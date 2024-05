Pārsteidzoši fenomeni un brīnumi

Sv. Gregora skolas audzēkņi šajos Ziemsvētkos iesāk svētceļojuma gatavošanas akciju.

Pirms apmēram 2000 gadiem piedzima cilvēks, kurš pēc savas nāves nesatrūdēja, jo trešajā dienā uzcēlās no kapa. Viņa vārds ir Jēzus Kristus. Šodien ir cilvēki, kuriem VIŅŠ nozīmē visu. Šodien ir cilvēki, kuri no klaiņojoša suņa bīstas vairāk nekā no VIŅA.

Pirms vairāk nekā 500 gadiem (1448.g.) piedzima cilvēks, kurš nesatrūdēja, jo vēl tagad ar nebojātu fizisko ķermeni šķirstā, bet dvēseli debesīs, ir pazīstams svētais, viņa vārds ir Aleksandrs Svirskis. Šodien ir cilvēki, kuri tic Ļeņina ķermeņa autentiskumam mauzolejā, bet Svirski dēvē par kristietības falsifikāciju. Šodien ir cilvēki, kuri tic, ka Kristus ir spēcīgs savos svētajos un dara brīnumus caur viņu netrūdošajiem pīšļiem līdzīgi kā caur apustuļa Pāvila kājautiem.

Sv. Gregora skolas audzēkņi šajos Ziemsvētkos iesāk svētceļojuma gatavošanas akciju, kuras laikā tiek vākti ziedojumi, lai apmeklētu šī svētā cilvēka svētvietu Pēterburgā. Sestdien, 23. decembrī, Saldus ielās izies studenti, kuriem rokās būs aicinājuma lapiņas ar Ziemsvētku dievkalpojumu laikiem Saldus baznīcās, īpaši izvēlēti un izlūgti Bībeles panti, lai tie būtu svētības vārdi šajā svētku laikā un padoms jaunajā gadā, kā arī ziedojumu kastītes svētceļojuma atbalstīšanai. Kopā ar ziedojumu tajās var ielikt arī savu lūgumu, izteiktu vajadzību vai grūtības, par kurām būtu jāaizlūdz svētvietā pie brīnumainā Aleksandra Svirska.

Daļa savākto ziedojumu tiks veltīti septiņu bērnu (māte mirusi) iepriecināšanai Jaungadā. Šīs ieceres īstenošanai regulāra informācija būs turpmāk laikrakstā. Liksim šajā pirmssvētku sestdienā labu pamatu šai svētceļojuma īstenošanai un daudzu saldenieku ģimeņu, cilvēku veselības un citu lūgšanu aizvešanai uz vienu no Dieva brīnumus un fenomenus izteicošu un izstarojošu vietu. Tas ir šī gada studentu mēģinājums kalpot un uzņemties aizlūgšanas rūpes par tuvāko. Sapratīsimies un tiksimies sestdienas rītā Saldus ielās!