Anekdotes

Piektdiena, 09. okt., 2026

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Inženieris un skeptiķis pienāk pie tilta pāri upei, kura pilna ar krokodiliem un piraijām.

— Vai iet pāri šim tiltam ir droši?

— Drošība 99,8 %.

— Tad es labāk peldēšu…

* * *

Lielpilsētas priekšrocība – tu vismaz redzi, ko elpo…

* * *

Omīte aizrāda mazdēlam:

— kad šķaudi, aizliec mutei priešā roku.

— Neuztraucies, man zobi neizkritīs.

* * *

— Cik vienkāršs manā jaunībā bija skolas laiks! Aizvedu meiteni uz bufeti, aiznesu līdz mājām portfeli vai pavizināju tramvajā un viss — varēju norakstīt uzdoto vielu, cik gribu!

* * *

Dzīvojam laikā, kad katafalks ierodas pirms “ātrajiem”…

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