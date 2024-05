Brāļi spēlē futbolu vairāk nekā divdesmit gadus

Rajona čempionātā telpu futbolā piedalās 14 komandas. ROLANDS un NORMUNDS ZANDBERGI spēlē komandā "Aigi".

Abi brāļi strādā Saldus kriminālpolicijā un parasti ir kādā no policijas futbolkomandām. Bet šajā čempionātā policistiem jau ir divas komandas, tāpēc abi nolēma iesaistīties "Aigi" kolektīvā.

Normunds un Rolands futbolu sākuši spēlēt, mācoties pamatskolā. Abu raženie augumi ļautu veiksmīgi spēlēt basketbolu, taču arī futbolā garākajiem spēlētājiem ir savas priekšrocības.

"Čempionāts telpu futbolā notiek trešo reizi. Ir bijuši arī vienas dienas turnīriņi. Šādas sacensības ir ļoti vajadzīgas. Pēdējā laikā daudz jauniešu un arī jau vīru gados spēlē futbolu. Ja jaunie sporta zālē izskrienas un labi pavada laiku, tad uz ielas neiet darīt muļķības. Futbola sacensībās ir patīkama atmosfēra," stāsta Zandbergi.

Daudziem nepatīk, ka futbolisti krieviski lamājas...

"Valda lielas emocijas. Boksā nelamājas, jo tur nav laika to darīt, jādomā par aizsardzību un jātur mute. Bet futbolā parasti lamājas tad, kad komanda zaudē, bet to ļoti negribas. Jā, zaudēt ir jāiemācās. Skatījāmies "Celtnieku" un "Brocēnu" spēli, tas bija tipisks paraugs. Savā starpā tikās divas stipras komandas. Neviena negribēja zaudēt, tāpēc sāka strīdēties, bļaustīties un grūstīties. Jo stiprākas komandas, jo augstāku vilni sit emocijas. Futbols ir vīrišķīgs sporta veids, lai gan sievietes arī to spēlē, taču mazāk grūstās uz laukuma. Un basketbolā jau nemaz mazāk nelamājas. Un hokejā!

Lamāšanās varbūt ir arī tāda kā padomju laiku palieka. Tikt no šīs pagātnes vaļā ir pagrūti. Kaut gan čempionāta organizators Agris Bandolis stingri soda par lamāšanos laukumā."

Vai futbols Saldū kļūst populārāks?

"Jā, noteikti. Futbols un basketbols jau ir vienlīdz populāri. Kādreiz rajona čempionātā bija tikai astoņas komandas, tagad jau ir četrpadsmit. Pirms gada vasarā futbolu Saldū spēlēja deviņpadsmit komandu. Smējāmies, ka Saldū ir Anglijas premjerlīga. Līdzjutēju kļūst arvien vairāk. Arī mākslīgā seguma laukums, kas top, noteikti piesaistīs jaunus spēlētājus.

Saldus futbolklubā ir labas četrpadsmitgadīgo un sešpadsmitgadīgo zēnu komandas."

Kādi ir jūsu panākumi?

"Policijas futbolistiem ir bijuši "zelta laiki", kad 1998. gadā turnīrā zālē izcīnījām pirmo vietu. Pirms četriem gadiem lauka futbolā uzvarējām. Trīs gadus turējāmies trešajā vietā un ne uz vienu pusi, ne - otru.

Šajā čempionātā ļoti stipras komandas ir "Traktoru serviss", "Celtnieki", "Brocēni", "Elektro". "Skrunda" arī ir pastipra, bet mums izdevās viņus uzvarēt. Liela nozīme ir arī veiksmei. Reizēm var visu spēli nospēlēt un trāpīt tikai pa vārtu stabiem. Kā bumba vārtos neiet, tā - neiet. Ir "melnās" dienas un tādas, kad atliek tikai bumbu paspert uz vārtu pusi, un tā ir iekšā."

TURNĪRA TABULA