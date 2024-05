Šogad ir Starptautiskais ūdens gads

Apvienoto Nāciju organizācija 2003. gadu izsludinājusi par Starptautisko saldūdens gadu.

Šādā veidā ANO vēlas informēt pasaules sabiedrību un mudināt iedzīvotājus saglabāt un aizsargāt saldūdens resursus. 70 procentu Zemes virsmas klāj ūdens, taču saldūdens veido tikai 2,5 procentus, pie tam trīs ceturtdaļas no tā ir ledāji. Tādējādi cilvēki var izmantot tikai vienu procentu no pasaules saldūdens resursiem.

Pēc ANO datiem pēdējos 100 gados ūdens patēriņa tempi kļuvuši divreiz straujāki, nekā pieaug iedzīvotāju skaits uz Zemes. Ūdens trūkst Tuvajos Austrumos, Ziemeļāfrikā un Dienvidāzijā.

Ja saglabāsies pašreizējie ūdens patēriņa tempi, līdz 2005. gadam divi no katriem trim cilvēkiem cietīs no ūdens trūkuma. Jau tagad apmēram 1,1 miljardam cilvēku nav pieejams dzeramais ūdens. No slimībām, kas saistītas ar lietošanai nederīgu ūdeni, kā arī sliktiem sanitāriem apstākļiem, ik gadu nomirst aptuveni seši tūkstoši bērnu - šo skaitli var salīdzināt ar cilvēku skaitu, kas iet bojā, ik gadu avarējot 20 milzīgiem aviolaineriem.