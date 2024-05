Ir iemesls priecāties

"..es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Jums šodien Pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, tas ir Kristus, tas Kungs.." - tāds ir eņģeļa vēstījums no Lūkas evaņģēlija 2. nodaļas.

Visiem ļaudīm ir liels prieks par to, ka pasaulē nāk Dieva gaisma. Jēzus piedzimšana ir mūsu pestīšanas sākums, bet īstā glābšana notiek pie krusta, nevis silītē. Dievam galvenā doma - ikvienu cilvēku glābt caur to, ka Dievs piedzimst pasaulē, izdzīvo visu dzīvi kā cilvēks, beigās par visiem cilvēkiem, kā eņģelis vēsta, cieš, mirst un a u g š ā m c e ļ a s. Pestīšana notiek pie krusta staba Golgātā.

Kristus dzimšana - iesākums lieliem notikumiem. Tas ir iemesls priekam Ziemassvētku laikā. Novēlu meklēt un atrast to, kas pasaulē patiesi ir vērtības!

Uldis Gailītis,

Saldus M. Lutera ev. lut. draudzes evaņģēlists