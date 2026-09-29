Dzīvnieku patversmē

Otrdiena, 29. sept., 2026 INTA PUZULE

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Patversmē savas dienas vada gan suņi, gan kaķi, kuri vislabprātāk dotos uz jaunām mājām.

Liela auguma un ļoti aktīva SUŅU meitene gaida atbildīgus saimniekus. Tiem, kas gatavi dot sirds siltumu un rūpēties par šo ķepaini, noteikti jāiepazīstas! Dzimusi 1.01.2022., čipa Nr. 900141000863117, vakcinēta, drīz tiks sterilizēta.

KAĶENĪTE Sulla noteikti grib būt noteicēja. Vēlams, lai ģimenē nav citu mājdzīvnieku, varētu būt problēmas ar sadzīvošanu. Dzimusi 27.10.2022., čipa Nr. 428094400014677, sterilizēta, vakcinēta, attārpota.

Ieskatieties! Ja kāds no dzīvniekiem iepatīkas, brauciet ciemos! Interesenti ar suņiem izies pastaigā, ar minčiem kontaktēsies telpās, lai saprastu, vai cilvēks un dzīvnieks der viens otram. Patversme atrodas Kuldīgas novada Skrundas pagastā, Cieceres ielā 5. Saziņai — telefons 20409341 un feisbuka lapa Dzīvnieku aizsardzības biedrība Nika.

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