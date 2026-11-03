Dzīvnieku patversmē

Otrdiena, 03. nov., 2026 INTA PUZULE

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Pelēks RUNCĪTIS Oliņš-Boliņš patversmē nonāca no Brocēniem. Pusi dzīves bijis mājas kaķis, pēc tam nonācis uz ielas. Ideālas būtu lauku mājas, kur kaķis var iet ārā. Dzimis aptuveni 2021. gadā. Čipa Nr. 990002000293144, vakcinēts, kastrēts.

Patversmē Kuldīgas novada Skrundas pagastā, Cieceres ielā 5, atrodas arī citi mājas alkstoši mīluļi. Brauciet iepazīties! Saziņai — telefons 20409341 un feisbuka lapa Dzīvnieku aizsardzības biedrība Nika.

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