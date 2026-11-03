Jāņa Vaļko piemiņai(27.06.1950 — 27.10.2026)

Otrdiena, 03. nov., 2026

JĀNIS VAĻKO AR ĢIMENI.

PĀRŅEM VADĪBU. Vilis Belsons 1978. gadā kolhoza “Pampāļi” vadības grožus nodeva Jāņa Vaļko rokās.

Previous Next
Klausīties rakstu

27. oktobrī 76 gadu vecumā mūžībā aizgāja Jānis Vaļko, ilggadējs kolhoza un vēlāk saimniecības “Pampāļi” vadītājs, Saldus novada Goda pilsonis un Atzinības krusta komandieris.

Jānis Vaļko dzimis 1950. gada 27. jūnijā Pampāļu pagastā, mežsarga mājās “Rat­nieki”. Jānis mācījās Celme­nieku skolā un Pam­pāļu pamatskolā, pēc tam Laidzes sovhoz­tehnikumā par grāmatvedi. 1969. gadā iestājās Latvijas Lauk­saimniecības akadēmijā un ieguva agronoma un ekonomista izglītību. Strādāja par ekonomistu kolhozos “Boļševiks” un “Zaņa”. 1978. gadā sāka darbu kolhozā “Pampāļi” par galveno dispečeru, bet 1986. gada rudenī no Viļa Belsona pārņēma saimniecības vadību.

Atmodas laikā viņš aktīvi atbalstīja Saldus rajona Tautas fronti. 1991. gada janvārī nodrošināja tehniku barikādēm. Kad sākās kolhozu reforma, viņš iestājās par “Pam­pāļu” saglabāšanu: “Labāk, lai atgriežas Ulmaņu laiki, nekā lai atgriežas baronu laiki.” Ilgus gadus darbojās Lauk­saimniecības or­ganizāciju sadarbības padomē (LOSP) un Lauk­saimniecības statūt­sabiedrību asociācijā (LSA). Bija pagasta deputāts, no 2009. gada — Saldus novada domes deputāts. Viens no viņa svarīgākiem darbiem bija panākt, lai noasfaltē ceļu no Pampāļiem uz Saldu.

Jānis Vaļko saņēmis Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi, 1997. gadā Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes sudraba goda zīmi, 2017. gadā Atzinības krusta komandiera titulu par mūža ieguldījumu Latvijas lauksaimniecībā. 2020. gadā viņš kļuva par Saldus novada Goda pilsoni.

2021. gadā viņš nodeva “Pampāļu” vadību dēlam Mārtiņam, 2022. gadā uzņēmumam pievienojās meita Līga. Pensijā Jānis aizgāja 2022. gada martā, taču par saimniecību un cilvēkiem rūpējās arī pēc tam.

“Tēvam nevajadzēja vizītkarti — viņu pazina visā novadā un Latvijā. Par “Pampāļiem” viņš cēlās un krita. Viņa neizsīkstošā enerģija un vēlme vienmēr sasniegt vairāk iedvesmoja arī mūs nepadoties, turēt doto vārdu un neapstāties pie sasniegtā. Aiz stingrā rakstura bija cilvēks, kuram patiesi rūpēja citi. Viņš visu mūžu veltīja Pampāļiem, un caur pagastu un uzņēmumu viņa vārds dzīvos mūžīgi. Taču pats vērtīgākais, ko viņš mums atstāja, ir mīlestība pret darbu un šo zemi. Mēs ar lepnumu turpināsim viņa iesākto, lai Pampāļi zeltu un plauktu arī nākamajās paaudzēs,” saka AS “Pampāļi” vadītājs un Jāņa Vaļko dēls Mārtiņš Vaļko.

J. Vaļko laikabiedrs un kolēģis, kolhoza “Ezere” ilggadējs priekšsēdētājs Jānis Sipenieks saka īsi: “Viņš bija mans draugs. Ar sievu Birutu bijām vedēji Jāņa kāzās. Jānis Pampāļos darīja visu iespējamo, lai laukos būtu cilvēki, tātad arī skola, darbs un mājokļi. Tas, manuprāt, ir galvenais. Kad satikāmies, pārrunājām, kā mērķi sasniegt labāk. Viņš strādāja dienu un nakti, lai celtu Pampāļus.”

Sastopot “Saldus Zemes” žurnālistus, “Pampāļu” vadītājs Jānis Vaļko mēdza mūs uzrunāt: “Sveika, prese!” Daudznozaru saimniecību viņš vadīja 35 gadus. Vissarežģītākajā laikā, kad kopsaimniecības juka, dalījās un kopā sastrādātais nereti tika izsaimniekots, “Pampāļi” uzņēma kursu uz mantas un darbinieku saglabāšanu, ražošanas modernizāciju un attīstību. Tādēļ prese ik pa laikam uzprasījās intervēt gan saimniecības vadītāju, gan speciālistus. Jānis Vaļko nekad nelika manīt, ka šīs tikšanās būtu traucēklis vai lieki iztērēts laiks. Visbiežāk bija sarunas par jaunu tehnoloģiju iegādi, metožu izmēģināšanu un situāciju lauksaimniecībā. Ikreiz savus argumentus viņš, būdams ekonomists, pamatoja ar skaitļiem, un tie viņam lielākoties bija prātā. Retu reizi ieskatījās pierakstos vai sarunā pieaicināja kādu saimniecības speciālistu.

Ik pa laikam telefona klausulē atskanēja viņa balss: “Te Jānis no Pampāļiem! Paklau, man ienāca prātā ideja. Varbūt ir vērts uzrakstīt par ...” un tās bija nozīmīgas tēmas, tādēļ vērtīgas.

Nebija viegli aprast ar Jāņa Vaļko īpatnējo humoru, jo dažs joks patiesībā bija nopietnība, un otrādi. Drīzāk humors pamatots ar filozofisku zemtekstu.

Dažādas krīzes pārdzīvotas “Pampāļos” tāpat kā lauksaimniecībā kopumā. Intervējām saimniecības vadītāju arī sarežģītos laikos, un viņš allaž pārsteidza, ka šādu situāciju jau laikus bija paredzējis un apsvēris, kā to pārvarēt ar iespējami mazākiem zaudējumiem. Tie tāpat bija pamatīgi izsvērti lēmumi, balstīti uz aprēķiniem. Saimniecības vadītāju kaitināja paviršība un nolaidība. Viņš cienīja mērķtiecīgus, tālredzīgus cilvēkus. Viņa autoritāte bija Jānis Blūms, ilggadējs “Jaunā komunāra” priekšsēdētājs.

Ja prese bija ieradusies “Pampāļos” ap pusdienas laiku, pēc intervijas allaž apjautājās, vai jau esam ieturējušies. Tūdaļ sazinājās ar ēdnīcu, lai rezervētu divas porcijas. Apvaicājās, kā klājas mūsu darbā.

Kad pēdējā tikšanās reizē žurnāliste Tamāra Kļaviņa pajautāja, cik gados Jānis Vaļko dosies pensijā, viņš atsmēja, ka vēl kādu laiku būšot sastopams kantorī, taču jau sācis ievadīt darbā dēlu Mārtiņu. Vai jaunam cilvēkam tik liela un sarežģīta saimniecība nebūs par grūtu nastu? “Pampāļu” vadītājs sacīja, ka dēlam ir gan laba izglītība, gan interese un jauda, lai tiktu galā. Viņam bija taisnība.

Cieņā un pateicībā par sadarbību —
“Saldus Zeme”

Citi raksti sadaļā: Sabiedrība

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, sniegtu vietnes apmeklētājiem pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, analizētu vietnes apmeklējumu. Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja piekrist, atteikties vai mainīt savu piekrišanu. Vairāk informācijas par izmantotajām sīkdatnēm skatīt sīkdatņu izmantošanas noteikumos.

 Lasīt vairāk