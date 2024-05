Ar ko atšķiras meditējoša pavāra cepta ola?

Brocēnu novada jauniešu centra Kopā viesis šoruden ir indietis Šons Havjērs (Sean Xavier). Eiropas programmas Erasmus+ projektā Mākslas valoda viņš ne tikai darbojas ar bērniem un jauniešiem, bet arī piedāvā iepazīstināt ar meditācijas prasmi ikvienu interesentu.

Viņš pirmdienu vakaros dalīsies savā pieredzē. “Neesmu ne jogas guru, ne asanu jeb jogas pozu skolotājs un nemācīšu neko sarežģītu,” Šons sola. “Erasmus+ programmas projekts Mākslas valoda labi atbilst manam mērķim, jo meditācija cilvēku pilnveido tikpat labi kā mūzika vai gleznošana, tā ir māksla izprast savu prātu, koncentrēties un uzlabot savas dzīves kvalitāti.”

Indietis piebilst, ka, viņaprāt, meditācijas prasmes jo vairāk nepieciešamas ziemeļu puslodes cilvēkiem, jo ir ilgs gada tumšais periods, kad viegli ieslīgt grūtsirdībā vai pat depresijā. To izjutis pats uz savas ādas, jo studējis medicīnu Klaipēdas Universitātē Lietuvā, strādājis slimnīcā un vienlaikus arī iesaistījies Erasmus+ brīvprātīgā darba programmās. Šobrīd viņš to turpina pēc studiju pabeigšanas.

“Nāku no Tamilnādas štata galvaspilsētas Čennai, tā atrodas Indijas dienvidaustrumos, reģionā ar bagātīgām kultūras tradīcijām. Meditāciju apguvu skolā, tur to sāka mācīt no aptuveni 13 gadu vecuma. Pašlaik Indijas valdība ļoti atbalsta meditācijas apguvi skolās, jo uzskata to par spēcīgu tehniku nosvērtu, apzinātu personību izveidē, kuras ilgtermiņā var pozitīvi ietekmēt visu sabiedrību,” Šons stāsta. Ikdienā viņš meditē ik rītu un vakaru, bet tad, kad strādājis Klaipēdas slimnīcas uzņemšanas nodaļā un ik dienu sastapies ar cilvēku ciešanām un pat nāvi, izjutis vajadzību atvēlēt brītiņu meditācijai arī dienas vidū, lai varētu no jauna koncentrēties darbam un distancēties no smagiem iespaidiem.

“Esmu pamanījis, ka rietumos cilvēki meditāciju nereti uzskata par konkrētas reliģijas sastāvdaļu, visbiežāk to saista ar hinduismu. Tā nav, meditācija pazīstama dažādās kultūrās. Faktiski pasaulē tai nav vienotas definīcijas; Indijā to uzskata par daļiņu no jogas — daudzpusīgas cilvēka pilnveides prakses,” jaunais indiešu mediķis turpina. “Vēl esmu dzirdējis par aizspriedumiem, ka, piemēram, gaļēdājiem no meditācijas neesot labuma. Nieki! Dzīvojot ziemeļos, esmu pārliecinājies, ka šejienes cilvēkiem uzturā nepieciešama gan gaļa, gan kartupeļi un pret modē nākušo vegānismu vai veģetārismu jāizturas piesardzīgi. Es cienu šejienes kultūru, tajā skaitā ēšanas paradumus, un nekādā ziņā negrasos uzspiest tos dzīvesveida principus, kas atbilst Indijas apstākļiem.”

Cik daudz laika jāvelta meditācijai? “Es parasti meditēju aptuveni 20 minūšu; ja ir kāds garīgs satricinājums vai daudz iespaidu — līdz 45 minūtēm. Labi trenētam cilvēkam varbūt pietiek ar 5 minūtēm, lai viņš paspētu relaksēties un nomierināt prātu. Taču nodarbībās mēs apgūsim tikai pašus pamatus, nevis profesionālu augsta līmeņa meditāciju, jo negrasāmies kļūt par mūkiem un iet klosterī. Vēlos dalīties pamatzināšanās, iemācīt vienkāršas tehnikas, ko pēc tam katrs var turpināt patstāvīgi. Vai, piemēram, var meditēt, klausoties ierakstus YouTube? Internetā var atrast gan labus, noderīgus ierakstus, gan pilnīgas blēņas, piemēram, par jogu ar alkoholu… Kritiski jāizvērtē — kā jebkura informācija.”

Kā sagatavoties meditācijas nodarbībai? Šons iesaka vismaz stundu pirms tās neēst. “Lai gan nodarbība būs darba dienas beigās, kad vēderi tukši, aicinu mazliet atlikt vakariņas. Nekāda dreskoda nav — galvenais, lai drēbes būtu ērtas un elastīgas un netraucētu kustības. Jauniešu centra telpas ir siltas, piemērots būs apģērbs, ko viegli novilkt, ja kļūst par karstu. Līdzi jāņem vingrošanas paklājiņš vai uz grīdas noklājama sedziņa.”

Iepazīt meditācijas mākslu aicināti cilvēki no 13 gadu vecuma. Nav nekādu ierobežojumu, tajā skaitā arī veselības stāvokļa ziņā. “Vēl vairāk — īpaši gaidu cilvēkus ar veselības problēmām, vienalga, fiziskām vai mentālām. Rietumu medicīna sadala — kurš orgāns slims, kurš vesels, bet Indijas kultūrā cilvēks tiek uztverts par vienotu veselumu un arī slimība — par daļu no dzīves, ko meditācija uzlabo. Priecāšos viņiem palīdzēt. Galvenā ir labvēlīga attieksme, patiesa vēlēšanās uzzināt, kas ir meditācija. Pat ja šobrīd tā nešķitīs ne interesanta, ne aktuāla, varbūt, ka pienāks brīdis, kad iegūtās zināšanas atausīs atmiņā un noderēs,” Šons aicina.

Uz jautājumu, ar ko atšķiras meditējošs cilvēks no tāda, kas nepiekopj šo garīgo praksi, indietis par piemēru min divus vienādi profesionālus pavārus. “Abu ceptas olas būs nevainojamas, bet meditējošā pavāra maltīte garšos labāk, jo tajā būs jūtams gatavotāja iekšējais miers, mīlestība, koncentrēšanās uz darbu. Cilvēki to mana un pēc tā tiecas.”