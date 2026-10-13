Dzīvnieku patversmē

Otrdiena, 13. okt., 2026 INTA PUZULE

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Jaunus saimniekus gaida divi burvīgi SUŅI.

Draudzīga, vidēja auguma, ļoti mīļa melnbalta kucīte dzimusi 15.06.2022., čipa Nr. 900141000859936.

Sabiedriska, liela auguma, aktīva raiba suņu dāma dzimusi 1.01.2022., čipa Nr. 900141000863117. Abas vakcinētas, drīz tiks sterilizētas.

Ieskatieties, ja kāds no šiem dzīvniekiem iepatīkas, brauciet ciemos iepazīties! Patversmē Kuldīgas novada Skrundas pagastā, Cieceres ielā 5 atrodas arī citi mājas alkstoši mīluļi. Saziņai — telefons 20409341 un feisbuka lapa Dzīvnieku aizsardzības biedrība Nika.

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