme redakcijas kolektīvs aicina ikvienu, kas priecājas par asfaltu uz ceļa Saldus-Pampāļi, 20. oktobrī kopā ar mums iziet, izskriet vai izbraukt to ceļa posmu, kas patlaban vēl tiek asfaltēts.

Šīs ierosmes pirmsākumi fiksēti 2016. gada 6. decembra Saldus Zemē. Žurnāliste Silva Kleinberga interesējās par to, kad varētu tikt asfaltēts vienīgais ar grants segumu palikušais Pampāļu ceļa posms. Latvijas valsts ceļi bija informējuši Saldus novada pašvaldību, ka tas notiks 2017. gadā. Tolaik redakcijā par fotoreportieri strādāja zaņenieks Ingus Ķēpulis, viņš katru rītu sodījās par draņķīgo ceļu uz darbu. Padzirdējis par konkrētiem asfaltēšanas termiņiem, Ingus apsolīja pa jauno segumu uz darbu atnākt kājām. Iešana no Pampāļiem kļuva par redakcijas folkloru — jo, kā redzams, darba termiņš nobīdījies par gadu. Nu laiks īstenot solīto, un mēs Ingum, ne vairs kolēģim, bet joprojām draugam, piebiedrosimies. Taču dalīti prieki ir dubultprieki, tādēļ — nāciet jūs arī!

Esam jau atraduši pirmos domubiedrus. SIA Sātiņi-S nežēlos nupat zvejotas karpas sātīgai zivju zupai maršruta galapunktā. SIA Saldus maiznieks iedos savu visgaršīgāko, Kurzemnieku, rupjmaizi. Ceļa malā atrodas Viesturu mājas, to saimnieks, loka šāvējs Kristaps Novads piedāvās interesentiem iegriezties un izmēģināt loka šaušanu ar nesen par projekta līdzekļiem iegādātu aprīkojumu. Arī SIA Tukuma auto iesaistīsies pārsteiguma sagādāšanai tiem pasažieriem, kas 20. oktobrī brauks maršrutā Saldus-Pampāļi. Muzikālam ceļojumam gatavojas akordeonisti no Akorda. Uzrunāti interesantu braucamrīku īpašnieki, kas pa jauno asfaltu varētu izvizināt kājāmgājējus, jo nav jau teikts, ka jānoiet kājām visi gandrīz desmit kilometru! Lai ceļš būtu interesantāks un gar to — dažādās izpausmēs patīkamas pieturas, meklēsim vēl citus sabiedrotos un priecāsimies par jebkuru ierosinājumu un piedāvājumu iesaistīties!

Plānots, ka Pampāļu ceļa iestaigāšana 20. oktobrī varētu sākties plkst. 11 Pampāļu pagastā, ceļa Saldus-Pampāļi 17.55. kilometrā, kur sākas nupat asfaltētais posms. Dosimies Saldus virzienā līdz 7,7. kilometram netālu no Sesiles pagrieziena. Varēs iet visu ceļu vai daļu no tā, skriet, soļot vai nūjot, braukt ar velosipēdu vai jebkādu citu ceļu satiksmes noteikumiem atbilstošu spēkratu. Pašu drošības labad vēlams, lai gājēji laikus sagādātu atstarojošas vestes. Kas vēl? Vēlēsim labus laikapstākļus — gan iestaigāšanas dienā, gan līdz tai, lai SIA Saldus ceļinieks paspētu pabeigt asfaltēšanu!

Pasākums vēl iegūs konkrētākas aprises, par tā papildinājumiem informēsim arī turpmāk. Ar ierosinājumiem, piedāvājumiem un jautājumiem aicinām vērsties pie Saldus Zemes galvenās redaktores Andras Valkīras pa tālruni 63881893 vai e-pastā andra@sz.lv.

Publikācija tapusi ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem mērķprogrammā “Atbalsts reģionālajiem un vietējiem komerciālajiem masu informācijas līdzekļiem Latvijā”.