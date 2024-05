Ceļš, kas vieno strādīgos, pacietīgos un tos, kas nebaidās sapņot

Next

MĀJIŅA ceļa kreisajā pusē sabrukusi. Īpaša ar to, ka tai nekad neesot bijis skursteņa.

Pirms Pampāļu ceļa iestaigāšanas centāmies uzzināt ko vairāk par maršrutu, kuru iesim.

Visvairāk informācijas guvām no SIA Sātiņi-S valdes priekšsēdētāja Anatolija Grigorjeva, jo tieši jaunasfaltētā posma sākumā savulaik sākusies arī dīķsaimniecības teritorija. Kopā ar viņu izbraucām visu ceļu un klausījāmies stāstus.

Māju un cilvēku vārdi

“Te agrāk bija saimniecības robeža un ceļš uz nozīmīgiem dīķiem,” zivsaimnieks rāda uz zemes ceļu pa labi. “Plocenieku dīķis, vesels komplekss Dadžu dīķu — deviņās ūdenskrātuvēs audzēja mazuļus,” viņš stāsta. Kad atjaunoja neatkarību, daļa dīķu tika atdota zemju īpašniekiem; kopš tā laika saimniecības dīķu kopējā platība no 812 hektāriem samazinājusies līdz 602 hektāriem.

Ceļa kreisajā pusē mazliet attālāk no ceļa vēl virkne dīķu — Lekuts, Duģis, Cinkus, Pavārs, Vecaisbrālis, Dakša, Zariņa 1, Zariņa 2… Nosaukumi, iespējams, ir pēdējie pieminekļi mājām un cilvēkiem, kas tuvumā dzīvojuši, jo dīķi nodēvēti vai nu māju vārdos, vai tuvumā dzīvojušo cilvēku uzvārdos. Nē, ir arī vārdos nosaukti, piemēram, Marijas 1 un Marijas 2 dīķis. Ceļmalā esošais pusdīķis-pusslīkšņa, kurā gleznaini mēdz gozēties gulbji, gan neesot mērķtiecīgi veidots, tur dabīgā slīkšņā par ūdens uzpludināšanu parūpējušies bebri.

“Kad sāku strādāt, gar ceļa malu bija daudz māju, liela rosība,” 70-to gadu vidu atceras Anatolijs. “Tagad daudzviet tikai lieli koki atgādina bijušās mājvietas.”

Pašam savs Animal Planet

Labajā pusē gājiena starta punktam tuvākās mājas ir Maļļi. Uz turieni pēc darba laika beigām braucam pie saimnieka Elmāra Pelēkzirņa. Ģimene īpašumu iegādājusies pirms gadiem desmit, nupat tas sakopts un iekārtots tiktāl, ka saimnieks pastāvīgi nodzīvojis pirmo vasaru. Aiz ceļagala ir lejiņa ar gleznu dīķi un guļbūvi, un Elmārs zūdās — labprāt būtu ciemiņus uzņēmis vasarā, kad iekoptās dobēs zied puķes un apkārtnes skaistums redzams pašā plaukumā. Taču arī rudens noskaņas ir pavisam dzejiskas.

“Esmu no Vidzemes, bet sieva dzimusi saldeniece. Satikāmies 15-gadīgi pusaudži Dziesmusvētkos. Pārdesmit gadu nodzīvojām Rīgā, bērni izauguši, un varu beidzot īstenot to, ko vienmēr esmu gribējis, — dzīvot laukos,” Elmārs pastāsta par sevi. “Pagaidām sieva palika Rīgā, un es cenšos te visu iekārtot tā, lai arī viņai būtu ērti. Tikmēr braukājam viens pie otra kā jaunībā.”

Jaunais saimnieks interesējies par Maļļu vēsturi. Pirmskara Latvijas laikā te bijusi turīga, liela saimniecība; pat uzcelta pirmā mūra ēka visā apkaimē. Saimnieki bijuši aktīvi un viesmīlīgi, Maļļos rīkoja sabiedriskus pasākumus, dziedāšanas vakarus. Kara laikā vīram bija jāizšķiras starp divām armijām, bet viņš aizgāja mežā. Par to padomju vara sievu izsūtīja divas reizes, un katrreiz viņa atgriezās kara pamatīgi izpostītajos Maļļos. “Veci mednieki atcerējās — kad viņi te iebrauca atstāt mašīnas, saimniece vienmēr iznesa tēju. Cukura viņai nebija, taču tukšām rokām nesagaidīja,” stāsta Elmārs. Saimniece vēl bijusi dzīva, kad īpašumu, aizaugušu un vairs tikai ar drupām, nopirkuši Pelēkzirņi. Kur bija dūša iegādāties tādu čūkslienu? — “Jo nopirkt māju Baltezerā nebija pa kabatai!” smejas Elmārs.

Maļļu vārds saimniecībai ticis elektrības ģeneratora dēļ, tam bijis statīvs ar spārniņiem, kas mala gaisu. Starp citu, īpašums elektrības tīklam pieslēgts pavisam nesen.

Elmārs var interesanti izstāstīt par katru apkārtnes kvadrātmetru — jo tieši tā tas pašu rokām atbrīvots no brikšņiem. Veca aizauguša dīķīša vietā tagad pie namiņa jauns un plašs, tajā ielaistas zivis un pulcējas putni. “Te tāds Animal Planet, ka televizors nav vajadzīgs,” viņš priecājas un uzskaita, kādus putnus pamanījis. Parāda vecu ozolu, kas kara laikā šāviņu dēļ bijis gandrīz saplosīts, tomēr izdzīvojis; gar dīķmalu ved veca gatve ar lieliem kokiem, un arī no jauna iestādītie ķirši un ābelītes starp augstajiem bērziem labi ieauguši. Maļļi nonākuši gādīgās rokās.

Jaunas rūpnīcas gaidās

Atgriežoties pie stāsta par elektrību — līnija te esot uzbūvēta tikai 1980-to gadu otrajā pusē, kad apkaimi satricināja ziņa par gaidāmām pārmaiņām. Brocēnu cementa un šīfera kombināts bija sācis apgūt Kūmu kaļķakmens karjeru, un bija plāns būvēt jaunu cementa rūpnīcu tā tuvumā, kā arī pie Ēvaržiem veidot jaunu strādnieku pilsētiņu kā savulaik Brocēnus. Jaunās rūpniecības teritorijas plānos bija iekļautas arī daudzas viensētas tagadējā Pampāļu ceļa labajā pusē. “Pie cilvēkiem brauca aģitēt — cik labi būs, kāda attīstība —, bet mēs dumpojāmies un rakstījām petīcijas,” atceras Anatolijs Grigorjevs. “Tad nāca Atmodas laiks, atguvām neatkarību — un visi procesi beidzās.”

Tālāk pa kreisi aiziet ceļš uz bijušām mežsarga mājām Dzērvītes. Kartē iezīmēts, ka var nonākt Zalkšu purvā. Dīķsaimniecības vadītājs zina stāstīt, ka tur kara laikā esot notikušas ļoti smagas kaujas, un vietā, kas tagad starp Tasona dīķi un Zariņa dīķi, esot ieleja, kur kritušie gulējuši viens pie otra. Cilvēki šo vietu iesaukuši par Nāves leju.

Labajā pusē ievērojam vecu ceļa vietu un lielus ozolus, kas iezīmē mājvietu. Tur pirms kara esot bijusi bagāta saimniecība Andulēni. Saimniekus laikam izsūtīja, bet mājas kara laikā nopostītas — piemin Anatolijs. Agrāk vēl bija saglabājies saimniecības dārzs, kur bijusi bagātīga ķiršu, plūmju raža. Bet ogu lasītāji kokus aplauzījuši. Pašā ceļmalā zied miķelīšu krūms. Vēl pirms kara stādīts, vai varbūt kāds sapņojis atjaunot Andulēnu diženumu?…

Pirmā radiofona īpašnieks

Tālāk labajā pusē skaists izkopts mežs, gluds zāliens un jaunās Viesturu mājas, kurās saimnieko Kristapa Novada ģimene. Viņš atgriezies vectēva un tēva īpašumā. “Pirmo Viesturu māju mans vectēvs Miķelis Novads uzcēla 1937. gadā,” stāsta Kristaps. “Viņam bija arī kiosks Saldū un pilsētā pirmais radiofons — tas atradās tur, kur tagad sākas dabas taka pie pasta; lielie baltie bērzi ir vectēva stādīti.” Pēc kara ģimene pārcēlās tuvāk Saldum, bet 1988. gadā Kristaps sāka īpašumu atjaunot un pēc pāris gadiem pārcēlās uz jaunajiem Viesturiem.

Kristaps arī izstāstīja interesantu stāstu par to, kā Miķelis Novads dalīja bērniem mantojumu: vecākajai meitai deva lielu pūru, vecākais dēls saņēma mantojumā Saldus veikalu. Jaunākajai meitai sarīkoja kāzas par naudu, ko ieguva, nojaucot Viesturu ķieģeļu kūti un pārdodot būvmateriālus. Kristapa tēvs Jānis bija jaunākais dēls, viņam Miķelis varēja novēlēt tikai zemi, kas tolaik jau bija kļuvusi par visas tautas īpašumu…

“Kad sākām saimniecību atjaunot, Pampāļu ceļš bija citādāks,” atceras Kristaps Novads. “Tam bija deviņi līkumi, un veidoja jaunu, taisnu, augstāku trasi. Bija runa, ka uzbūvēs un arī noasfaltēs — taču varas maiņa pārtrauca plānu īstenošanu.” Tātad sapnis par asfaltu uz ceļa ir tikpat vecs, cik pats ceļš, — apaļus 30 gadus?…

Tuvākie kaimiņi mežā

Gandrīz pretī Viesturiem kreisajā pusē pa gabalu redzams Planku dīķis, kas arī bijis dīķsaimniecības, bet tagad — privāts īpašums. Bet labajā pusē nākamās mājas ir Arkādijas, kur sastopam sirsnīgus, darbīgus cilvēkus — Ilmāru un Spodru Rorbahus. “Viņš ir mans kadrs!” ar lepnumu saka Anatolijs. “Visu mūžu nostrādājis dīķsaimniecībā, un par viņa gaitām var stāstīt ciparu cipara galā!” Bijušais priekšnieks laipni iepazīstina ar savu 81 gadu veco darbinieku un viņa kundzi.

“Vispār es mācījos lauksaimniecību Dzērbenē, taču brigadiera darbs nepatika,” vēlāk precizē Ilmārs Rorbahs. “Tāpēc aizgāju strādāt pie zivīm. Smags darbs? Nekāds vieglais nebija.” Ilmārs vēl jo vairāk apbrīnojams, jo smago zivkopja darbu gadu desmitiem strādājis, būdams invalīds, — 7 gadu vecumā kara laikā lādiņš viņam sadragāja kājas, un vācu feldšeris, kā prata, tā salika kopā. Pēc kara viņam piedāvāts kaulus salauzt un saaudzēt no jauna, taču atteicies, zinājis, ka citam jaunam cilvēkam no tā kļuvis sliktāk.

Rorbahi Arkādijās dzīvo kopš 1968. gada. Abi vietējie — Spodra nāk no tuvējām Markaļu mājām, bet Ilmāra dzimtā puse ir apkaime, ko sauc par Sūrēm. Ilmārs gāja darbā, bet sieva kopa piemājas saimniecību un audzināja piecus bērnus, kas tagad dzīvo tepat novada robežās un apciemo vecākus — beidzot pa labu ceļu.

“Te kā tuksnesī, kaimiņu paliek aizvien mazāk,” vērtē Spodra. “Nekad neesmu ciemojusies pa svešām mājām, taču, ja būtu jāsauc palīgā, — kur sadzirdēs?” Toties no meža ciemiņu, cik uziet. Īpaši bezkaunīgas esot stirnas — tās nokopj dārziņa ražu pirms saimnieces. “Tikai sīpolus un gurķus atstāj,” piktojas Spodra. “Ja vēl godīgi ēstu no vietas, bet nekā — iegrauž bieti, izspārda un iet pie nākamās!”

Par gludu ceļu Rorbahi priecīgi. Visu mūžu uz tādu cerējuši! “Vienbrīd domāju — ja jau asfalts, varbūt jāpērk divritenis, un varēsim braukt abi ar mazdēlu,” Spodra ieminas un, pamanījusi vīra saceltās uzacis, pasmejas: “Tas tikai tāds humors!”

Auga kacenkāposti

Netālu kreisajā pusē top guļbūve — tur amatnieki no Vidzemes realizē mednieku kluba Sātiņi projektu — būvē jaunu mednieku namiņu. Būvnieki laipni sagaida, labprāt izrāda… un kaut kādā nemanāmā veidā izdabū solījumu atbraukt pēc fotogrāfijas pāris dienu vēlāk, kad namiņš izskatīsies pabeigtāks un glītāks. Sālsmaizi svinēt iecerēts decembrī, bet ceļošanas entuziastiem der to paturēt prātā — mednieki, izmantojot fonda finansējumu, solījuši to turēt pieejamu arī tūristiem.

Pārsimt metru tālāk Sātiņu mednieku kolektīva vadītāja Gaida Grinberga ģimenes īpašums — Indrāni. Grūti iedomāties, ka pirms pieciem gadiem mājas bija neapdzīvotas un apaugušas, bet glītā dīķa vietā — purvelis.

Aiz Dubaskroga pieturas kreisajā pusē Anatolijs rāda — tur bijušas mājas, nosaukums, šķiet, Ceriņi — un kupli krūmi apstiprina šo minējumu. Reiz Rīgā, darījumus kārtojot, esot satikuši vīrieti, kas te audzis un braucot uz Dubes kapiem apkopt vecāku kapavietu.

Ceļa posms, kuram abās pusēs dīķi, ir ainavisks un līdz šim bijis arī visdraņķīgāk izbraucams. Dīķu nosaukumi gan prozaiski — Sestais un Septītais. Patlaban ir iespēja redzēt dīķu dibenu, dīķsaimnieki izpļāvuši, diskojuši, lai karpām tīrs ūdens un veselīga mitināšanās. Tikai ūdens dīķos šovasar krājas kūtri — mēneša laikā satecējis vien tik, cik var redzēt šaurajās urdziņās. Visi Sātiņu-S dīķi esot mākslīgi veidoti — atklāj A. Grigorjevs. Un tur, kur Sestais un Septītais, agrāk audzēti pat kacenkāposti.

Nākamais ceļš pa kreisi ved uz Lieknas dīķiem un arī uz putnu vērošanas torni, ko uzbūvējusi Saldus novada pašvaldība. Anatolijs priecīgi piebilst, ka Novadnieku pagasta pārvalde sakārtojusi ceļu līdz barjerai pie dīķiem, savukārt uzņēmums — savā teritorijā, tāpēc putnu vērotāji un dabas mīļotāji var ērti tikt pie dabas. Tikai jāsaskaņo uzturēšanās dīķsaimniecības teritorijā.

Atrada vēju

Kad vējdzirnavas jau pavisam tuvu, der pieiet pie viena no Sātiņu-S lielākajām ūdenskrātuvēm — Silzemju dīķa. “Barjerai var droši iet garām,” saka A. Grigorjevs. “Tā domāta āpšiem, kas te mēdza iebraukt ar vieglo automašīnu un izmest savus atkritumus.” Tā, starp citu, esot viena no dīķsaimnieku rūpēm — ka mežmalās, pie pievedceļiem garāmbraucēji izmet atkritumus, kas vietējiem gribot negribot jāvāc, — jo kas cits to darīs?…

Aiz vaļņa paveras gleznains skats uz dīķi un tur dzīvojošiem putniem; reti kur var redzēt vienkopus tik daudz gulbju! Sajūsmu raisošā ainava gan konkrēti maksā — nupat Dabas aizsardzības pārvalde aprēķinājusi, ka putni Sātiņu dīķsaimniecībai šogad radījuši 102 tūkstošus eiro zaudējumu, no kuriem tā neatgūs, visticamāk, necik.

Vieta pie vējdzirnavām, kur savienojas asfaltētie posmi, šķiet, piedzīvojusi ļoti daudz nopūtu — skumju, braucējiem nonākot uz grantētā ceļa, un atvieglotu, tiekot uz asfalta. Te savu namiņu ārpus pilsētas iekopj Kristīne un Lauris Butkevici.

“Man šī vieta vienmēr patikusi,” stāsta Kristīne. “Kādreiz gar to ar māsu gājām uz skolu un vērojām, kā dīķī peld pīles. Pirms diviem gadiem nopirkām un sākām sakopt apkārtni — vai katru sestdienu zvanījām ugunsdzēsējiem un brīdinājām, ka kursim ugunskuru. Tik daudz drazas sakrājies! Kad apkārtne būs kārtībā, domāsim, ko darīt tālāk, arī ar vecajām vējdzirnavām, no kurām palaikam izkrīt kāds akmens.”

Kristīnes vectēvs Žanis Grīnbergs esot bijis draugs dzirnavniekam Kārlim Jančevskim. Tāpēc vecajās mantās atrasti kalumi, piemēram, metāla eņģes, ļoti iespējams, ir vectēva roku darbs. Šādas mantas, kas vēl izmantojamas, Kristīne un Lauris atlasa — kad būs iespēja atjaunot ēkas, viss derīgais tiks likts lietā.

“Pirtiņā pie dīķa ir tāda kā maizes krāsns,” saimniece piemin. “Maizi cepusi vēl neesmu, bet šo to citu esmu pamēģinājusi. Visskaistākā te ir daba — stirnas, lapsas, dīķī kurkst vardes… Interesanti, ka šī ir vējaina vieta, — to jūt pat tad, kad citviet rāms laiks. Varbūt tāpēc te uzceltas vējdzirnavas?”