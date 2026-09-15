Dzīvnieku patversmē

Otrdiena, 15. sept., 2026 INTA PUZULE

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Vairāki suņi un kaķi pelnījuši atbildīgus saimniekus un labas mājas.

Adopcijai pieejama mīlīga un tīrīga KAĶENĪTE, draudzīga ar citiem kaķiem. Dzimusi 1.06.2024., čipa Nr. 991003003744717, vakcinēta, attārpota, sterilizēta.

Draudzīga, liela auguma SUŅU dāma cer sagaidīt saprotošu un atbildīgu saimnieku. Rondai ir veselības problēmas ar ausīm un kustību traucējumi pakaļkājām. Saimniekam jārēķinās, ka par šo mājas mīluli jārūpējas īpaši un medikamenti jādod visu dzīvi. Taču suns izrāda beznosacījumu mīlestību un cilvēkam būs pateicīgs. Dzimusi 1.01.2018., čipa Nr. 941000016800063, vakcinēta.

Ieskatieties! Ja kāds no dzīvniekiem iepatīkas, brauciet ciemos iepazīties! Patversme atrodas Kuldīgas novada Skrundas pagastā, Cieceres ielā 5. Saziņai — telefons 20409341 un feisbuka lapa Dzīvnieku aizsardzības biedrība Nika.

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