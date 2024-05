Vai esat redzējuši zīdastes?

Laikā, kad daudzi Latvijas putni aizceļo uz siltām zemēm, pie mums savukārt atlido krāšņās un interesantās zīdastes.

Šo putnu var pazīt pēc aristokrātiskā cekuliņa un savdabīgās balss. Ja kaut kur virs galvas dzirdat "sirrr - sirrr - sirrr", tad varat būt drošs, ka uz jums noraugās zīdastu bariņš.

Zīdastēm patīk sabiedrība, tāpēc tās ceļo un barību meklē bariņos. Šos putnus var sastapt tajās vietās, kur atrodams kas garšīgs, piemēram, vilkābelēs vai aroniju krūmos, arī pīlādžos. Pazīt zīdastes nav grūti. Jūs varat to iemācīties "Anneles grāmatas" mazajā veikaliņā un veterinārajā aptiekā "Vega", kur izlikti plakāti. Tajos redzamas draudzīgās zīdastes, mazliet arī pastāstīts, kā atšķirt jaunu putnu no veca, tēviņu no mātītes. Cilvēki aicināti ziņot, kur un kad redzētas šīs skaistules.

Liels paldies tiem, kas jau atsaukušies aicinājumam. Pirms pāris nedēļām krietns bariņš cekulaino putniņu (ap 30) redzēts Oškalnos. Tur zīdastes mielojušās ar aronijām un vīnogām. Pirms nedēļas apmēram 60 šo putniņu spurguši pie Saldus tehnikuma, kur tie mielojušies ar vilkābeļu ogām. 11. decembrī apmēram 20 cekulaiņu redzēts Saldus 2. vidusskolas apkaimē.