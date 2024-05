"Vulkāns" dega arī pirms 65 gadiem

Nesen laikraksti vēstīja par ugunsnelaimi Kuldīgas rūpnīcā "Vulkāns". Līdzīga nelaime ar daudz lielākiem zaudējumiem notikusi arī 1936. gada 20. novembra vakarā.

Laikraksts "Saldus Avīze" par šo notikumu 1936. gada 24. novembrī raksta šādi:

"Liels ugunsgrēks Kuldīgas finie®u fabrīkā

Zaudējumi ap 1 milj. latu

20. nov. plkst. 18.30 izcēlas ugunsgrēks Kuldīgas finieru fabrīkā akc. sab. "Vulkans". Uguns izcēlās fabrikas finieru skaidu kaltēšanas aparātā no putekļu pašaizdegšanās. No degošās kaltētavas uguns caur griestiem pārgāja uz otro stāvu, kur aizdegās galdniecības plākšņu izgatavošanas nodaļa un pārgāja tālāk uz citām finiera un koka apstrādāšanas nodaļām otrā stāvā. Ugunsdzēsības darbus stipri apgrūtināja kodīgie dūmi. Izdega finieru lobāmā, līmēšanas, zāģētavas, galdniecības materiālu izgatavošanas un citas galvenās nodaļas, līdz ar visām mašīnām un attiecīgo fabrikas korpusa daļu. Bez tam izdega kaltētava, finieru skaidu nodaļa, ar apm. 500 kb. metriem finiera skaidu. Uguni ierobežoja un apturēja pie fabrikas galvenās spēkstacijas, kura atrodas zem viena jumta ar izdegušo fabrikas korpusa daļu. Visas citas fabrikas un apkārtējās privātās ēkas no uguns pasargātas. Zaudējumi sniedzas pie 1 milj. latu. Fabrika un mašīnas apdrošinātas. Milzu ugunsgrēka blāzma bija redzama līdz pat Liepājai apm. 100 km. Ugunsgrēka vietā bija ieradušās divas Liepājas, viena Saldus un viena Skrundas ugunsdzēsēju auto mašīnas."

Toreiz tikusi lūgta visu tuvāko ugunsdzēsēju palīdzība, un Saldus Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības II auto nodaļa komandiera Roberta Lilienšteina vadībā tūlīt devusies turp. Tās bijušas arī pirmās nopietnākās ugunskristības iepriekšējā gadā iegādātajam motorsūknim, kurš tobrīd skaitījās modernākais un spēcīgākais Latvijā. Tajā naktī sūknis darbināts bez pārtraukuma 9 stundas un šīs kristības izturējis godam. Arī nesen iegādātais auto parādījis sevi no labākās puses, tumsā veicot 52 km garo ceļu 55 minūtēs.

Pēc uguns nodzēšanas nācies pārmeklēt gruvešus, jo bijušas aizdomas, ka sadeguši arī cilvēki. Par laimi tur neko neatrada, bet šī ugunsnelaime tomēr bijusi par iemeslu kādas sievietes nāvei. Aptuveni 50 gadus vecā I. Dzērve dzīvojusi pretī fabrikai un, redzot tik tuvu lielo ugunsgrēku, mirusi ar sirdstrieku.