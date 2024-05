Saldus Zemes balvas atkal gaida īpašniekus

Jau 17. reizi aicinām jūs, cienījamie mūsu avīzes lasītāji, ieteikt kandidātus Saldus Zemes balvām piecās nominācijās.

Balvas tradicionāli pasniegsim Latvijas valsts proklamēšanai veltītos svētkos novembrī gan Saldus, gan Brocēnu novadā.

Savulaik balvu iedibinājām, jo mums šķita, ka par maz sakām paldies cilvēkiem, kas godīgi un no sirds dara savu darbu, gādā par savu ģimeni un neaizmirst arī tos, kas nespēj paši par sevi parūpēties, atrod laiku sabiedriskām aktivitātēm, no kurām iegūst daudzi, patiesi un dziļi mīl savu dzimto zemi. Parasti vairāk apbalvo sabiedrībā zināmus ļaudis un pašvaldības dažādās struktūrvienībās strādājošos, nereti viņus sumina pat vairākas reizes. Ar to nebūt negribu teikt, ka viņi nav pelnījuši atzinību. Protams, ka ir, taču to pelnījuši arī tie, kas varbūt ir mazāk populāri un ne tik bieži redzami publiskajā telpā.

Esmu dzirdējusi arī no pašiem balvu ieguvējiem, ka apbalvojums nemaz nav tik svarīgs. Taču tad, kad svinīgā sarīkojumā šim pašam cilvēkam pasniedz apbalvojumu un par viņu saka atzinīgus vārdus, saviļņojums viņu sejās un bieži vien asaras acīs bez jebkādiem paskaidrojumiem liecina — jebkuram cilvēkam ir svarīgi, ka to, ko viņš dara, kāds ir pamanījis, novērtējis un atzinis. Tāpēc aicinu lasītājus — padomājiet, vai jums nav zināmi šādi cilvēki, kas pelnījuši saņemt publisku paldies par to, ko darījuši.

Katru gadu, kad jau esam pasnieguši balvas, esmu dzirdējusi ne vienu vien ar nožēlu sakām: “Es taču arī zināju cilvēkus, ko ieteikt, tikai kaut kā palaidu garām pieteikšanas termiņu.” Šoreiz negaidiet pēdējo brīdi, bet aizpildiet anketu uzreiz! Ja nav pacietības vai laika rakstīt, varat piezvanīt uz anketas beigās norādītajiem telefonu numuriem. Pāris minūšu taču varat atvēlēt, lai nosauktu savus kandidātus. Varat arī sūtīt savus ieteikumus brīvā formā uz norādītajām e-pasta adresēm vai pa pastu. Varat vēstules vai anketas iemest redakcijas pastkastē pie ēkas vai ienest redakcijā. Galvenais — izdariet, lai vēlāk atkal nebūtu ar jānožēlo — bet es taču arī varēju...

Esam bezgala priecīgi, ka katru gadu mums iesaka vairākus simtus cilvēku, pagājušogad — 374. Balvas ir tikai piecas, taču visu pārējo vārdus publicējam, un man ir teikts, ka cilvēkiem tas arī ir svarīgi. Un vēl mēs jūsu ieteikumus izmantojam ikdienas darbā. Žurnālisti šajos gados bijuši pie daudziem balvu kandidātiem un sagatavojuši publikācijas par brīnišķīgiem un nesavtīgiem cilvēkiem, čakliem darba darītājiem, sirsnīgiem ģimenes tradīciju glabātājiem, stiprām ģimenēm, aktīviem pasākumu rīkotājiem un projektu realizētājiem un vēl, un vēl. Paldies jums, ka arī šādā veidā palīdziet veidot avīzes saturu! Gaidīsim jūsu ieteikumus balvām līdz 11. novembrim!