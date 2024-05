Sporta ziņas (5.03.)

GALDA TENISS

Pierobežas pagastu sporta spēlēs sacensībās galda tenisā piedalījās 58 vīrieši un 13 sievietes. Individuāli uzvarēja M. Liekmanis un I. Edelmane no Nīgrandes. 2. vietās J. Kurākins no Ezeres un S. Jaksta no Nīgrandes, 3. vietas L. Edelmanim no Nīgrandes un I. Ģērmanei no Vadakstes.

Komandu vērtējums

1. Nīgrande I

2. Vadakste I

3. Ezere I

4. Nīgrande II

5. Ezere II

6. Vadakste II

7. Zaņa I

8. Nīgrande III

9. Vītiņi

10. Vadakste III

11. Zaņa II

12. Ezere III

13. Nīgrande IV

9. martā Nīgrandes sporta zālē notiks tradicionālās galda tenisa sacensības vīriešu vienspēlēs "Nīgrandes pavasaris". Dalībniekiem jāpiesakās līdz plkst. 9.30. Tel. inf. 74884.

VOLEJBOLS

Rajona čempionātā vīriešiem notikušas spēles: "Kauss" - "Saldus siltums" 3:0, "Vika" - "Krējums" 3:2, "Saldus siltums" - "Jaunauce" 3:2, "Vadakste" - "Remte" 3:1.

VIEGLATLĒTIKA

Baltijas valstu jaunatnes sacensībās Tallinā lodes (5 kg) grūšanā teicamu rezultātu (16,30 m) sasniedza Edgars Andersons, kurš izcīnīja 3. vietu. Jācer, ka vasarā viņš startēs tik pat labi un spēs labot 35 gadus veco rajona rekordu.

Latvijas Vieglatlētikas savienības kausu izcīņā pieaugušajiem piedalījās arī vairāki mūsu juniori un jaunieši. 60 m barjerskrējienā Sergejs Dolotins iekļuva finālā un līdz pēdējai barjerai cīnījās par 2. vietu.Tikai neliela kļūmīte neļāva viņam iekļūt labāko trijniekā. Sergeja rezultāts bija 8,65 sek., kas par 0,05 sek. atpalika no 3. vietas un par 0,09 sek. no 2. vietas.

Jauns personīgais rekords tāllēcējai Anetei Godai, kura ar rezultātu 5,21 m izcīnīja 6. vietu. Inese Erlecka 400 m skrējienā strauji uzlabo savu sniegumu. Šoreiz distanci viņa veica 1:02,54 min. un izcīnīja 3. vietu.

Sekmīgi sacensībās piedalījās Saldus vieglatlētikas kluba pārstāvis, LSPA students Dainis Muižnieks, kurš 800 m skrējienā ar rezultātu 2:07,33 min. ierindojās 5. vietā.

"Lēcēju kausa" izcīņā B grupas jauniešiem Cieceres skolas audzēkne Kintija Kārlsone divu lēkšanas veidu summā (tāllēkšana (4,56 m) + 3 - soļlēkšana (9,24 m) izcīnīja 3. vietu.

Rīgas rajona sacensībās B grupas jauniešiem vislielākā konkurence bija sprinta skrējienos, kur veiksmīgi startēja Saldus sporta skolas audzēkņi. 60 m skrējienā 43 dalībnieču konkurencē Agate Tetere izcīnīja 3. vietu (8,60 sek.), bet Edgars Bušmanis 47 skrējēju konkurencē bija 7. vietā (8,05 sek.).

Vislielāko gandarījumu guva meiteņu četrinieks (Dace Briede, Kintija Kārlsone, Agate Tetere, Kristīne Miņenko) 4x160 m stafetē, izcīnot 2. vietu un Rīgas rajona sporta skolas dāvātās medaļas.

1500 m skrējienā ļoti labu rezultātu (5:24,2 min.) sasniedza Kristīne Miņenko, izcīnot 5. vietu, bet Vairis Boltiks ar rezultātu 4:57,6 min. bija 7. vietā 31 dalībnieka konkurencē.

Labāko desmitniekā ierindojās Dace Briede 60 m barjerskrējienā, Kintija Kārlsone tāllēkšanā, Agnese Andersone un Edgars Bušmanis 300 m skrējienā.

Līdz ar to vieglatlētu ziemas sezona aizvadīta.

FUTBOLS

Rajona čempionātā telpu futbolā notikušas spēles "Lutriņi" - "Policija 2" 8:2, "Skrunda" - "Saldus FK jaunieši 2" 4:4, "Saldus FK jaunieši 1" - "Aigi" 3:4, "Traktoru serviss" - "Policija 1" 5:2, "Celtnieki" - "Ardeks 2" 13:5, "Skrunda" - "Policija 2" 5:0, "Lutriņi" - "Ardeks 1" 1:3, "Saldus FK jaunieši 2" - "Brocēni" 1:2, "Aigi" - "Ardeks 2" 7:4, "Skrunda" - "Elektro" 3:3, "Traktoru serviss" - "Celtnieki" 6:6, "Policija 1" - "Ardeks 1" 2:1, "Brocēni" - "Elektro" 7:2.

TURNĪRA TABULA

1. "Traktoru serviss" - 37 p.

2. "Aigi" - 31

3. "Brocēni" - 27

4. "Celtnieki" - 26

5. "Elektro" - 22

6. "Saldus FK jaunieši 1" - 22

7. "Saldus FK jaunieši 2" - 16

8. "Lutriņi" - 12

9. "Policija 1" - 11

10. "Ardeks 1" - 10

11. "Ardeks 2" - 10

12. "Skrunda" - 9

13. "Policija 2" - 4

14. "Tehnikums" - 0