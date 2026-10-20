Dzīvnieku patversmē
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Draudzīga, liela auguma SUŅU dāma joprojām cer sagaidīt cilvēku, kas par to rūpētos. Sunim ir veselības problēmas, cilvēkam būs jāuzņemas rūpes, lai dzīvniekam vieglāk aizvadīt ik dienu. Dzimusi 1.01.2018., čipa Nr. 941000016800063, vakcinēta.
Rasels ir aktīvs maza auguma SUŅU puika. Mīlīgs pret cilvēkiem, ļoti patīk rakties pa zemi. Dzimis 1.01.2018., vakcinēts.
Patversmē Kuldīgas novada Skrundas pagastā, Cieceres ielā 5 atrodas arī citi mājas alkstoši mīluļi. Saziņai — telefons 20409341 un feisbuka lapa Dzīvnieku aizsardzības biedrība Nika.
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