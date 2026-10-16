Valsti veidoja arī brīvība lasīt un raksīt

Piektdiena, 16. okt., 2026 IEVA VILMANE

IZSTĀDES ATKLĀŠANĀ Eiropas Parlamenta viceprezidente Sabīne Ferheiena (no labās) un deputāte Sandra Kalniete.

LATVIEŠU GRĀMATNIECĪBAS VĒSTURE — kompakts un asprātīgs detektīvstāsts, ar kuru šomēnes iepazīstināja eiroparlamentāriešus Strasbūrā.

Previous Next
Klausīties rakstu

Nedēļu vecs notikums Eiropas Parlamentā (EP) Strasbūrā manās mājās nenovecos arī pēc gada, jo pievērsa uzmanību mūžīgai vērtībai — drukāts un lasīts latviešu vārds palīdzēja radīt Latvijas tautu.

Man bija interesenti redzēt, kā Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālisti vizualizējuši latviešu lasīšanas un rakstīšanas prasmes cauri gadsimtiem un vilkuši paralēles ar nācijas pašapziņai izšķirošiem notikumiem. Ceļojošā izstāde sākas ar pirmo grāmatu latviešu valodā — 1525. gadā Mārtiņa Lutera atbalstītāji Rīgā noorganizēja Livonijai paredzētu tekstu nodrukāšanu — un beidzas ar Gaismas pili jeb Latvijas Nacionālās bibliotēkas jauno namu.

Ceļojošo izstādi Strasbūrā noorganizēja EP deputāte Sandra Kalniete. Atklāšanā viņa EP viceprezidentei Sabīnei Ferheienai, bibliotekāriem un žurnālistiem no Saldus, Kuldīgas, Dobeles, Alūksnes, Bauskas un Ogres novada, kā arī citiem viesiem sacīja: “Latviešu tauta pamatoti lepojas ar savu lasītprasmi — to mēs esam parādā mātēm, kuras pēc smagas darba dienas laukos un saimniecībās mācīja bērniem lasīt Bībeli un lūgšanu grāmatas. Mēs lepojamies ar savu mīlestību pret grāmatām — tā palīdzēja saglabāt latviešu valodu un kultūru, kā arī pretoties masveida pārkrievošanai padomju okupācijas laikā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunā ēka, mūsu Gaismas pils, bija pirmā nozīmīgā kultūras celtne, ko uzbūvējām pēc neatkarības atgūšanas. Ar lielu lepnumu un saviļņojumu atceramies pasākumu “Gaismas ceļš — Grāmatu draugu ķēde”, kas norisinājās aukstā 2014. gada 18. janvāra dienā Rīgā. Tūkstošiem cilvēku veidoja dzīvo ķēdi no Latvijas Nacionālās bibliotēkas vecās ēkas līdz Gaismas pilij.”

Manā prātā aizķērusies arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktores Dagnijas Baltiņas uzruna: “Ir temats, par ko mums Latvijā nav domstarpību, — lasīšana un grāmatas. Paldies visiem, kuri par šo lietu “stāv, jo savādāk nevar”. [Mūsu grāmatniecības] 500 gadi atsperas no Reformācijas Eiropā, no mirkļa, kad bija jārīkojas, jo citādāk nevarējām.

Mums jārada pieprasījums pēc lasīšanas, jāvēstī, ka esam pārliecināti savā valstī, neatkarībā, brīvībā un kritiskajā domāšanā, kas sakņosies tajā, ka būsim lasoši, zinoši, inteliģenti. Tiesības uz grāmatu un brīvība lasīt, rakstīt un izdot latviešu valodā ir viens no spēcīgākajiem Latvijas valsts balstiem.”

EP viceprezidente Sabīne Ferheiena uzrunā pievērsās valodas nozīmei: “Tā nekad nav bijusi tikai saziņas līdzeklis. Valoda glabā atmiņas un dod mums vārdu vietai, no kuras nākam, stāstiem, ko esam mantojuši, un pieredzei, kas mūs veido. Dažkārt viens vienīgs vārds ietver visu dzimto māju, pasauli, tāpēc šī izstāde nestāsta tikai par grāmatu iespiešanas vēsturi Latvijā, tā stāsta par identitāti un to, kas piecsimt gados var mainīties, un to, ko cilvēki izvēlas nepazaudēt. Un [šajā punktā] latvisks stāsts iegūst dziļi eiropeisku nozīmi.”

Viceprezidente saskatīja līdzību starp šodienu un 500 gadu seniem notikumiem. Toreiz latviešu valodā nodrukātie teksti Livoniju nesasniedza, jo tika ceļā pārtverti un iznīcināti (runā, ka viens eksemplārs kaut kur Vācijā tomēr esot). “Vārdiem vajadzīgi cilvēki, kas tos raksta, un cilvēki, kas tos lasa. Tiem ir vajadzīga arī brīvība sasniegt lasītājus. Kas izlemj, kuri vārdi sasniedz mūs?” retoriski jautāja Eiropas Mediju brīvības akta referente S. Ferheiena. Viņa redz, ka arī 500 gadu vēlāk Eiropā netrūkst cilvēku, kas tendēti kontrolēt informāciju, ietekmēt redakcionālos lēmumus un nogriezt ceļu neatkarīgai viedokļu daudzveidībai. “Draudi demokrātijai ir fundamentāli,” uzskata augstā amatpersona, “jo demokrātija sākas ilgi pirms brīža, kad nobalsojam vēlēšanās. Tā sākas tad, kad varam lasīt, klausīties, uzdot jautājumus un izdarīt paši savus secinājumus.”

Citi raksti sadaļā: Sabiedrība

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, sniegtu vietnes apmeklētājiem pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, analizētu vietnes apmeklējumu. Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja piekrist, atteikties vai mainīt savu piekrišanu. Vairāk informācijas par izmantotajām sīkdatnēm skatīt sīkdatņu izmantošanas noteikumos.

 Lasīt vairāk