Pierobežas pagastu 3. sporta spēles sākušās

Sacensību programmā ir 14 sporta veidi. Noslēdzies basketbola turnīrs vīriešiem.

Pirmajā sacensību veidā piedalījās 12 komandas. Uzvarēja "Omega 4" no Nīgrandes, 2. vietā "Ezere", bet 3. - "Kalni" no Nīgrandes. Tālāk seko "Ruba 2", "Pampāļi", "Zaņa", "Vadakste", "Embūte". 9. - 10. vietā "Vītiņi" un "Ruba 1", bet 11. - 12. vietā "Vadakste 2" un "Nīgrande".

Rezultatīvākie spēlētāji bija U. Vējš no "Pampāļiem", kurš guva 146 punktus, B. Valaks no "Omegas 4" ar 140 punktiem un G. Gulbis no "Ezeres" ar 128 punktiem.

Visprecīzākais trīspunktu metienos bija U. Vējš, viņam 14 precīzi raidījumi.

Vispieprasītākie tiesneši turnīrā bija G. Spradzis no Pampāļiem un J. Kranciņš no Zaņas.