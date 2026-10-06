Dzīvnieku patversmē
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Patversmē ilgstoši mīt dzīvnieki, kuri, tuvojoties drēgnajam laikam, arvien vairāk alkst pēc īstām mājām un gādīgiem saimniekiem.
Liela auguma mīļa un jauka SUŅU meitene Ronda joprojām gaida atbildīgu saimnieku, kam jārēķinās ar dzīvnieka veselības problēmām. Dzimusi 1.01.2018., čipa Nr. 941000016800063, vakcinēta.
Sulla aizvien skumst, ka nav neviena cilvēka, kas KAĶU dāmu paņemtu pie sevis. Ja ir kādas siltas mājas, kurās nav neviena dzīvnieka, Sulla tās noteikti sauktu par savām. Dzimusi 27.10.2022., čipa Nr. 428094400014677, vakcinēta, attārpota, sterilizēta.
Ieskatieties, ja kāds no šiem dzīvniekiem iepatīkas, brauciet ciemos iepazīties! Patversme atrodas Kuldīgas novada Skrundas pagastā, Cieceres ielā 5. Saziņai — telefons 20409341 un feisbuka lapa Dzīvnieku aizsardzības biedrība Nika.
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