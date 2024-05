Arteks bija skolēnu sapnis

Mazs rakstiņš ar nosaukumu "Laimīgā bērnība" 1963. gada "Padomju Zemē" stāsta par Cieceres internātskolas skolēniem. Starp rindām - arī ziņa, ka Juris Karss neaizmirstamas dienas ir vadījis pionieru nometnē Arteks.

Arteks bija 1925. gadā dibināts Vissavienības bērnu atpūtas un veselības uzlabošanas komplekss Melnās jūras krastā. Arteks darbojās augu gadu, tā platība - 320 ha, šajā teritorijā ietilpa ap 250 būvju: dzīvojamie un ārstniecības korpusi, skola, interešu pulciņu ēkas, stadioni, peldbaseini, pionieru kinostudija... (Latvijas padomju enciklopēdija, 1981)

70. gadu nogalē ceļazīmi uz Arteku piešķīra arī toreizējai Saldus 1. vidusskolas 6. klases skolniecei Sandrai Andersonei. Tagad viņa ir Druvas vidusskolas skolotāja - SANDRA BURVE:

"Tajā laikā es biju aktīva skolniece - pionieru vienības priekšsēdētāja, darbojos jauno korespondentu pulciņā, kas bija sadarbībā ar žurnālisti Rutu Vilciņu, un publicējos "Padomju Zemē". Arī samērā labi mācījos - tikai ar vienu vai diviem četriniekiem liecībā, acīmredzot tāpēc man piešķīra braucienu uz Arteku.

Tur biju mēnesi vasaras brīvlaikā. Atminos, ka pirms ceļa mums, visiem Latvijas pionieriem, kas brauca uz nometni, Rīgā bija instruktāža, un tad braucām vilcienā no Rīgas uz Krimu.

Iespaidi bija neaizmirstami, jo, pirmkārt, tur ir ļoti skaista daba - Melnā jūra, dienvidi, savādi augi, saule... Nonācu ļoti skaistā vietā, pie liela kalna - Ajudaga.

Neraugoties uz to, ka braucienā no Rīgas ar Latvijas bērniem jau mazliet sadraudzējos, nometnē kopā nebijām. Arteka teritorija bija sadalīta apakšvienībās, un savā es biju vienīgā, kas runāja latviski. Bija daudz krievu bērnu, arī no dienvidu republikām, tā ka sākumā sazināšanās sagādāja grūtības. Kamēr iejutos, skumu pēc mājām, vēstulēs un pastkartēs rakstīju, cik ļoti ilgojos atgriezties.

Bet nometne nenoliedzami bija interesanta - katru dienu pasākumi, lieli koncerti, ekskursijas, arī uz slaveno Bezdelīgas ligzdu.

No Arteka pārvedu daudz materiālu un bilžu. Tik bieži stāstīju un rādīju par piedzīvoto, ka liela daļa materiālu ir izsējušies.

Vēl biju interesantā nometnē "Aicinājums" 8. klasē, tur pulcējās jaunie literāti, interesanti cilvēki bija arī nometnes vadītāji. Bet studiju gados, protams, - studentu vienības. Divas vasaras pavadīju uz dzelzceļa vagona riteņiem maršrutā Rīga - Maskava, strādājot par pavadoni.

Vēl es 4. kursā nedēļu aizvadīju Somijā, saistībā ar konkursu "Kā tu pazīsti Somiju". Tā ka es nevaru sūdzēties - interesantu ceļazīmju manā mūžā nav trūcis."