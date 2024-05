Dievnams kļuvis skaistāks

Next

Pērn garāmgājēji un garāmbraucēji varēja vērot, kā pamazām tiek ārēji atjaunota Saldus Septītās dienas adventistu draudzes baznīca.

Nekā ārišķīga vai grezna, bet nams Brīvības ielā tagad šķiet citāds. Tā fasādē jaunas detaļas, jaunie logi un brūnās durvis ar spožo rokturi aicināt aicina ieiet. "Viss panākts tikai draudzes līdzekļiem un spēkiem," - izrādīdams ēku, stāstīja draudzes vecākais Uldis Kuģis. "Pirms vairākiem gadiem mūsu vidū ienāca Liepiņu ģimene. Šie cilvēki ir ne tikai muzikāli talantīgi, bet viņiem ir arī ķēriens uz dažādiem darbiem. Galvenokārt viņi remontēja, bet tagad Liepiņi ir arī baznīcas saimnieki, kas ēku uzmana. Arī no sniega attīra taciņas un iebraucamo ceļu pie baznīcas."

Draudze nesen no privātajiem atpirka zemi pie baznīcas, un tagad tās rīcībā ir ap 3000 m2. Lai tos apsaimniekotu, nepieciešami līdzekļi. "Celtni remontējām, jo tā ir ļoti nolietojusies. Draudze tajā ir jau 80 gadus, kaut telpas nav izmantojusi gluži visu šo laiku. Ēka ir gandrīz avārijas stāvoklī un būtu nojaucama. Mūsu nākotnes plānos ir jauns dievnams, bet pagaidām draudzei nav tik daudz naudas, lai celtu jaunu ēku. Tādēļ spriedām, ka vispirms jāatjauno esošā baznīca no ārpuses. Protams, kapitāls remonts nepieciešams arī tās iekšpusē," - tā U. Kuģis.

Kad vaicāju, kurš priekšmets baznīcā ir vissenākais vai ar lielāko vēsturisko vērtību, draudzes vecākais pieiet pie sena mūzikas instrumenta ar plēšām. Vēl dzīvs, jo skan, tomēr tas netiekot spēlēts. Bet šīs skaņas nav atbilde uz manu jautājumu.

"Mūsu baznīcā relikviju nav, pat svētbilžu nav. Jēzus Kristus ir dzīva persona, viņš nav jātur par relikviju. Baznīcā arī krusta nav, tikai tās ārpusē - kā pazīšanas zīme, lai cilvēki zina, ka te ir dievnams," - tā ir atbilde. "Bija cilvēki, kuri redzēja Jēzus Kristus augšāmcelšanos, un šie ticīgie par to stāstīja saviem bērniem, mazbērniem, kaimiņiem. Stāstīja mājās, dzīvokļos, līdz cilvēki nolēma veidot kopējas celtnes, kur par to runāt. Pēc tam viņi šajās celtnēs ielika skaistas, dārgas lietas, Jēzus Kristus attēlus. Lai, paskatoties uz attēliem, atkal atcerētos par Dieva dēlu. Vēlāk viņi bildes priekšā sāka paklanīties, to pielūgt. Ar laiku radās īpaši runasvīri, kurus uzskatīja par gudrākiem nekā visi parējie. Viņus attiecīgi arī ietērpa labā apģērbā. Beigu beigās - sāka uzskatīt, ka viņi vienīgie pauž patiesību. Bet - vai tas ir patiesais Dieva vārds, vai tā ir patiesā ticība?" - Uldis Kuģis skaidro, kāpēc viņa draudzes baznīcā nav dievekļu.