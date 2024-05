"Tas bija grūts, bet interesants laiks."

Pirms 40 gadiem 6. aprīļa "Padomju Zemē" no fotoattēla pretī raugās kolhoza "Padomju rīts" lopkope Anna Andersone un viņas meita - tolaik skolniece Zita.

Anna ir sešu bērnu māte, no kuriem pastarītim Guntaram ir tikai pusotra gada. Iepriekšējā - 1962. gadā - kolhozniece Anna Andersone nostrādājusi 324 izstrādes dienas. Daudzbērnu māte, un tik pašaizliedzīgs darbs! - par to sajūsminājies rakstiņa autors.

Dēlu gaidot, nakšņo salmu būdā

Andersonu sētā ikdienā apgrozās vairs tikai divi - pati Anna un viņas dzīvesbiedrs Fricis. Visi bērni katrs savā dzīvē, pašiem ģimenes, bērni. Vecākā meita Ruta dzīvo Liepājā, viņas meita Ilona atgriezusies Zaņā, ir skolotāja. Arī Zita strādā Zaņas skolā, Ausma dzīvo tepat kaimiņos, strādā pie zemnieka, Guntars Nīgrandē, viņam arī seši bērni, vecākais dēls Arnolds arī Nīgrandē, Jānis Saldū. Annai esot 18 mazbērnu, jaunākā mazmeitiņa nākusi pasaulē šogad, 7. janvarī.

"Es atceros, ka tepat mājas galā mūs ar meitu fotografēja," viņa saka. Nekāda liela varonība audzināt sešus bērnus neesot bijusi - lielākie pieskatījuši mazākos. Tajos gados kopusi cūkas. Priekšsēdētājs Baranovs bija noskatījies, ka citā Saldus rajona kolhozā cūkas augu gadu audzē salmu būdās. Tas skaitījās ļoti progresīvi, un "Padomju rītā" arī tapa tādas būdas. Ziemā ieejai bija aizklāts priekšā maiss. Grūsnās un atnesušās sivēnmātes dzīvojās pat pa sniegu un neslimoja. Anna Andersone atceras, ka vienā salmu būdā gatavojusi cūkām karstu putru. Kad to izlēja ledainā silē, ēdiens kļuva tikai remdens. Anna smejas, ka divas nedēļas nakšņojusi turpat pie cūkām salmu būdās, bet, kad varējusi iet mājās, pienācis brīdis dzimt dēlam Jānim. Vēlāk kopusi cūkas Zaņasmuižas kūtī, aizvietojusi arī slaucējas. Lopkopjiem bija jāizaudzē piefermas lauciņos lopbarība. Annai bijis cukurbiešu lauks, un viņai bijusi liela priekšrocība, ka ir kupla ģimene. Lauks izravēts īsā laikā.

"Vai varēju aizbildināties, ka man mazi bērni? Nevarēju vis. Tolaik vienkārši tā nedrīkstēja pateikt: man mazs bērns, es nevaru izdarīt to vai to..." atzīst Anna Andersone. "Man arī tas liktens būt brigadiera sievai. Ja es atteiktos kaut ko izdarīt, ko tad par manu vīru teiktu? Ar pirkstiem nobakstītu. Pie grūta darba bija pierasts, un tās par grūtībām neviens nesauca. Jo labāk strādāji, jo vairāk izstrādes dienu, jo vairāk nopelnīji. Bija noteikts izstrādes dienu minimums. Ja to neizpildīja, gada beigās no izpeļņas atrēķināja."

Baranovs bijis interesants cilvēks, viņam bijis teiciens: "Kā tev nav kauna!" To viņš lietoja pat tad, ja nekas slikts nebija izdarīts. Nezinātājs no tādas uzrunas varēja satrūkties ne pa jokam, un Anna pirmajās reizēs arī satrūkusies, kad ne par ko sarāta.

Uznāk luste padziedāt

Viņa ballēs gājēja nav bijusi, bet paticis dziedāt. Kad priekšsēdētāju Baranovu nomainīja Joksts, viņa kopusi audzējamās cūkas. Tās pie kūts tik ļoti nepiesaista, bijis vairāk brīva laika. Joksts vakaros aizveda kora dalībniekus uz skolu, skolotāja Cīrule mācīja dziesmas. Zaņas koris draudzējies ar Ezeres kori, būts Dziesmu svētkos. "Man vēl tagad patīk padziedāt. Kad kopu cūkas, bieži vien uznāca luste padziedāt, bet kā dziedāsi - citas kopējas domās, ka esmu ne savā prātā. Kad cūkas sāka kviekt, ēst prasīt, tad es varēju pilnā balsī dziedāt un nebaidīties, ka apsmies.

Patika, ka cilvēki vairāk turējās kopā, bija viens ar otru gan priekos, gan bēdās. Tagad - katrs savā mājā un pie televizora, ka pat nedēļām neizdodas satikt."

"Padomju rīta" vista olas nedēj

Anna atceras, ka tolaik bijušas jaukas maskuballes Baltākrogā. Viņa pirmoreiz sataisījusies zoss maskā. Mājās bijušas zosis, un Anna visu mēteli ar zoss spalvām apšuvusi. Iztaisīta zoss galva ar īstu knābi. Bet bijis bail ieiet tautas namā. Kad sadūšojusies, noturēta par vistu. Pienācis gailis ar cāļiem. Kā zoss lai biedrojas ar gaili? Kāds no Ezeres smējies, ka "Padomju rīta" vista olas nedēj, laikam drīz nobeigsies. Citugad iztaisījusies par siena kaudzi, uz kuras sēd meita un ada. Staigādama balles laikā puszeķi noadījusi.

Citugad iztaisījusies par čiekuru - mežā salasījusi čiekurus, katru gareniski pāršķēlusi pušu un šuvusi pie drēbām. Arī uz galvas čiekuru cepure, bet pašā galā sēdējis dzenis. Citreiz bijusi gorilla. Bet īpašs meistarstiķis bija maska - izrotāta egle, kuras zaros, ieejot zālē, tika iedegtas svecītes. Tas nu visiem balliniekiem bija milzīgs pārsteigums. Bijušas vien grūtības pa mazo lodziņu no egles maskas izlīst, kad aicināta pēc balvas.

Anna saka, ka viņai nekad nav garlaicīgi. Lopiņi, mājas solis, vasarā - dārzs. Nu nodomāts izmēģināt adīt rakstainu cimdu dubultadījumā (Anna smejas, ka arī viņas vecumā der ko jaunu izmēģināt). Bet vismīļākā nodarbošanās esot bēru vainagu gatavošana. Vienugad iznācis izgatavot pat 120 vainagus. Reiz pirms Jaungada mājās bijuši sagatavoti 9 vainagi.

"Man pa dienu nekad nebija laika. Vainagiem palika nakts stundas. Patika tos pīt. Vienulaik bija modē kreppapīra puķes vainagos. Tās mērcēju parafīnā, lai izturīgākas. Nu lieli vainagi vairs nav modē, es taisu štrausus, ja kādam vajag. Štrausiem liek dzīvas puķes. Man tādam gadījumam laukā ar grāpi piesegtas sniega rozes. Ļoti skaistas puķes, kas zied arī zem sniega."