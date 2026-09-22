Dzīvnieku patversmē

Otrdiena, 22. sept., 2026 INTA PUZULE

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Vairāki suņi un kaķi pelnījuši atbildīgus saimniekus un labas mājas.

Aktīvs astoņus gadus vecs SUŅU puika Reksis pieejams adopcijai. Liela auguma, mīļš pret cilvēkiem. Čipa Nr. 900141000863118, vakcinēts.

KAĶENĪTE ar raksturu ilgojas satikt cilvēku, kas viņu pieņemtu. Mīlīga, taču ģimenē vēlas būt vienīgā mīlule. Dzimusi 1.01.2023., čipa Nr. 991003003744729, vakcinēta, sterilizēta, attārpota.

Ieskatieties! Ja kāds no dzīvniekiem iepatīkas, brauciet ciemos iepazīties! Patversme atrodas Kuldīgas novada Skrundas pagastā, Cieceres ielā 5. Saziņai — telefons 20409341 un feisbuka lapa Dzīvnieku aizsardzības biedrība Nika.

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