Dzīvnieku patversmē
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Mīļš, draudzīgs un tīrīgs RUNCIS meklē jaunas mājas. Dzimis 7.08.2021, čipa Nr. 991003003744725, vakcinēts, attārpots, kastrēts.
Kuldīgas novada Rumbas pagasta Novadniekos pieklīdusi draudzīga KAĶENĪTE. Vietējie neviens nepazīst, varbūt kaut kādā veidā tur nokļuvusi no Saldus novada. Nav čipota.
Patversmē Kuldīgas novada Skrundas pagastā, Cieceres ielā 5, atrodas arī citi mājas alkstoši mīluļi. Brauciet iepazīties! Saziņai — telefons 20409341 un feisbuka lapa Dzīvnieku aizsardzības biedrība Nika.
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