Valsti veidoja arī brīvība lasīt un raksīt
Klausīties rakstu
Nedēļu vecs notikums Eiropas Parlamentā (EP) Strasbūrā manās mājās nenovecos arī pēc gada, jo pievērsa uzmanību mūžīgai vērtībai — drukāts un lasīts latviešu vārds palīdzēja radīt Latvijas tautu.
Man bija interesenti redzēt, kā Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālisti vizualizējuši latviešu lasīšanas un rakstīšanas prasmes cauri gadsimtiem un vilkuši paralēles ar nācijas pašapziņai izšķirošiem notikumiem. Ceļojošā izstāde sākas ar pirmo grāmatu latviešu valodā — 1525. gadā Mārtiņa Lutera atbalstītāji Rīgā noorganizēja Livonijai paredzētu tekstu nodrukāšanu — un beidzas ar Gaismas pili jeb Latvijas Nacionālās bibliotēkas jauno namu.
Ceļojošo izstādi Strasbūrā noorganizēja EP deputāte Sandra Kalniete. Atklāšanā viņa EP viceprezidentei Sabīnei Ferheienai, bibliotekāriem un žurnālistiem no Saldus, Kuldīgas, Dobeles, Alūksnes, Bauskas un Ogres novada, kā arī citiem viesiem sacīja: “Latviešu tauta pamatoti lepojas ar savu lasītprasmi — to mēs esam parādā mātēm, kuras pēc smagas darba dienas laukos un saimniecībās mācīja bērniem lasīt Bībeli un lūgšanu grāmatas. Mēs lepojamies ar savu mīlestību pret grāmatām — tā palīdzēja saglabāt latviešu valodu un kultūru, kā arī pretoties masveida pārkrievošanai padomju okupācijas laikā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunā ēka, mūsu Gaismas pils, bija pirmā nozīmīgā kultūras celtne, ko uzbūvējām pēc neatkarības atgūšanas. Ar lielu lepnumu un saviļņojumu atceramies pasākumu “Gaismas ceļš — Grāmatu draugu ķēde”, kas norisinājās aukstā 2014. gada 18. janvāra dienā Rīgā. Tūkstošiem cilvēku veidoja dzīvo ķēdi no Latvijas Nacionālās bibliotēkas vecās ēkas līdz Gaismas pilij.”
Manā prātā aizķērusies arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktores Dagnijas Baltiņas uzruna: “Ir temats, par ko mums Latvijā nav domstarpību, — lasīšana un grāmatas. Paldies visiem, kuri par šo lietu “stāv, jo savādāk nevar”. [Mūsu grāmatniecības] 500 gadi atsperas no Reformācijas Eiropā, no mirkļa, kad bija jārīkojas, jo citādāk nevarējām.
Mums jārada pieprasījums pēc lasīšanas, jāvēstī, ka esam pārliecināti savā valstī, neatkarībā, brīvībā un kritiskajā domāšanā, kas sakņosies tajā, ka būsim lasoši, zinoši, inteliģenti. Tiesības uz grāmatu un brīvība lasīt, rakstīt un izdot latviešu valodā ir viens no spēcīgākajiem Latvijas valsts balstiem.”
EP viceprezidente Sabīne Ferheiena uzrunā pievērsās valodas nozīmei: “Tā nekad nav bijusi tikai saziņas līdzeklis. Valoda glabā atmiņas un dod mums vārdu vietai, no kuras nākam, stāstiem, ko esam mantojuši, un pieredzei, kas mūs veido. Dažkārt viens vienīgs vārds ietver visu dzimto māju, pasauli, tāpēc šī izstāde nestāsta tikai par grāmatu iespiešanas vēsturi Latvijā, tā stāsta par identitāti un to, kas piecsimt gados var mainīties, un to, ko cilvēki izvēlas nepazaudēt. Un [šajā punktā] latvisks stāsts iegūst dziļi eiropeisku nozīmi.”
Viceprezidente saskatīja līdzību starp šodienu un 500 gadu seniem notikumiem. Toreiz latviešu valodā nodrukātie teksti Livoniju nesasniedza, jo tika ceļā pārtverti un iznīcināti (runā, ka viens eksemplārs kaut kur Vācijā tomēr esot). “Vārdiem vajadzīgi cilvēki, kas tos raksta, un cilvēki, kas tos lasa. Tiem ir vajadzīga arī brīvība sasniegt lasītājus. Kas izlemj, kuri vārdi sasniedz mūs?” retoriski jautāja Eiropas Mediju brīvības akta referente S. Ferheiena. Viņa redz, ka arī 500 gadu vēlāk Eiropā netrūkst cilvēku, kas tendēti kontrolēt informāciju, ietekmēt redakcionālos lēmumus un nogriezt ceļu neatkarīgai viedokļu daudzveidībai. “Draudi demokrātijai ir fundamentāli,” uzskata augstā amatpersona, “jo demokrātija sākas ilgi pirms brīža, kad nobalsojam vēlēšanās. Tā sākas tad, kad varam lasīt, klausīties, uzdot jautājumus un izdarīt paši savus secinājumus.”
Citi raksti sadaļā: Sabiedrība
- Lielās vēlēšanas. Kurš vairāk maksās, par to liecināšu 16.10.2026
- Mūžībā aizgājuši 16.10.2026
- Min, kur pazuda puse pilsoņu 16.10.2026
- Aug atbalsts populistiem un eiroskeptiķiem 16.10.2026
- Kad ligzda pustukša, pamostas šmorētājas gēns 16.10.2026
- Laulības un bērni 16.10.2026
- Iedrošina idejas “uzlikt uz papīra” 16.10.2026
- Ar piparkūku smaržu cauri dzīvei 16.10.2026
- Kāpēc nebalsojāt? 16.10.2026
- Avīze šajā nedēļā rakstīja 13.10.2026
- Kā bubināšanu pārvērst omulīgā pagalmā? 13.10.2026
- Citādi notverta vasaras garša 13.10.2026
- Lielās vēlēšanas. Mēs sevi neļausimies no vāciešiem nopirkties! 09.10.2026
- Grāmatnieces līkloči starp 10. un 15. kilometru 09.10.2026
- Saldus jaunieši — pārmaiņu veidotāji 06.10.2026
- Mazuļi ierodas uz pirmo svinīgo pieņemšanu 06.10.2026
- Iestādīji skaistuli, bet ieguvi uzmācīgu svešzemnieci 06.10.2026
- Nosacīti ēdama 06.10.2026
- Dūla inovatīviem projektiem 02.10.2026
- Reģionālā attīstība partiju programmās 29.09.2026
- Pa vēstures pēdām 29.09.2026
- Mūžībā aizgājuši 25.09.2026
- Nelikt rokas uz galda un nepārvietot krēslus — labais tonis medicīnā 25.09.2026
- Laulības un bērni 25.09.2026
- Saldus novadā sāksies Senioru skolas nodarbības 25.09.2026
- “Saldalus” iedvesmotais “Raiskumietis” 25.09.2026
- Pašvaldību revīzijās — siltumapgāde, bērnu veselība un īpašumu apsaimniekošana 22.09.2026
- Pirts diena Saldus novadā 18.09.2026
- Skolēni politiķiem uzdod desmitiem jautājumu 18.09.2026
- Pieņemt sevi un otru 18.09.2026