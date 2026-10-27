Dzīvnieku patversmē

Otrdiena, 27. okt., 2026 INTA PUZULE

Klausīties rakstu

Patversme saka paldies visiem cilvēkiem, kas adoptē tajā mītošus suņus un kaķus.

Liela auguma aktīvs SUŅU puika Reksis gaida īsto saimnieku, kam veltīt savu mīļu un labsirdību. Čipa Nr. 900141000863118, dzimis 1.01.2018., vakcinēts.

Patversmē Kuldīgas novada Skrundas pagastā, Cieceres ielā 5, atrodas arī citi mājas alkstoši mīluļi. Brauciet iepazīties! Saziņai — telefons 20409341 un feisbuka lapa Dzīvnieku aizsardzības biedrība Nika.

Citi raksti sadaļā: Sadzīve

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, sniegtu vietnes apmeklētājiem pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, analizētu vietnes apmeklējumu. Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja piekrist, atteikties vai mainīt savu piekrišanu. Vairāk informācijas par izmantotajām sīkdatnēm skatīt sīkdatņu izmantošanas noteikumos.

 Lasīt vairāk