Anekdotes
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Inženieris un skeptiķis pienāk pie tilta pāri upei, kura pilna ar krokodiliem un piraijām.
— Vai iet pāri šim tiltam ir droši?
— Drošība 99,8 %.
— Tad es labāk peldēšu…
* * *
Lielpilsētas priekšrocība – tu vismaz redzi, ko elpo…
* * *
Omīte aizrāda mazdēlam:
— kad šķaudi, aizliec mutei priešā roku.
— Neuztraucies, man zobi neizkritīs.
* * *
— Cik vienkāršs manā jaunībā bija skolas laiks! Aizvedu meiteni uz bufeti, aiznesu līdz mājām portfeli vai pavizināju tramvajā un viss — varēju norakstīt uzdoto vielu, cik gribu!
* * *
Dzīvojam laikā, kad katafalks ierodas pirms “ātrajiem”…
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