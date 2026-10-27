Dzīvnieku patversmē
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Patversme saka paldies visiem cilvēkiem, kas adoptē tajā mītošus suņus un kaķus.
Liela auguma aktīvs SUŅU puika Reksis gaida īsto saimnieku, kam veltīt savu mīļu un labsirdību. Čipa Nr. 900141000863118, dzimis 1.01.2018., vakcinēts.
Patversmē Kuldīgas novada Skrundas pagastā, Cieceres ielā 5, atrodas arī citi mājas alkstoši mīluļi. Brauciet iepazīties! Saziņai — telefons 20409341 un feisbuka lapa Dzīvnieku aizsardzības biedrība Nika.
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